Έκλεψε τα βλέμματα για άλλη μια φορά ο πρίγκιπας Λούις: Η αξιολάτρευτη στιγμή που μιμείται τον παππού του

Ο πρίγκιπας Λούις βαδίζει στα βήματα του παππού του, βασιλιά Καρόλου, και αυτό είναι πασιφανές. Ο Κάρολος εμφανίστηκε με τη βασιλική οικογένεια στο εμβληματικό μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ για τον ετήσιο εορτασμό των επίσημων γενεθλίων του ηγεμόνα το Σάββατο 14 Ιουνίου.

Μαζί με τον βασιλιά, 76 ετών, βρέθηκαν η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και τα τρία τους παιδιά: Ο πρίγκιπας Τζορτζ, 11 ετών, η πριγκίπισσα Σάρλοτ, 10 ετών, και ο πρίγκιπας Λούις, 7 ετών.

Prince Louis charms crowd from the balcony at Trooping the Colour https://t.co/owRYd7vtok pic.twitter.com/1BelBDW39p



Καθώς το πλήθος ζητωκραύγαζε από κάτω, ο πρίγκιπας Λούις μιμήθηκε τον παππού του, προσφέροντας μια αξιολάτρευτη στιγμή σε όσα άτομα παρακολουθούσαν. Συγκεκριμένα, όταν ο βασιλιάς Κάρολος χαιρέτησε το πλήθος από το μπαλκόνι, ο μικρός Λούις, παρατηρώντας τον, έκανε ακριβώς μετά την ίδια κίνηση προς τους θεατές.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ, ο Λούις συνεχίζει να χαιρετά το πλήθος ακόμα και όταν οι υπόλοιποι έχουν σταματήσει. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο πρίγκιπας Τζορτζ, τον αγγίζει στον ώμο και του λέει «σταμάτα». Ο Λούις υπακούει αμέσως και κατεβάζει τα χέρια του. Ωστόσο, καθώς η οικογένεια φεύγει από το μπαλκόνι, ο μικρός κάνει άλλη μια τεράστια κίνηση αποχαιρετισμού ρίχνοντας πίσω του ένα τελευταίο, πλατύ χαμόγελο.

Prince Louis delighting the crowd with some waves and Prince George telling him to stop 😂 pic.twitter.com/wD5nlsPZoM

— royal watcher (@royalnewsss) June 14, 2025