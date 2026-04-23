Η κόρη του Eminem μοιράζεται τις πρώτες φωτογραφίες από τη γέννηση της κόρης της
Fizz 23 Απριλίου 2026, 14:00

Η κόρη του Eminem, Αλάινα Σκοτ, είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Οκτώβριο του 2025, πριν καλωσορίσει την κόρη της τον Απρίλιο του 2026.

Έφη Αλεβίζου
Την Τρίτη, 21 Απριλίου, η 32χρονη μεγαλύτερη κόρη του Eminem μοιράστηκε στα σόσιαλ τις πρώτες φωτογραφίες από τη γέννηση της μικρής της κόρης Σκότι, μία εβδομάδα μετά την άφιξή της. Η Αλάινα Σκοτ και ο σύζυγός της Ματ Μόλερ καλωσόρισαν το πρώτο τους μωρό, την Τρίτη, 14 Απριλίου.

Η Σκοτ παρουσίασε μια σειρά από ασπρόμαυρες φωτογραφίες από το δωμάτιο του νοσοκομείου κρατώντας το κοριτσάκι της για πρώτη φορά. Ο Μόλερ στέκεται δίπλα στη σύζυγό του, συγκινημένος από τα πρωτόγονα συναισθήματα.

«Πέρασε μια εβδομάδα από τότε που γίναμε οικογένεια και όμως, με κάποιο τρόπο, νιώθουμε σαν να την αγαπάμε όλη μας τη ζωή» έγραψε η Σκοτ. «Κάθε μέρα αλλάζει ελαφρώς και αυτό είναι ταυτόχρονα σπαρακτικό και γεμάτο συγκίνηση. Θέλω απλώς ο χρόνος να σταματήσει, για να απολαύσω κάθε λεπτομέρεια της».

«Το να τη γνωρίσω, να την αγαπήσω και απλά να είμαι η μαμά της είναι ένα συναίσθημα που δεν θα μπορέσω ποτέ να περιγράψω με λόγια, ενώ το να βλέπω τον Ματ να δημιουργεί δεσμό μαζί της και να την αγαπάει θεραπεύει κομμάτια της ψυχής μου που δεν ήξερα καν ότι χρειάζονταν θεραπεία» συνέχισε.

«Προσευχόμασταν ασταμάτητα για αυτό το μικρό θαύμα και νιώθω απίστευτα ευγνώμων που κρατάω την κορούλα μου τη Σκότι στην αγκαλιά μου. Ευχαριστώ, Θεέ μου».

Σχολιάζοντας ένα συγχαρητήριο μήνυμα από το Natural Cycles, μια δημοφιλή εφαρμογή αντισύλληψης, η Σκοτ έγραψε ότι θέλει «100 ακόμα παιδιά» αφότου έγινε μαμά

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η κόρη του Eminem αποκάλυψε ότι είναι ενθουσιασμένη με την προοπτική να διευρύνει ξανά την οικογένειά της. Σχολιάζοντας ένα συγχαρητήριο μήνυμα από το Natural Cycles, μια δημοφιλή εφαρμογή αντισύλληψης, η Σκοτ έγραψε ότι θέλει «100 ακόμα παιδιά» αφότου έγινε μαμά.

«Θα ξαναχρησιμοποιήσω τα NC όταν έρθει η ώρα» πρόσθεσε η Σκοτ στα σχόλια της ανάρτησής της στο Instagram, στην οποία ανακοίνωσε τη γέννηση του μωρού της.

Μετά την αρχική ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, στις 12 Οκτωβρίου του 2025, η Σκοτ μίλησε ανοιχτά για την «συναισθηματική πίεση» που βίωσαν η ίδια και ο Μόλερ στην προσπάθειά τους να συλλάβουν.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram τον Νοέμβριο του 2025, μοιράστηκε ότι μήνα με τον μήνα, αυτή και ο Μόλερ «προσεύχονταν για αυτό το θαύμα», μέχρι που τελικά έλαβαν τα ευχάριστα νέα νωρίτερα μέσα στο έτος.

«Σε αυτούς τους ίδιους τοίχους στεκόμουν και έλεγα στον Ματ ότι οι προσευχές μας είχαν πραγματοποιηθεί και εκεί θα την μεγαλώσουμε. Μια πραγματική στιγμή που ο κύκλος κλείνει», έγραψε η κόρη του Eminem, προσθέτοντας: «Ανυπομονώ να κρατήσω το κοριτσάκι μας στην αγκαλιά μου και να την αγαπήσω με όλη μου την καρδιά. Συνέχισε να μεγαλώνεις γλυκιά μου, θα σε δω σύντομα».


*Με στοιχεία από people.com

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Αν Χάθαγουεϊ: Αλλάχ, εκπροσώπηση, αντιδράσεις – «Όχι όπως η Σαμπρίνα – Είναι μουσουλμάνα; – Insallah»
Με μια μόλις έκφραση η Αν Χάθαγουεϊ προκάλεσε φρενίτιδα στο διαδίκτυο και άνοιξε συζητήσεις για την εκπροσώπηση και την ορατότητα σε μισαλλόδοξους καιρούς

Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»
Ο Ζαφείρης Μελάς σε μια εκ βαθεών εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές στην καλλιτεχνική διαδρομή του. Επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι «Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη».

Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ
Με ένα κολιέ που ανήκε στη βασίλισσα Ελισάβετ, η Κέιτ Μίντλετον έδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην εμφάνισή της στο Μπάκιγχαμ, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της αείμνηστης μονάρχη

Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων
Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την κλιματική αλλαγή. Σε έκθεση του περιοδικού Lancet επισημαίνονται οι κίνδυνοι κυρίως από καύσωνες και ξηρασία.

Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Πολ Πογκμπά σε πρόσφατη συνέντευξη του συμβούλεψε τον Κόμπι Μέινου να σκεφτεί καλά τις επιλογές του, προτού υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται
Αναλυτής που εργάστηκε στην έκθεση της Internet Watch Foundation αναφέρει ότι το περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας υπάρχει «σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων» και είναι «πολύ εύκολο» να βρεθεί

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία
Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τόνισε πως «το πιο σημαντικό που ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι είναι ότι η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά σοβαρά εγκλήματα και όχι γενικά πολιτικές διαμεσολαβήσεις»

Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας
Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την «οικονομία της αρπαχτής» και τη «διαφθορά με κολλητούς», άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών. Κατέθεσε προτάσεις για το παραγωγικό μοντέλο, τη φορολογία, την ανάπτυξη. «Δεν ζούμε πλέον σε μια κανονική χώρα» διαπίστωσε ενώ εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου
Δήλωση της Δημάρχου Ζωγράφου Τίνας Καφατσάκη για το θέμα της λειτουργίας των παιδικών σταθμών και του σχετικού προσχεδίου νόμου της κυβέρνησης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Δυναμικό παρών για δεύτερη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

ΕΛΣΤΑΤ: «Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο – Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια
Οι μονώσεις και τα συναφή υλικά καταγράφουν πολύ υψηλές αυξήσεις, με το κόστος κατασκευής να αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις τα 1.900 ευρώ ή και περισσότερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι
«Ο Πιερρακάκης λέει ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα δισ. των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Έχουν αφαιμάξει την κοινωνία και είναι αυτοί νόμιμοι; Τι κάνει, το παίζει Ντάισελμπλουμ;», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος

Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Το «Γκολ με τον Παντελή» με τον Παντελή Διαμαντόπουλο, το τηλεπαιχνίδι της Betsson, επιστρέφει με ένα special επεισόδιο αφιερωμένο στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στον… ξαφνικό θάνατο

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

