ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει

Η επιβίβαση αμερικανικών δυνάμεων σε πετρελαιοφόρο στον Ινδικό Ωκεανό την Τρίτη δείχνει ότι η Ουάσιγκτον κάνει πράξη τη δέσμευσή της να εντοπίζει πλοία που συνδέονται με το Ιράν σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Πρόκειται για μια επέκταση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών που αυξάνει την πίεση στην Τεχεράνη.

Ωστόσο, η εξάπλωση της ζώνης σύγκρουσης χιλιάδες μίλια μακριά από τον Περσικό Κόλπο θα μπορούσε να μεγαλώσει το χάσμα που πρέπει να γεφυρωθεί σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο αρχηγός του Μικτού Επιτελείου των ΗΠΑ, Στρατηγός Νταν Κέιν, τόνισε την περασμένη εβδομάδα ότι τα πλοία που συνδέονται με το Ιράν θα δυσκολευτούν να ξεφύγουν από την παγκόσμια εμβέλεια του Αμερικανικού Ναυτικού. Ανέφερε μάλιστα συγκεκριμένα την περιοχή ευθύνης της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ (INDOPACOM).

Το χρονικό της αναχαίτισης του M/T Tifani

Δεδομένα θαλάσσιας παρακολούθησης έδειξαν ότι το δεξαμενόπλοιο M/T Tifani, χωρητικότητας 2 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου, ακινητοποιήθηκε μεταξύ Σρι Λάνκα και Ινδονησίας. Το σημείο αυτό απέχει περισσότερα από 2.000 μίλια από τον Περσικό Κόλπο, αλλά βρίσκεται εντός της ζώνης ευθύνης της INDOPACOM.

Σύμφωνα με το MarineTraffic, το πλοίο έκανε ξαφνικές αλλαγές πορείας στις 21 Απριλίου στον Ινδικό Ωκεανό.

Κατευθυνόταν προς τα Στενά της Μαλάκκας, έχοντας βρεθεί πρόσφατα (στις 6 Απριλίου) στον πετρελαϊκό σταθμό του ιρανικού νησιού Kharg μέσα στον κόλπο, όπως επιβεβαιώνεται από δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το CNN.

Στις 10 Απριλίου, εντοπίστηκε στον Κόλπο του Ομάν, έξω από τα Στενά του Ορμούζ, ταξιδεύοντας νοτιοανατολικά.

Στις 21 Απριλίου, λίγο αφότου πέρασε τη Σρι Λάνκα, έκανε μια απότομη αλλαγή πορείας: πρώτα μια κλειστή στροφή 90 μοιρών προς τα νότια και στη συνέχεια άλλη μία στροφή 90 μοιρών πίσω προς τα ανατολικά. Λίγο αργότερα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβίβασή τους στο πλοίο.

Από την εξέταση των κινήσεων του Tifani τον τελευταίο χρόνο, προκύπτει ότι ταξίδευε συχνά μεταξύ του Περσικού Κόλπου και του Ανατολικού Εξωτερικού Ορίου Λιμένα (EOPL) της Μαλαισίας. Το EOPL είναι ένα σημείο όπου τα πλοία του «σκοτεινού στόλου» (dark fleet) μεταφέρουν πετρέλαιο σε άλλα σκάφη, προκειμένου να αποκρύψουν την προέλευσή του και να παρακάμψουν τις κυρώσεις.

Η χρήση πλωτής βάσης εκστρατείας από τις ΗΠΑ

Βίντεο που δημοσίευσε το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ στα social media έδειξε στρατιώτες να επιβιβάζονται σε ελικόπτερα από πολεμικό πλοίο και να προσγειώνονται στο δεξαμενόπλοιο. Το εν λόγω πολεμικό πλοίο είναι μια «πλωτή βάση εκστρατείας», έχει περίπου το μέγεθος αεροπλανοφόρου και μπορεί να υποστηρίξει ελικόπτερα και ειδικές δυνάμεις.

Η χρήση του στην ανοιχτή θάλασσα του Ινδικού Ωκεανού καταδεικνύει τους τεράστιους πόρους που διαθέτει το Αμερικανικό Ναυτικό για την επιβολή αποκλεισμών και κυρώσεων.

Η αναχαίτιση του ιρανικού φορτηγού πλοίου M/V Touska, που προηγήθηκε το Σαββατοκύριακο, πραγματοποιήθηκε από ένα αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων βλημάτων (το Ναυτικό διαθέτει 74 τέτοια) και Πεζοναύτες από ένα πλοίο αμφίβιων επιθέσεων.

Τα αναχαιτισθέντα πλοία θεωρείται ότι ανήκουν στον «σκοτεινό στόλο» που διακινεί ιρανικό πετρέλαιο και άλλα αγαθά —συμπεριλαμβανομένων υλικών με στρατιωτικές εφαρμογές— σε όλο τον κόσμο. Το Υπουργείο Άμυνας ξεκαθάρισε: «Τα διεθνή ύδατα δεν αποτελούν καταφύγιο για πλοία στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις».

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο ανοιχτός ωκεανός είναι ένα ασφαλέστερο πεδίο για τέτοιες επιχειρήσεις από το Αμερικανικό Ναυτικό, καθώς υπάρχουν λιγότερα ουδέτερα πλοία και καθόλου στεριά που θα μπορούσε να περιορίσει τους ελιγμούς ή να κρύψει τους αντιπάλους, σε αντίθεση με τον Περσικό Κόλπο. Η τακτική αυτή αντικατοπτρίζει τη μέθοδο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ νωρίτερα φέτος για τον εντοπισμό δεξαμενόπλοιων που συνδέονταν με τη Βενεζουέλα — πριν τελικά συλλάβουν τον Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο σε σχετική επιδρομή.

Διπλωματικό αδιέξοδο και αντίποινα

Από τη στιγμή της επιβίβασης στο Tifani, το πλοίο κάνει κύκλους στον ωκεανό κοντά στο σημείο όπου σταμάτησε. Τόσο η τύχη του πλοίου όσο και του φορτίου του μένει να φανεί, αν και αναλυτές εκτιμούν ότι θα μπορούσαν να κατασχεθούν από την αμερικανική κυβέρνηση ως «λεία πολέμου» (prize of war).

Το Ιράν είχε ήδη ορκιστεί αντίποινα για την «εγκληματική» κατάσχεση του Touska, την οποία χαρακτήρισε παραβίαση της εκεχειρίας της 8ης Απριλίου. Έκτοτε, η Τεχεράνη αρνήθηκε να στείλει αντιπροσωπεία στον νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν.

Προς το παρόν, φαίνεται πως η τακτική των αναχαιτίσεων σε μακρινές θάλασσες δεν φέρνει το Ιράν πιο κοντά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αντίθετα, η επέκταση της πολεμικής ζώνης μοιάζει πιθανότερο να σκληρύνει ακόμη περισσότερο τη στάση της Τεχεράνης.

Πηγή: CNN