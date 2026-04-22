newspaper
Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διεθνής Οικονομία 22 Απριλίου 2026, 22:00

Εκτόξευση σχεδόν 25% στις τιμές αεροπορικών εισιτηρίων – Σε κλοιό πιέσεων οι εταιρείες

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η κρίση καυσίμων εκτοξεύουν τα αεροπορικά εισιτήρια κατά 24%, προκαλώντας ασφυξία στις εταιρείες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Spotlight

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει συμβάλει καθοριστικά στην κατακόρυφη αύξηση των αεροπορικών ναύλων, με τα φθηνότερα εισιτήρια της οικονομικής θέσης να κοστίζουν κατά μέσο όρο 24% περισσότερο σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η έκθεση της εταιρείας συμβούλων Teneo αναφέρει ότι οι περιορισμοί στον εναέριο χώρο λόγω της σύγκρουσης έχουν αναγκάσει τις αεροπορικές εταιρείες να αλλάξουν την πορεία πολλών πτήσεων, αυξάνοντας δραματικά την ποσότητα των καυσίμων που καταναλώνουν. Επιπλέον, η διαταραχή στον ανεφοδιασμό πετρελαίου έχει εκτοξεύσει το ίδιο το κόστος των καυσίμων.

Η κρίση των καυσίμων και η μείωση της χωρητικότητας

Παράλληλα, παρατηρείται σημαντική απώλεια χωρητικότητας στα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων που συνήθως εξυπηρετούνται από τους αερομεταφορείς του Κόλπου, οι λειτουργίες των οποίων έχουν πληγεί σοβαρά. Παρότι ανταγωνίστριες εταιρείες έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους σε ορισμένους από αυτούς τους προορισμούς, οι διαθέσιμες θέσεις παραμένουν λιγότερες από το κανονικό.

Οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων έχουν εκτοξευτεί από τα 85-90 δολάρια στα 150-200 δολάρια ανά βαρέλι τις τελευταίες εβδομάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καύσιμα αποτελούν έως και το ένα τέταρτο των λειτουργικών εξόδων των εταιρειών.

Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος στις τιμές των εισιτηρίων καταγράφεται στα δρομολόγια μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Ασίας, σύμφωνα με την έκθεση. Μια πτήση από το Λονδίνο προς τη Μελβούρνη τον Ιούνιο κοστίζει πλέον 76% περισσότερο σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ η τιμή για το δρομολόγιο Χονγκ Κονγκ – Λονδίνο έχει αυξηθεί κατά 72%.

Διπλωματικό σκηνικό και αμερικανική στάση

Την Τρίτη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν μέχρι να υπάρξει πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών μέχρι η Τεχεράνη να παρουσιάσει μια «ενοποιημένη πρόταση».

Κραυγή αγωνίας και αιτήματα από τις αεροπορικές

Εν τω μεταξύ, οι αεροπορικές εταιρείες που επιχειρούν από το Ηνωμένο Βασίλειο προειδοποιούν ότι εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί ή επιδεινωθεί, θα αναγκαστούν να περικόψουν πτήσεις και να αυξήσουν περαιτέρω τους ναύλους. Καλούν την κυβέρνηση να λάβει μια σειρά μέτρων για να τις προστατεύσει από τις συνέπειες του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Τα αιτήματα αυτά περιλαμβάνονται σε εμπιστευτικό έγγραφο που εστάλη στους υπουργούς και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας από την Airlines UK, έναν φορέα που εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό εταιρειών (όπως οι EasyJet, Ryanair, British Airways και Virgin Atlantic). Συγκεκριμένα ζητούν:

  • Να χαρακτηρίζονται οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις λόγω έλλειψης καυσίμων ως «έκτακτες περιστάσεις», ώστε να αποφεύγουν την καταβολή αποζημιώσεων – ένα αίτημα που συμμερίζονται και οι ευρωπαϊκές εταιρείες (αν και πηγές του BBC αναφέρουν ότι το αίτημα δεν εξετάζεται σοβαρά).
  • Να μειωθεί ή να ανασταλεί ο Φόρος Επιβατών (Air Passenger Duty).
  • Να «παγώσει» προσωρινά το βασικό σύστημα εμπορίας εκπομπών ρύπων.
  • Να χαλαρώσουν οι περιορισμοί στις νυχτερινές πτήσεις και οι κανόνες για την κατανομή των χρονοθυρίδων (slots) απογείωσης/προσγείωσης στα πολυσύχναστα αεροδρόμια, για να μην χάσουν πολύτιμα slots αν αδυνατούν να εκτελέσουν δρομολόγια.
  • Να επιβληθούν «στοχευμένες υποχρεώσεις» στα διυλιστήρια, αναγκάζοντάς τα, αν χρειαστεί, να δώσουν προτεραιότητα στην παραγωγή αεροπορικών καυσίμων έναντι της βενζίνης ή του ντίζελ.
  • Να επιτραπεί προσωρινά η εισαγωγή και χρήση του Jet A, ενός ευρέως διαδεδομένου αμερικανικού τύπου καυσίμου. Αν και παρόμοιο με το ευρωπαϊκό Jet A1, έχει υψηλότερο σημείο πήξης και δεν επιτρέπεται σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(Αναλυτές σημειώνουν πάντως ότι πολλά αμερικανικά διυλιστήρια δεν μπορούν να παράγουν το Jet A1, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητά τους να αντικαταστήσουν τις προμήθειες που έχουν μπλοκαριστεί στον Κόλπο).

Η στάση της Κυβέρνησης

Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρίνισε: «Οι βρετανικές αεροπορικές εταιρείες είναι σαφείς ότι αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουν έλλειψη αεροπορικών καυσίμων. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές, τις εταιρείες και τους διεθνείς ομολόγους μας για τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης. Πρωταρχική μας προτεραιότητα είναι η αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, το άνοιγμα των Στενών και η αποτροπή της ταλαιπωρίας των επιβατών».

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Airlines UK τόνισε ότι ενώ οι εταιρείες λειτουργούν κανονικά προς το παρόν, είναι ζωτικής σημασίας να λάβει η κυβέρνηση τα σωστά μέτρα τώρα. Τόνισε πως η πρόσθετη ευελιξία θα επιτρέψει στις αεροπορικές να αντιμετωπίσουν τις τιμές-ρεκόρ των καυσίμων, να λειτουργήσουν πιο αποδοτικά και να διατηρήσουν τα παγκόσμια δίκτυά τους ελαχιστοποιώντας την ταλαιπωρία των πελατών.

Πηγή: BBC

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Wall Street: S&P 500 και Nasdaq σε ιστορικά υψηλά μετά την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Delphi Economic Forum XI
Delphi Economic Forum XI – Γκίλφοϊλ: «Χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαν οι ΗΠΑ»

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΕΕ: Σχεδιάζει «προσωρινή» μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά
Πράσινη ανάπτυξη 22.04.26

Η Κομισιόν προτίθεται να χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Έτσι θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προσφέρουν «στοχευμένη και προσωρινή» υποστήριξη έως ότου λήξει η κρίση στην ενέργεια.

Σύνταξη
Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου
Ενέργεια ως όπλο 22.04.26

Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον έλεγχο του, ασκεί περαιτέρω πίεση στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν
Διεθνής Οικονομία 22.04.26

Η έκταση των διαταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν είναι πρωτόγνωρη – Ξεπερνά εκείνη των δύο προηγούμενων πετρελαϊκών κρίσεων του 1973 και του 1979

Μελίνα Ζιάγκου
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
Ενεργειακή κρίση 21.04.26

Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

Σύνταξη
New York Times: Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο – Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»
Διεθνής Οικονομία 21.04.26

Από την Αμερική, μέχρι τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Βραζιλία και η Κίνα, κανένα έθνος δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο ο πόλεμος

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»
Το «θαύμα» στις αντλίες 21.04.26

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Στράτος Ιωακείμ
Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;
Relationsex 21.04.26

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Σύνταξη
Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Η Gen Z διαμορφώνεται από την ανισότητα, με τους νέους από υψηλότερα κοινωνικά στρώματα να αναζητούν εργασία «με νόημα», ενώ εκείνοι με λιγότερα προνόμια δίνουν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα

Σύνταξη
Τραμπ: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν – Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις
Τα 5 παραδείγματα 20.04.26

Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση «επενδυτών» που βαραίνουν την προεδρία Τραμπ - Ύποπτα στοιχήματα που αποφέρουν μεγάλα κέρδη πριν από «ανατρεπτικές» δηλώσεις Τραμπ - Πέντε παραδείγματα

Φύλλια Πολίτη
Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα
Επιμένει η ΕΕ 20.04.26

Δουλειά από το σπίτι, φθηνότερες μετακινήσεις και «λουκέτο» σε δημόσια κτίρια: το νέο σχέδιο της Ευρώπης για την ενεργειακή κρίση

Γεώργιος Μαζιάς
Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Συνεχίζεται η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας μετά την πτώση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της αισιοδοξίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Σύνταξη
«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
«Έβρεξε» χρήμα 20.04.26

Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

inStream - Ροή Ειδήσεων
To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ
Ναυτικές επιχειρήσεις 23.04.26

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι δυνάμεις του ναυτικού να κάνουν ρεσάλτο στα δύο πλοία στα στενά του Ορμούζ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 1-0 τη Θέλτα χάρη σε εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ, αλλά έχασε τον σταρ της με πρόβλημα τραυματισμού και υπάρχει ανησυχία και στην Εθνική Ισπανίας εν όψει Μουντιάλ

Σύνταξη
Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Καταπληκτικός ο Μότα στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Αταλάντα, καθώς ο γκολκίπερ της Λάτσιο απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την ομάδα του στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιντερ

Σύνταξη
Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού για το Κύπελλο Κύπρου ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα Λεμεσού, με τον Πάμπλο Γκαρσία να βρίσκεται στο επίκεντρο των επεισοδίων.

Σύνταξη
Mπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Στην κορυφή με Χάαλαντ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το «Τερφ Μουρ», επικρατώντας της Μπέρνλι με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη θέση της Premier League, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία της Άρσεναλ, έχοντας την καλύτερη επίθεση.

Σύνταξη
Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της
Σενάρια πολέμου 22.04.26

Την πρώτη στρατιωτική στρατηγική της Γερμανίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσίας ο υπουργός Άμυνας. Και δήλωσε ότι η Γερμανία έχει «ειδική ευθύνη» για την άμυνα της Ευρώπης.

Σύνταξη
Το «έπος» του Μεντιλίμπαρ – 19 χρόνια από την ιστορική άνοδο της «Πουσέλα» (Vid)
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Οταν ο Μεντιλίμπαρ... χτυπούσε τη μοίρα του, οδηγώντας την «φτωχή» Ρεάλ Βαγιαδολίδ, στην κορυφαία σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της. Πέρασαν 19 χρόνια από τότε, αλλά το αξεπέραστο επίτευγμα του Βάσκου, ακόμη μνημονεύεται.

Νικόλαος Κώτσης
ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει
Παγκόσμιο κυνήγι 22.04.26

Οι ΗΠΑ επεκτείνουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό, καταλαμβάνοντας δεξαμενόπλοια και περιπλέκοντας επικίνδυνα την προοπτική ειρηνευτικών συνομιλιών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ολυμπιακός: Παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ (vid)
Άλλα Αθλήματα 22.04.26

Το Παπαστράτειο γέμισε απ’ άκρη σ’ άκρη, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να δημιουργούν «καυτή» ατμόσφαιρα και να ωθούν τους Πειραιώτες σε μία σπουδαία νίκη

Σύνταξη
Αλ. Χαρίτσης: Ωδή στο ρουσφέτι στη Βουλή – Η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

«Στο ρουσφέτι η εξουσία συναλλάσσεται, στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η εξουσία οργανώνει» αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας όσα διαδραματίστηκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για τον εκλογικό χάρτη στη Βιρτζίνια – Νοθεία καταγγέλλει ο Τραμπ
Οργή 22.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ που συνηθίζει να εξαπολύει αβάσιμες κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας. Το είχε κάνει και μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 απέναντι στον Τζο Μπάιντεν.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δείγμα παρακμής – Το σχόλιο για δημοσίευμα περί κρυφών δημοσκοπήσεων και εκπλήξεων
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε πρωτοσέλιδο εφημερίδας που εμφανίζει αποδυναμωμένο το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας μάλιστα για εκτίναξη νέου κόμματος στο 20%, επικαλούμενο και κρυφή δημοσκόπηση - «Δείγμα παρακμής τα δημοσιεύματα χωρίς στοιχεία. Αυτά γίνονται σε χώρες που δεν υπάρχει στοιχειώδης λειτουργία των θεσμών», τόνισε.

Σύνταξη
Στο έλεος των γεωτρήσεων η Αλάσκα: Νομιμοποιείται ο θάνατος απειλούμενων ειδών για τις πετρελαϊκές
Για το πετρέλαιο 22.04.26

Νέοι κανονισμοί της κυβέρνησης Τραμπ για γεωτρήσεις στην Αλάσκα προσφέρουν νομική ασυλία στις ενεργειακές εταιρείες σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου πολικών αρκούδων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βουλή: Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας – Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 22.04.26

Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Φλώρος, καταψήφισε στη Βουλή όλες τις προτάσεις για άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ και άφησε αιχμές κατά των συναδέλφων του που πειθάρχησαν στην κομματική γραμμή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Λιντς για την 34η αγωνιστική Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Cookies