Σκανδαλιάρης, χωρίς δόντια, πολύ αστείος: Ο πρίγκιπας Λούις κερδίζει την παράσταση στις εκδηλώσεις για την Ημέρα της Νίκης

Ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις ήταν οι αδιαμφισβήτητοι πρωταγωνιστές στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 80ής επετείου της Ημέρας της Νίκης ηματοδοτώντας την επέτειο του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη το 1945.

Η νέα γενιά γαλαζοαίματων εμφανίστηκαν μαζί με τους γονείς τους, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, στο μπαλκόνι του Παλατιού του Μπάκιγχαμ για να παρακολουθήσουν τις επετειακές εκδηλώσεις.

Μαζί τους ήταν και τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ο βασιλιάς Κάρολος, η αδελφή του, πριγκίπισσα Άννα και άλλοι.

Τα παιδιά που η τελευταία κοινή τους εμφάνιση ήταν κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης εκκλησιαστικής λειτουργίας στο Sandringham, έκλεψαν την παράσταση και ο πιο ενθουσιώδης όλων ήταν ο πάντα σκανδαλιάρης πρίγκιπας Λούις.

Ο Τζορτζ φαινόταν «εμφανώς ενθουσιασμένος», η Σάρλοτ «κοίταζε με ψυχραιμία» και ο Λούις έκανε όσα κάνει ένα εφτάχρονο σε επίσημες εκδηλώσεις. Πείραζε τους πάντες, γελούσε, και προσπαθούσε να δει την πτήση επάνω από τα κεφάλια τους από την καλύτερη δυνατή γωνία.

Οι τρεις απόγονοι των Γουίλιαμ και Μίντλετον χαιρέτησαν το πλήθος ακριβώς τη στιγμή που οι στρατιωτικές μπάντες από κάτω άρχισαν να παίζουν τον εθνικό ύμνο, God Save The King και τα τρία παιδιά στάθηκαν ακίνητα, με τα χέρια στο πλάι τους, με σεβασμό στο θεσμό που υπηρετούν.

Ο Τζορτζ, 11 ετών, η Σάρλοτ, 10 ετών, και ο Λούις, 7 ετών, συναντήθηκαν με τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας στο Μνημείο της Βασίλισσας Βικτωρίας έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να παρακολουθήσουν μια στρατιωτική πομπή προς τιμήν όσων υπηρέτησαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι γονείς τους «συστήνουν τα παιδιά σταδιακά στις βασιλικές ευθύνες τους» σημειώνει το ABC με τους τρεις τους να γνωρίζονται με βετεράνους πολέμου πριν καθίσουν στις θέσεις του.

Η βασιλική οικογένεια θα βρίσκεται σε μια σειρά από σημαντικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που προηγείται της 80ής επετείου της Ημέρας της Νίκης στις 8 Μαΐου.

Στις 8 Μαΐου, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ αναμένονται σε μια Λειτουργία των Ευχαριστιών στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, η οποία θα τονίσει τη θυσία της γενιάς του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η εμφάνιση των τριών παιδιών δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων με το κοινό να ενθουσιάζεται με την κοινή εμφάνιση τους.

Στις 8 Μαΐου 1945, ο προπάππους του πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ’, ανακοίνωσε μέσω ραδιοφωνικής εκπομπής ότι ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος τελείωσε στην Ευρώπη με τη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων.

Prince Louis copying his brother Prince George is so funny 🤣❤ pic.twitter.com/S08Un2NCbC

— The British Prince (@freedom_007__) May 5, 2025