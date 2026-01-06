magazin
Σκέφτεστε με το νέο έτος να δώσετε άλλη μία ευκαιρία στα dating apps; Μερικά πράγματα που πρέπει να προσέχετε
Relationsex 06 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Σκέφτεστε με το νέο έτος να δώσετε άλλη μία ευκαιρία στα dating apps; Μερικά πράγματα που πρέπει να προσέχετε

Τα dating apps έχουν γίνει κομμάτι της σύγχρονης ζωής, φέρνοντας κοντά ανθρώπους, μαζί τους και τις προκλήσεις της ψηφιακής αναζήτησης του έρωτα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Με την έλευση κάθε νέου έτους, οι εφαρμογές γνωριμιών (dating apps) συχνά βλέπουν αύξηση στις νέες εγγραφές. Κάποιοι δοκιμάζουν για πρώτη φορά, ενώ άλλοι επιστρέφουν με ανανεωμένη ελπίδα να βρουν τον έρωτα μετά από ένα διάλειμμα.

Το σωστό swiping έχει οδηγήσει σε μερικές επιτυχίες – μακροχρόνιες σχέσεις, γάμους και παιδιά.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Καθηγήτρια συμπεριφορικής επιστήμης Megan Willis, υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά των εφαρμογών γνωριμιών.

Από αναζητήσεις εικόνων που αποκάλυψαν ψεύτικες φωτογραφίες μέχρι ανεπιθύμητες σεξουαλικές εικόνες, οι κίνδυνοι και οι απογοητεύσεις είναι πραγματικοί.

Αν ψάχνετε για αγάπη στο διαδίκτυο φέτος, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι σας περιμένει και πώς να προστατευτείτε, γράφει η Willis σε άρθρο της στο The Conversation. 

Η απόρριψη είναι ο κανόνας

Η απόρριψη είναι αναπόφευκτη στις εφαρμογές γνωριμιών.  Μια μελέτη του 2025 διαπίστωσε ότι κατά μέσο όρο οι χρήστες απέρριψαν περίπου το 80% των προφίλ που είδαν. Τα δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο δείχνουν μια παρόμοια εικόνα: οι άνδρες λαμβάνουν πολύ λιγότερα ταίριασματα σε σχέση με τις γυναίκες, και ακόμη και όταν υπάρχει ταίριασμα, η συνομιλία δεν είναι εγγυημένη.

Μια ανάλυση των δεδομένων του Hinge το 2019 έδειξε ότι μόνο 1 στα 200 πιθανά ταίρια οδηγούσε σε συνομιλία και μόνο 1 στα 800 σε ανταλλαγή στοιχείων επικοινωνίας. Η πιθανότητα λοιπόν ένα απλό σπρώξιμο να οδηγήσει σε πραγματική σύνδεση είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Η έκθεση σε μεγάλο αριθμό πιθανών συντρόφων μπορεί να κάνει τους χρήστες πιο επιλεκτικούς και να δημιουργήσει μια «νοοτροπία απόρριψης».

Η επαναλαμβανόμενη απόρριψη επηρεάζει τη διάθεση και την αυτοεκτίμηση, καθιστώντας τις εφαρμογές γνωριμιών ψυχολογικά απαιτητικές.

Ghosting: η σιωπηρή απόρριψη

Το ghosting, δηλαδή η διακοπή κάθε επικοινωνίας χωρίς εξήγηση, είναι κοινό στις εφαρμογές γνωριμιών. Κάποιοι θεωρούν ότι αποτελεί φυσιολογικό μέρος των βραχυπρόθεσμων σχέσεων.

Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να προκαλέσει θυμό, άγχος και αμφισημία, με τους χρήστες να αμφιβάλλουν για την αξία τους και να μένουν παγιδευμένοι σε αρνητικές σκέψεις.

Το ghosting δεν είναι απλώς αγενές· έχει πραγματικό αντίκτυπο στην ψυχολογική ευεξία.

Σεξουαλική βία και ανεπιθύμητες εμπειρίες

Οι εφαρμογές γνωριμιών αυξάνουν την πιθανότητα σεξουαλικής βίας.

Έρευνα του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Εγκληματολογίας διαπίστωσε ότι σχεδόν τρεις στους τέσσερις χρήστες έχουν βιώσει κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στο διαδίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει υβριστική ή απειλητική γλώσσα και ανεπιθύμητες σεξουαλικές εικόνες.

Επιπλέον, ένας στους τρεις χρήστες ανέφερε ότι υπέστη σεξουαλική βία από άτομο που γνώρισε μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Η προσοχή και η αυτοπροστασία είναι λοιπόν απαραίτητες.

Ψευδής παρουσίαση και εξαπάτηση

Η ψευδής παρουσίαση είναι συνηθισμένη. Από μικρές ανακρίβειες όπως ύψος, βάρος ή ηλικία, μέχρι πιο ακραίες μορφές όπως το catfishing – η χρήση ψεύτικης ταυτότητας για εξαπάτηση άλλων. Μια μελέτη του 2018 έδειξε ότι περίπου το 20% των χρηστών του Tinder ήταν παντρεμένοι ή σε μακροχρόνια σχέση.

Η ανακάλυψη τέτοιας εξαπάτησης μπορεί να προκαλέσει θυμό, αμηχανία και διάβρωση της εμπιστοσύνης, δυσκολεύοντας μελλοντικές αλληλεπιδράσεις και κάνοντας τα ραντεβού να φαίνονται ανασφαλή.

4 συμβουλές για να προστατεύσετε τον εαυτό σας

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους κινδύνους, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές γνωριμιών με ασφάλεια και αυτοφροντίδα:

1. Διαχειριστείτε τις προσδοκίες σας

Αν γνωρίζετε ότι η απόρριψη και το ghosting είναι συνηθισμένα, θα μειώσετε το συναισθηματικό σοκ. Μην προσωποποιείτε αυτές τις εμπειρίες και ζητήστε υποστήριξη από φίλους όταν νιώθετε απογοήτευση.

2. Προχωρήστε αργά

Μην επενδύετε συναισθηματικά πολύ γρήγορα. Συναντηθείτε σε δημόσιο χώρο, μοιραστείτε την τοποθεσία σας με φίλο και επιβεβαιώστε την αλήθεια της ιστορίας του ατόμου με το οποίο συνομιλείτε.

3. Κάντε διάλειμμα αν χρειάζεται

Η «κόπωση των dating apps» χαρακτηρίζεται από συναισθηματική εξάντληση και μείωση αυτοεκτίμησης. Ένα διάλειμμα μπορεί να επαναφέρει τη συναισθηματική σας ισορροπία.

4. Διατηρήστε μια πλήρη ζωή εκτός εφαρμογών

Διατηρήστε ισχυρές φιλίες, χόμπι και αίσθηση σκοπού εκτός εφαρμογών. Αυτό προστατεύει την ψυχική σας υγεία και διασφαλίζει ότι η αυτοεκτίμησή σας δεν καθορίζεται από τις εμπειρίες των εφαρμογών.

inWellness
inTown
Stream magazin
Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας
Eργένικη ζωή 05.01.26

Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας

Η δημογραφική ομάδα των singles - εργένηδων και εργενισσών - αυξάνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με την Feeld
Αντίο στίγμα 29.12.25

Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με την Feeld

Τα δεδομένα της Feeld δείχνουν μια δραματική αύξηση της σεξουαλικής ρευστότητας, με την «ετεροευελιξία» να κάνει πάρτυ στην εφαρμογή γνωριμιών, σημειώνοντας αύξηση 193%.

Σύνταξη
Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια
Σκοτεινή τριάδα 22.12.25

Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια

Από τη χειραγώγηση μέχρι τον συναισθηματικό συμβιβασμό, μελέτη σε χρήστες του Tinder επιβεβαιώνει πως οι άνδρες με «σκοτεινή προσωπικότητα» φαίνεται να κερδίζουν το παιχνίδι των περιστασιακών γνωριμιών στο ψηφιακό περιβάλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αποκαλύφθηκαν τα πιο δημοφιλή είδη πορνό για το 2025: Λεσβιακό, MILF, GILF, τρίο και «υδραυλικός»
Ώπα 19.12.25

Αποκαλύφθηκαν τα πιο δημοφιλή είδη πορνό για το 2025: Λεσβιακό, MILF, GILF, τρίο και «υδραυλικός»

Η κατηγορία «λεσβίες» ήταν η πιο δημοφιλής κατηγορία στο Pornhub το 2025, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι θεατές, ειδικά οι γυναίκες, αναζητούν συχνά λεσβιακό πορνό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το δόγμα Τραμπ και η επίθεση στη Βενεζουέλα – Η Ευρώπη σε σοκ και μπροστά σε διλήμματα
Ασταθής κόσμος 06.01.26

Το δόγμα Τραμπ και η επίθεση στη Βενεζουέλα – Η Ευρώπη σε σοκ και μπροστά σε διλήμματα

Η επίθεση στη Βενεζουέλα αλλάζει τους διεθνείς κανόνες στην παγκόσμια γεωπολιτική. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στην επείγουσα ανάγκη με συντονισμό και στρατηγική αυτονομία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο

Με αφορμή την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κάποιοι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ δίνουν διαπιστευτήρια στον «τραμπισμό» και το ΥΠΕΞ επιχειρεί να δηλώσει πίστη στο διεθνές δίκαιο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά
Fizz 06.01.26

Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά

Η σταρ της μεγάλης οθόνης Σιγκούρνι Γουίβερ, που αγαπήσαμε όλοι μέσα από τις ταινίες Alien, έδωσε τα «φώτα» της στη νέα γενιά ηθοποιών που ανέλαβαν να συνεχίσουν την κληρονομιά του franchise.

Σύνταξη
Τεχνολογία: Από δασκάλους AI μέχρι βάσεις στη Σελήνη, πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος το 2050;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 06.01.26

Από δασκάλους AI μέχρι βάσεις στη Σελήνη, πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος το 2050;

Τα τελευταία 25 χρόνια η τεχνολογία άλλαξε τον κόσμο με ρυθμούς που κάποτε ανήκαν αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι ένα: τι μας περιμένει στα επόμενα 25;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός και τραυμάτισε στρατιώτη της
«Τραυματισμός στρατιώτη» 06.01.26

Η Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη για παραβίαση της εκεχειρίας

«Η Καμπότζη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός», βάλλοντας με «οβίδες όλμων εναντίον της περιοχής Τσονγκ Μποκ», ανέφεραν σε ανακοινωθέν τους οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ έπληξε τις δυτικές ακτές
Δυτικές ακτές 06.01.26

Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Οι δυτικές ακτές της Ιαπωνίας ταρακουνήθηκαν από σεισμό 6,2 Ρίχτερ, ο οποίος είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και ακολουθήθηκε από δόνηση 5,1 βαθμών.

Σύνταξη
Βολιβία: Τριήμερη πορεία ενάντια στην απόφαση για κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα
Λα Πας 06.01.26

Η κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα βγάζει στον δρόμο τους Βολιβιανούς

Διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Λα Πας της Βολιβίας ενάντια στην απόφαση της νέας κυβέρνησης να καταργήσει την επιδότηση στα καύσιμα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατακόρυφα οι τιμές βασικών προϊόντων.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Καταγράφει τον χαμηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών στα χρονικά, αναφέρει η κυβέρνηση
Κυβερνητικά στοιχεία 06.01.26

Καταγράφει τον χαμηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών το Ελ Σαλβαδόρ

Ο δείκτης ανθρωποκτονιών στο Ελ Σαλβαδόρ μειώθηκε στις 1,3 ανά 100.000 κατοίκους πέρυσι, από 1,9 το 2024, έπειτα από τον πόλεμο που κηρύχτηκε κατά των συμμοριών, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Αποκατάσταση της επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, θέλει ο πρωθυπουργός Νίλσεν
Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν 06.01.26

Την αποκατάσταση της επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, επιδιώκει η Γροιλανδία

Αποκατάσταση της «καλής συνεργασίας» με τις ΗΠΑ επιθυμεί ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, εκτιμώντας ότι «η κατάσταση δεν είναι τέτοια που οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορούν να κατακτήσουν τη Γροιλανδία».

Σύνταξη
Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα
Διεθνής Οικονομία 06.01.26

Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα ηγήθηκαν των κερδών, με βάση την αντίληψη ότι οι εταιρείες θα επωφεληθούν από την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής υποδομής της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Καρυστιανού: Το κόμμα οργανώνεται γρήγορα – «Στόχος η κάθαρση»
Πολιτική 05.01.26

Καρυστιανού: Το κόμμα οργανώνεται γρήγορα – «Στόχος η κάθαρση»

«Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του» είπε η Μαρία Κυρυστιανού που επί της ουσίας ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος. Αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με το λαό, στόχος η κάθαρση, επανέλαβε πολλές φορές.

Σύνταξη
Ο Τζος Γκλέσινγκ, νέος πρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς
Μπάσκετ 05.01.26

Ο Τζος Γκλέσινγκ, νέος πρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς

Μετά από 12 σεζόν στην προεδρία των Μιλγουόκι Μπακς, ο Πίτερ Φάιγκιν αποχωρεί και τη θέση του αναλαμβάνει ο Τζος Γκλέσινγκ, ένα αρκετά έμπειρο στέλεχος του Οργανισμού, όπως αναφέρεται σε ΜΜΕ των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ετοιμάζει συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στη Βενεζουέλα
Κόσμος 05.01.26

Ο Τραμπ ετοιμάζει συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει οι αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια στη Βενεζουέλα για να ενισχύσουν την παραγωγή πετρελαίου της. Οι μετοχές των εταιρειών εκτοξεύτηκαν με την αμερικανική παρέμβαση

Σύνταξη
Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα ανθρώπινα κύτταρα
Επιστημονική έρευνα 05.01.26

Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα κύτταρά μας

Μικροί κυματισμοί στις λιπώδεις μεμβράνες που περιβάλλουν τα ανθρώπινα κύτταρα θα μπορούσαν να παράγουν αρκετή τάση ώστε να χρησιμεύσουν ως άμεση πηγή ενέργειας για ορισμένες βιολογικές διεργασίες

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι: Ο Γκβάρντιολ θα υποβληθεί σε επέμβαση και εκτός απροόπτου δύσκολα θα ξαναπαίξει φέτος
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Ο Γκβάρντιολ θα υποβληθεί σε επέμβαση και εκτός απροόπτου δύσκολα θα ξαναπαίξει φέτος

Άσχημα νέα στη Μάντσεστερ Σίτι καθώς ο Γιόσκο Γκβάρντιολ, που τραυματίστηκε στο ντέρμπι με την Τσέλσι, θα υποβληθεί σε χειρουργείο και πολύ δύσκολα θα καταφέρει αγωνιστεί στο υπόλοιπο της σεζόν!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ξεκάθαρος ο Γιαμπουσέλε: «Δεν επιστρέφω στην Ευρώπη, θέλω να κλείσω πενταετία στο NBA»
Μπάσκετ 05.01.26

Ξεκάθαρος ο Γιαμπουσέλε: «Δεν επιστρέφω στην Ευρώπη, θέλω να κλείσω πενταετία στο NBA»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε εξήγησε πως οι πλούσιες παροχές που προσφέρει σε έναν παίκτη η παραμονή του στο NBA εφόσον αγωνιστεί εκεί για μια πενταετία τον κάνουν μην επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν την επέμβαση στη Βενεζουέλα, αλλά η δημοτικότητα του Τραμπ εκτοξεύτηκε
Δημοσκόπηση 05.01.26

Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν την επέμβαση στη Βενεζουέλα, αλλά η δημοτικότητα του Τραμπ εκτοξεύτηκε

Η δημοσκόπηση έδειξε σημαντική υποστήριξη στους κόλπους των Ρεπουμπικάνων για μια εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ που περιλαμβάνει την άσκηση επιρροής σε γειτονικές χώρες

Σύνταξη
