Πρίγκιπας Λούις: Γίνεται 8 χρόνων και οι γονείς του στέλνουν τις ευχές τους

Ο πρίγκιπας Λούις έχει γενέθλια και με αφορμή την ημέρα, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έδωσαν στη δημοσιότητα ένα νέο γενέθλιο πορτρέτο του μικρότερου γιου τους, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση.

Η ανάρτηση και οι γενέθλιες ευχές

Το μέχρι πρότινος αδημοσίευτο πορτρέτο του πρίγκιπα Λούις τραβήχτηκε από τον έμπιστο φωτογράφο του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, Matt Porteous, κατά τη διάρκεια των οικογενειακών τους πασχαλινών διακοπών στην Κορνουάλη, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο πρίγκιπας Λούις εμφανίζεται χαμογελαστός πάνω σε ένα σκάφος, φορώντας ένα μπλε πλεκτό πουλόβερ με φερμουάρ.

Happy birthday, Louis! 8 today! 🎈 pic.twitter.com/HrJeghz8Pw — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 23, 2026

Πρίγκιπας Λούις, η θέση του στη διαδοχή

Παραμένει τέταρτος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, μετά τον πατέρα του, Ουίλιαμ, και τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια του, τον 12χρονο Γεώργιο και την 10χρονη Σάρλοτ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο 8χρονος πλέον πρίγκιπας Λούις τράβηξε τα βλέμματα με τις χαρακτηριστικές αυθόρμητες κινήσεις του κατά τη διάρκεια της πασχαλινής λειτουργίας στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ, όπου εμφανίστηκε μαζί με τον Βασιλιά Κάρολο και την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια.

Ο Ουίλιαμ έχει αστειευτεί -κατά το παρελθόν- ότι το Πάσχα στο σπίτι τους έχει ταυτιστεί με «πολλή σοκολάτα». «Θα φάμε πολλή σοκολάτα, μην ανησυχείτε», είχε πει, με την Κέιτ να του απαντά γελώντας: «Εσύ τη τρως όλη!».

Οι δημόσιες εμφανίσεις του Λουίς κλέβουν την παράσταση, καθώς η ζωηρή προσωπικότητά του τραβάει το ενδιαφέρον.