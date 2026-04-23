Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
23.04.2026 | 10:46
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: 17 τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Στα εγκαίνια του 17ου Νηπιαγωγείου Πετρούπολης ο Νίκος Χαρδαλιάς
Αυτοδιοίκηση 23 Απριλίου 2026, 11:46

Νίκος Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε συνολικά πάνω από 100 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων σε όλη την Αττική».

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Τα εγκαίνια του 17ου Νηπιαγωγείου Πετρούπολης, ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από πόρους του ΠΕΠ «Αττική 2021 – 2027» ύψους 917.600 ευρώ, πραγματοποιήθηκαν από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, μαζί με τον Δήμαρχο Πετρούπολης Βαγγέλη Σίμο.

Ο Περιφερειάρχης ξεναγήθηκε στις αίθουσες και τους χώρους του νηπιαγωγείου, συνομίλησε με τη διευθύντρια και τις εκπαιδευτικούς, ενώ βρέθηκε και σε μία από τις αίθουσες όπου τα παιδιά παρακολουθούσαν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης.

Το νέο νηπιαγωγείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, έχει έκταση 260 τ.μ και δυναμικότητα 50 νηπίων, είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο και πιστοποιημένο εξοπλισμό, ενώ όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του είναι απόλυτα προσβάσιμοι από παιδιά με αναπηρία και κινητικά προβλήματα.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σε μια γειτονιά που μου θυμίζει αυτή που μεγάλωσα. Μια λαϊκή γειτονιά, όπου οι παλαιότεροι και πιο έμπειροι δήμαρχοι μας δίδαξαν να διεκδικούμε, αλλά και να είμαστε συγκροτημένοι» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Το νέο νηπιαγωγείο αποτελεί ένα μόνο μικρό τμήμα της δομημένης στρατηγικής μας για την πλήρη αναβάθμιση των σχολικών μονάδων σε όλη την Αττική, μέσα από ένα πρόγραμμα στο οποίο επενδύουμε πάνω από 100 εκατ. ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους μας»

«Στην αυτοδιοίκηση είναι πολλά αυτά που μας ενώνουν και ελάχιστα εκείνα που μας χωρίζουν. Οι διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες δεν μπορούν να σταθούν εμπόδιο απέναντι στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών» ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς και τόνισε: «Με τον αεικίνητο δήμαρχο και φίλο Βαγγέλη Σίμο, έχουμε βάλει σε τροχιά υλοποίησης έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 17 εκατ. ευρώ.

Είμαι αισιόδοξος, γιατί υπάρχει κοινή αντίληψη και στενή συνεργασία. Βήμα με το βήμα, μέρα με τη μέρα, δίνουμε τη μάχη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πίσω από κάθε δημοτική και περιφερειακή αρχή βρίσκονται άνθρωποι που δεν βρήκαν τίποτα έτοιμο και αγωνίζονται καθημερινά για να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες για τις κοινωνίες τους. Τα έργα που υλοποιούνται σήμερα είναι μόνο η αρχή – τα καλύτερα έρχονται».

Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Πετρούπολης Βαγγέλης Σίμος δήλωσε: «Με πολύ μεγάλη χαρά εγκαινιάζουμε σήμερα το 17ο Νηπιαγωγείο, το οποίο ολοκληρώθηκε έπειτα από πάρα πολλά χρόνια προσπαθειών, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής. Είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκεται σήμερα κοντά μας ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Τον ευχαριστούμε θερμά για τη συνολική συνεργασία που έχουμε σε ζητήματα της πόλης – όχι μόνο στον τομέα της σχολικής στέγης. Και το τονίζω αυτό ,γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο ευχάριστο νέο: πολύ σύντομα θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση και του 1ου Νηπιαγωγείου Πετρούπολης, ένα έργο που αναμένει η πόλη από τη δεκαετία του 1990. Για ακόμη μία φορά, ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη για τη σημαντική αυτή στήριξη».

Σχέδιο για νέα σχολεία

Η περιφέρεια Αττικής στην σχετική της ανακοίνωση προσθέτει μεταξύ άλλων: «Αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους μέσα από Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», η διοίκηση της Περιφέρειας έχει προχωρήσει στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δημιουργίας νέων σχολικών μονάδων κάθε βαθμίδας σε όλη την Αττική, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε φάση υλοποίησης η κατασκευή:

  • 11 Νηπιαγωγείων, με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ,
  • 9 Δημοτικών Σχολείων, με προϋπολογισμό 24 εκατ. ευρώ,
  • 9 Γυμνασίων και Λυκείων, με προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ,
  • 14 παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών, με προϋπολογισμό 28 εκατ. ευρώ,
  • καθώς και μελέτες ωρίμανσης σχολικών μονάδων, ύψους 4 εκ. ευρώ.

*πηγή φωτογραφιών: Περιφέρεια Αττικής

Ομόλογα: Ο διπλός πονοκέφαλος για το χρέος – Η δύσκολη ισορροπία

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Καμίνια: Πλήρης ανακατασκευή παιδικής χαράς και βελτίωση του δημόσιου χώρου από τον Δήμο Πειραιά
«Δίνουμε προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων σε κάθε γειτονιά» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά με αφορμή την ανακατασκευή παιδικής χαράς.

Βανδαλισμοί στο δημοτικό Πάρκο
Άγνωστοι βανδάλισαν το Δημοτικό Πάρκο – Κήπο και πέταξαν κάδους απορριμμάτων στις δεξαμενές νερού, όπως καταγγέλλει ο Δήμος Κιλκίς.

Ψήφισμα στήριξης της ΚΕΔΕ των κοινωνικών δομών και του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων
Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την αντιμετώπιση των πάγιων και διαρκών αναγκών των Δήμων, όπως αναφέρθηκε στο σημερινό ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Καθοριστικό βήμα για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη Ραφήνα
«Η έλευση της αστικής συγκοινωνίας στο κέντρο της πόλης μας δεν αποτελεί απλώς μια συγκοινωνιακή βελτίωση, αλλά μια ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας», ανέφερε μεταξύ άλλων η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου.

Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην Πάρο
Προκηρύχθηκε ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Πάρο, στη θέση Ζευλάκι Παροικίας».

Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους
Η στεγαστική αποκατάσταση αλλά και η εξασφάλιση χώρων εργασίας στο επίκεντρο της προσοχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και Δήμων.

Δήμος Πειραιά: Με επιτυχία τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «1964–2026» του Νίκου Τζιζμετζόγλου
Από τις γειτονιές της Παλαιάς Κοκκινιάς έως την καταξίωση στους διεθνείς καλλιτεχνικούς κύκλους του ’60 και του ’70, ο αγαπημένος "Τζίζ" των Πειραιωτών παραμένει μια εμβληματική μορφή της τέχνης με πολυετή και αδιάλειπτη προσφορά.

Πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας να γίνει η πολιτική προστασία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αττικής
Νίκος Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η πολιτική προστασία θα πρέπει να αποτελέσει πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, με έναν ισχυρό και αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων».

Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας
Οι Βαβυλώνιοι είχαν χρεοκοπίες. Το σκάνδαλο S&L οδήγησε στην οικονομική κρίση του 2008. Τι άλλο μας λέει το παρελθόν για τους κινδύνους που απειλούν και σήμερα την παγκόσμια οικονομία;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νέες αποκαλύψεις για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση
Το ρεπορτάζ του BBC τεκμηριώνει για πολλοστή φορά τις βίαιες επαναπροωθήσεις – και για πολλοστή φορά, η ελληνική κυβέρνηση δεν τηρεί ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα της λογοδοσίας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Άγιος Δημήτριος: Σκηνή αρχαίας τραγωδίας όταν ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αντιλήφθηκε την ταυτότητα του θύματος
Ο πατέρας του θύματος, που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ, ενημερώθηκε για περιστατικό στην περιοχή και έσπευσε στο σημείο, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο γιος του

ΣΥΡΙΖΑ για δολοφονία 43χρονης: Η κυβέρνηση να σταματήσει να αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»
«Αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας θέτει όλους προ των ευθυνών τους, όπως και κάθε προηγούμενο», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή η κατάστασή του – Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού»
Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης - Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερα

Κοβέσι: Μην παραιτηθείτε! Η διαφθορά μπορεί να ηττηθεί, το μήνυμά μου στους Έλληνες
Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις έρευνες και τις εξελίξεις στις ανοιχτές υποθέσεις που ελέγχονται.

Νατάσα Ρουγγέρη
Δισεκατομμυριούχοι: Σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας – Η ραγδαία αύξηση πλούτου
Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν του πλούτου δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που αντιμετωπίζουν μια επίμονη οικονομική κρίση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη
Η ίδια οργάνωση που ανέλαβε την επίθεση στο αυτοκίνητο του Δημήτρη Καρώνη, είχε πραγματοποιήσει τον Μάιο του 2025 την εμπρηστική επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας του τότε αντιπροέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου

Τουρκία: Ψηφίστηκε νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Οι ανήλικοι της ομάδας αυτής θα απαγορεύεται να εγγράφονται σε πλατφόρμες social media και αυτές με τη σειρά τους θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

