Η κόρη του Eminem μοιράζεται τις πρώτες φωτογραφίες από τη γέννηση της κόρης της

Την Τρίτη, 21 Απριλίου, η 32χρονη μεγαλύτερη κόρη του Eminem μοιράστηκε στα σόσιαλ τις πρώτες φωτογραφίες από τη γέννηση της μικρής της κόρης Σκότι, μία εβδομάδα μετά την άφιξή της. Η Αλάινα Σκοτ και ο σύζυγός της Ματ Μόλερ καλωσόρισαν το πρώτο τους μωρό, την Τρίτη, 14 Απριλίου.

Η Σκοτ παρουσίασε μια σειρά από ασπρόμαυρες φωτογραφίες από το δωμάτιο του νοσοκομείου κρατώντας το κοριτσάκι της για πρώτη φορά. Ο Μόλερ στέκεται δίπλα στη σύζυγό του, συγκινημένος από τα πρωτόγονα συναισθήματα.

Θεραπεία

«Πέρασε μια εβδομάδα από τότε που γίναμε οικογένεια και όμως, με κάποιο τρόπο, νιώθουμε σαν να την αγαπάμε όλη μας τη ζωή» έγραψε η Σκοτ. «Κάθε μέρα αλλάζει ελαφρώς και αυτό είναι ταυτόχρονα σπαρακτικό και γεμάτο συγκίνηση. Θέλω απλώς ο χρόνος να σταματήσει, για να απολαύσω κάθε λεπτομέρεια της».

«Το να τη γνωρίσω, να την αγαπήσω και απλά να είμαι η μαμά της είναι ένα συναίσθημα που δεν θα μπορέσω ποτέ να περιγράψω με λόγια, ενώ το να βλέπω τον Ματ να δημιουργεί δεσμό μαζί της και να την αγαπάει θεραπεύει κομμάτια της ψυχής μου που δεν ήξερα καν ότι χρειάζονταν θεραπεία» συνέχισε.

«Προσευχόμασταν ασταμάτητα για αυτό το μικρό θαύμα και νιώθω απίστευτα ευγνώμων που κρατάω την κορούλα μου τη Σκότι στην αγκαλιά μου. Ευχαριστώ, Θεέ μου».

Σχολιάζοντας ένα συγχαρητήριο μήνυμα από το Natural Cycles, μια δημοφιλή εφαρμογή αντισύλληψης, η Σκοτ έγραψε ότι θέλει «100 ακόμα παιδιά» αφότου έγινε μαμά

«100 παιδιά»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η κόρη του Eminem αποκάλυψε ότι είναι ενθουσιασμένη με την προοπτική να διευρύνει ξανά την οικογένειά της. Σχολιάζοντας ένα συγχαρητήριο μήνυμα από το Natural Cycles, μια δημοφιλή εφαρμογή αντισύλληψης, η Σκοτ έγραψε ότι θέλει «100 ακόμα παιδιά» αφότου έγινε μαμά.

«Θα ξαναχρησιμοποιήσω τα NC όταν έρθει η ώρα» πρόσθεσε η Σκοτ στα σχόλια της ανάρτησής της στο Instagram, στην οποία ανακοίνωσε τη γέννηση του μωρού της.

«Ο κύκλος κλείνει»

Μετά την αρχική ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, στις 12 Οκτωβρίου του 2025, η Σκοτ μίλησε ανοιχτά για την «συναισθηματική πίεση» που βίωσαν η ίδια και ο Μόλερ στην προσπάθειά τους να συλλάβουν.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram τον Νοέμβριο του 2025, μοιράστηκε ότι μήνα με τον μήνα, αυτή και ο Μόλερ «προσεύχονταν για αυτό το θαύμα», μέχρι που τελικά έλαβαν τα ευχάριστα νέα νωρίτερα μέσα στο έτος.

«Σε αυτούς τους ίδιους τοίχους στεκόμουν και έλεγα στον Ματ ότι οι προσευχές μας είχαν πραγματοποιηθεί και εκεί θα την μεγαλώσουμε. Μια πραγματική στιγμή που ο κύκλος κλείνει», έγραψε η κόρη του Eminem, προσθέτοντας: «Ανυπομονώ να κρατήσω το κοριτσάκι μας στην αγκαλιά μου και να την αγαπήσω με όλη μου την καρδιά. Συνέχισε να μεγαλώνεις γλυκιά μου, θα σε δω σύντομα».

*Με στοιχεία από people.com