magazin
Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
Σημαντική είδηση:
23.04.2026 | 10:46
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: 17 τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ελένη Ανουσάκη: «Έζησα ένα δράμα» – Σε κίνδυνο η υγεία της;
Fizz 23 Απριλίου 2026, 10:40

Η Ελένη Ανουσάκη βίωσε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της κατά τη διάρκεια του Πάσχα που την οδήγησε στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Spotlight

Η Ελένη Ανουσάκη, η οποία διανύει το 81ο έτος της ηλικίας της δοκιμάστηκε πρόσφατα με ένα σοβαρό πρόβλημα με την υγεία της. Η ηθοποιός μίλησε σε εβδομαδιαίο περιοδικό για την περιπέτεια της.

Ελένη Ανουσάκη: «Ήταν ένα δύσκολο Πάσχα»

«Πραγματικά δύσκολο και γεμάτο δοκιμασίες. Ήρθα αντιμέτωπη με μια περιπέτεια υγείας που δεν περίμενα, κάτι που με αιφνιδίασε εντελώς. Με έπιασε ένας παράξενος βήχας και μεγάλη δύσπνοια, μια κατάσταση που με τρόμαξε πολύ.

Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, ένιωθα ότι χάνω τον έλεγχο. Είμαι μεγάλη κυρία πλέον και, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά βαραίνουν περισσότερο.

«Πήγα εσπευσμένα στο νοσοκομείο με κάποιους φίλους»

«Στάθηκαν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή, όπου διαγνώστηκα με καρδιακή ανεπάρκεια. Δύο μέρες έμεινα σε καλώδια, συνδεδεμένη με μηχανήματα, ζώντας μια πολύ δύσκολη εμπειρία.

Έζησα ένα δράμα, μια κατάσταση που δεν εύχομαι σε κανέναν και έπρεπε να είχα αντιληφθεί νωρίτερα ότι είχα πρόβλημα.

Παίζει ρόλο και η ηλικία, γιατί -όπως και να το κάνεις- μεγαλώνουμε και το σώμα δίνει σημάδια. Δυο μέρες ήμουν έτσι, πολύ χάλια σε πολύ κακή κατάσταση.

Καρδιακή ανεπάρκεια

«Ανακάλυψα ότι έχει δημιουργηθεί καρδιακή ανεπάρκεια, κάτι που με έκανε να συνειδητοποιήσω τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Κάθισα 7 μέρες στο νοσοκομείο υπό συνεχή παρακολούθηση. Αλλά τους τρόμαξα με την αυστηρότητά μου, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται περισσότερο για μένα από μένα την ίδια και αυτό το πιστεύω βαθιά.

Και είμαι καλά τώρα. Είμαι τώρα στο σπίτι, αλλά θα ξαναπάω- θα πηγαινοέρχομαι κάθε 10 μέρες για εξετάσεις, ώστε να παρακολουθώ στενά την υγεία μου.»

Headlines:
World
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
Music 22.04.26

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Womanizer ολκής 22.04.26

Έφη Αλεβίζου
«Θεού θέλοντος» 22.04.26

Λουκάς Καρνής
Fizz 22.04.26

Σύνταξη
100 χρόνια 21.04.26

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διεθνής Οικονομία 23.04.26

Νατάσα Ρουγγέρη
Κράτος Δικαίου 23.04.26

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Έρευνα σε εξέλιξη 23.04.26

Σύνταξη
Στην Κρήτη 23.04.26

Σύνταξη
Στον «Ευαγγελισμό» 23.04.26

Σύνταξη
Βόρεια της Κοπεγχάγης 23.04.26

Σύνταξη
Ελλάδα 23.04.26 Upd: 11:18

Νατάσα Ρουγγέρη
Διεθνής Οικονομία 23.04.26

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Εμπρηστική επίθεση 23.04.26

Σύνταξη
Πότε θα εφαρμοστεί 23.04.26

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies