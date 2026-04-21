Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;
Relationsex 21 Απριλίου 2026, 06:00

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Ο Σπένσερ Ράσκοφ της Match Group, η εταιρία στην οποία ανήκει το Tinder, δηλώνει ότι η προσέλκυση γυναικών αποτελεί την «πρωταρχική του προτεραιότητα», καθώς δεσμεύτηκε να ανακόψει τη μακροχρόνια πτώση του αριθμού των χρηστών και να αναστρέψει την πορεία της εφαρμογής γνωριμιών μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

«Η προσέλκυση γυναικών είναι ζωτικής σημασίας για εμάς», δήλωσε ο Ράσκοφ στη Financial Times.

«Η επίτευξη της ισότητας των φύλων είναι πολύ δύσκολη, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα για τις γυναίκες και, όταν το κάνουμε αυτό, περισσότερες γυναίκες θα επιλέξουν να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές μας».

Η πτώση του Tinder

Ο επικεφαλής της Match Group, ο οποίος προσχώρησε στην εταιρεία τον Φεβρουάριο του 2025, ανέλαβε την ευθύνη του Tinder τον περασμένο Ιούλιο, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να αναζωογονήσει την ανάπτυξη της εφαρμογής, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 54% των εσόδων του ομίλου και είναι κρίσιμη για την επιτυχία του.

Το Tinder έχει πέσει από το υψηλό των 65,4 εκατομμυρίων ενεργών χρηστών το μήνα το 2021 σε 50,5 εκατομμύρια πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Sensor Tower, εν μέσω κριτικής για τον εθιστικό του σχεδιασμό που μοιάζει περισσότερο με παιχνίδι και μια ευρύτερης λεγόμενη «κόπωση από τα ραντεβού».

Η Match Group δεν δημοσιεύει ανάλυση των χρηστών των εφαρμογών της ανά φύλο, αλλά η Sensor Tower εκτιμά ότι περίπου το 75% των χρηστών του Tinder είναι άνδρες.

Η επιβράδυνση που παρατηρήθηκε μετά την πανδημία στον τομέα των εφαρμογών γνωριμιών έχει πλήξει σοβαρά την Match Group, η οποία κατέχει επίσης την Hinge, καθώς και ανταγωνιστές όπως το Bumble.

Οι μετοχές της Match έχουν χάσει περισσότερο από το 80% της αγοραίας αξίας τους από το 2021. Η εταιρεία έχει επίσης δεχτεί πιέσεις από τους επενδυτές να βελτιώσει τις επιδόσεις της.

Μία απόσταση με τους καταναλωτές

Ο Ρασκοφ, ο οποίος στο παρελθόν ίδρυσε και ηγήθηκε της αγοράς ακινήτων Zillow, δήλωσε ότι τα προβλήματα στο Tinder προήλθαν από την αποτυχία της εταιρείας να ακούσει τους πελάτες και να καινοτομήσει μετά την αρχική της επιτυχία.

«Η εταιρεία απογειώθηκε και έγινε τόσο μεγάλη και κερδοφόρα τόσο γρήγορα, που το Tinder δεν ανέπτυξε την ικανότητα καινοτομίας που θα παρέμενε συντονισμένη με τις προτιμήσεις των καταναλωτών», είπε.

«Εν τω μεταξύ, οι προτιμήσεις των καταναλωτών άλλαξαν αρκετά τα τελευταία πέντε χρόνια, ιδίως μεταξύ των γυναικών χρηστών που δεν εκτιμούσαν πλέον τον μηχανισμό γρήγορου swiping του Tinder», πρόσθεσε.

Στόχος: Οι γυναίκες και η Gen Z

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Ράσκοφ έχει προσπαθήσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα εισάγοντας μια σειρά από νέες λειτουργίες, όπως ομαδικάραντεβού, βιντεοκλήσεις και σύνδεση μέσω κοινών ενδιαφερόντων, όπως τα μουσικά γούστα, για να προσελκύσει νεότερους χρήστες της Gen Z και γυναίκες.

Έχει επίσης αναδιαμορφώσει την ηγεσία του Tinder, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού ενός νέου διευθυντή τεχνολογίας.

«Είναι λοιπόν νέοι άνθρωποι, είναι μια νέα αίσθηση επείγοντος», δήλωσε.

Ο Ράσκοφ ελπίζει ότι αυτές οι αλλαγές θα ανατρέψουν την πολυετή πτώση των χρηστών. «Όταν ξεκίνησα, βρισκόμασταν περίπου στο -11 (ετήσια μείωση), και νομίζω ότι το τελευταίο τρίμηνο ήμασταν περίπου στο -8,5. Ο στόχος είναι να φτάσουμε σε σταθερά επίπεδα μέχρι το τέλος του επόμενου έτους», πρόσθεσε.

Μακροπρόθεσμες και δομικές αλλαγές

Ο Ράσκοφ δήλωσε ότι του δόθηκε περιθώριο ελιγμών από το διοικητικό συμβούλιο για να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις σε καινοτομίες προσανατολισμένες στον καταναλωτή έναντι των άμεσων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η Tinder έχει δεσμευτεί για 60 εκατομμύρια δολάρια σε επιστροφές προς τους χρήστες, όπως νέα προϊόντα, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, από περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια το 2025, ενώ οι διαφημιστικές δαπάνες έχουν αυξηθεί στα 230 εκατομμύρια δολάρια από 180 εκατομμύρια δολάρια.

«Το διοικητικό συμβούλιο, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, ήταν πρόθυμο να πει στον CEO του: ‘Ναι, πρέπει να επιστρέψεις αυτή την αξία των επενδύσεων στους χρήστες, γιατί τελικά θα επιστραφεί στους μετόχους με πολλαπλάσιο κέρδος’», είπε.

Για αυτόν τον λόγο, ο Ράσκοφ δήλωσε ότι δεν επικεντρώνεται στην αύξηση των χρηστών που πληρώνουν αυτή τη στιγμή, αλλά υιοθέτησε την προσέγγιση ότι αν περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή, ένα τμήμα από αυτούς θα επέλεγε την premium συνδρομητική υπηρεσία που προσφέρει το Tinder.

Επαναπροσδιορίζοντας το Tinder

Ο Νταν Σάλμον, εταίρος και επικεφαλής της έρευνας για το διαδίκτυο στις ΗΠΑ στη New Street Research, δήλωσε ότι ο Ράσκοφ είχε κάνει μια «ειλικρινή επανεκτίμηση του Tinder, αναπροσαρμόζοντας τη στρατηγική αναλόγως, και την εφάρμοσε καλά».

«Ωστόσο, μένει να δούμε αν τα θετικά μέτρα που έχει λάβει μπορούν να αντισταθμίσουν τις πραγματικές μακροπρόθεσμες αλλαγές στις συμπεριφορές των γνωριμιών της Γενιάς Ζ, ειδικά αυτών των γυναικών», πρόσθεσε.

Ο Ράσκοφ αντιμετωπίζει επίσης μια ενδιαφέρουσα δυναμική εντός του εκτεταμένου ομίλου ρομαντικών υπηρεσιών της Match, καθώς προσπαθεί να βελτιώσει την τύχη του Tinder.

Ενώ το Tinder παραμένει ο γίγαντας της βιομηχανίας των εφαρμογών γνωριμιών, το Hinge — στο οποίο η Match απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο το 2018 — έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια.

Η τοποθέτηση του Hinge ως πλατφόρμας για σοβαρές σχέσεις έχει επίσης αποφέρει οικονομικά οφέλη.

Το Hinge κατέγραψε λειτουργικά έσοδα 166,3 εκατ. δολαρίων το 2025, από 74,3 εκατ. δολάρια το 2023, ενώ τα έσοδα του Tinder μειώθηκαν από 955,5 εκατ. δολάρια σε 832,6 εκατ. δολάρια την ίδια περίοδο.

Ο Ράσκοφ παραδέχεται ότι το Tinder μπορεί μια μέρα να ξεπεραστεί από το Hinge. «Το δυναμικό του Hinge είναι τεράστιο, είναι ο ηγέτης της κατηγορίας στον χώρο των σοβαρών γνωριμιών και το μέγεθος της αγοράς για άτομα που αναζητούν μια εφαρμογή για να συναντήσουν με ασφάλεια «τον/την κατάλληλο/η» είναι τεράστιο», είπε.

Ωστόσο, απέκρουσε τις ανησυχίες σχετικά με μια ευρύτερη πτώση στον κλάδο των εφαρμογών γνωριμιών.

«Είναι γελοίο να λέμε ότι στους ανθρώπους δεν αρέσουν πλέονεφαρμογές γνωριμιών. Αυτό απλά δεν είναι αλήθεια, οι άνθρωποι δεν θέλουν τις εφαρμογές γνωριμιών που είναι αναποτελεσματικές», είπε.

Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Το Ισραήλ θα έπρεπε να αποκλειστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης
«Είναι υποχρέωση που απορρέει από το διεθνές δίκαιο τα (άλλα) κράτη να μη βοηθούν ένα κράτος το οποίο διαπράττει παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», υπενθύμισε η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο
Φέτος η επέτειος των 205 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 συμπίπτει με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, γεγονός που επισημάνθηκε στα πολιτικά μηνύματα των περισσότερων νομοθετών

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός ανά περιοχή

Αβεβαιότητα περιβάλλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν – Τα μηνύματα Τραμπ και δηλώσεις της Τεχεράνης
Το Πακιστάν προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη διεξαγωγή του β' γύρου διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι τελικά θα πραγματοποιηθούν, με το Ιράν να καταγγέλλει αμερικανικές απειλές.

Ευρώπη: Ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 12% έως το 2100 – Ποιες χώρες θα πληγούν πλησούν περισσότερο;
Οι προβλεπόμενες δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, με τον πληθυσμό της ΕΕ να αναμένεται να μειωθεί κατά 53 εκατομμύρια έως το 2100

Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»
Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα
Με έξτρα φόρο ένας στους τέσσερις που έχει καταθέσει δήλωση - Με επιστροφή φόρου σχεδόν τέσσερις στους δέκα - Ενας στους τρεις υπέβαλε τη δήλωσή του

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση
Η επίσκεψη Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, με την κυβέρνηση να θέλει να προβάλει την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής κλίματος.

Αφθώδης πυρετός: Προειδοποιήσεις για συμμόρφωση, νέες αποζημιώσεις και ασάφεια για τα τυριά και τον εμβολιασμό
Ο αφθώδης πυρετός φέρνει επιπρόσθετες αποζημιώσεις στη Λέσβο - Στο σκοτάδι τα δεδομένα γύρω από τον ιό - «Δεν έχει νόημα μια κουβέντα για τον εμβολιασμό τώρα» λέει το ΥπΑΑΤ - Συνεχίζουν το μπλόκο στους κτηνιατρικούς ελέγχους και τον αποκλεισμό του λιμανιού οι Λέσβιοι

Η Ευρώπη αλλάζει τα κινητά
Τι θα αγοράζουμε από το 2027 - Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνουν μπαταρίες που αλλάζουν εύκολα, υποχρεωτικές επισκευές και τέλος στα κινητά «μίας χρήσης»

Βρετανικά πανεπιστήμια πλήρωσαν εταιρεία ασφαλείας για να «κατασκοπεύει» φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές
Μια εταιρεία υπό τη διεύθυνση πρώην αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών προσλήφθηκε από μεγάλα βρετανικά πανεπιστήμια για να ερευνήσεις φοιτητές και ακαδημαικούς με φιλοπαλαιστινιακή δράση

Μέση Ανατολή: Μια νέα περιφερειακή συμμαχία διαμορφώνεται με Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο
Στη δυνατότητα σχηματισμού μιας βασικής συμμαχίας στη Μέση Ανατολή, με τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, την Τουρκία και την Αίγυπτο, αναφέρεται ο πακιστανός πρώην υπουργός Πληροφοριών.

Γάζα: 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα
«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό τα μεσάνυχτα», βορειοδυτικά της Χαν Γιούνις, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Βραζιλία: Σχεδόν 200 τουρίστες επισκέφθηκαν φαβέλα για το ηλιοβασίλεμα και έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών
Πήγαν εκδρομή στην κορυφή μιας φαβέλας του Ρίο ντε Τζανέιρο για να απολαύσουν και το ηλιοβασίλεμα, αλλά για κακή τους τύχη έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε κακοποιούς και αστυνομικούς.

Τουρκία: Πόζαρε με τη σημαία του ψευδοκράτους η Ρόζμαρι Ντι Κάρλο του ΟΗΕ
«Δυσφορία» προκαλεί η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, ποζάροντας με τη σημαία του ψευδοκράτους, κατά τη συνάντησή της με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην Τουρκία.

Αϊτή: Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών από πολυεθνική δύναμη που θα έπρεπε να τα προστατεύει
Εσωτερικό έγγραφο του ΟΗΕ αναφέρεται στην έρευνα για τον βιασμό 12χρονης και δυο ακόμη 16χρονων κοριτσιών, καθώς και στη σεξουαλική βία σε βάρος 18χρονης, από πολυεθνική δύναμη στην Αϊτή.

Ουκρανία: Για κλιμάκωση των επιθέσεων και επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης, προειδοποιεί ο ΟΗΕ
«Ανησυχητική κλιμάκωση των εχθροπραξιών» στην Ουκρανία, διαπιστώνει ο ΟΗΕ καθώς «οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζουν να εντείνονται, με αυξανόμενα θύματα μεταξύ αμάχων και εκτεταμένες καταστροφές».

Ουγγαρία: Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ υπονοεί ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί εάν πάει στη χώρα
Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε επίσης ότι έχει ενημερώσει τον Νετανιάχου για την επιθυμία του να επανεντάξει την Ουγγαρία στο σύστημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

