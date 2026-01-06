Σκέφτεστε με το νέο έτος να δώσετε άλλη μία ευκαιρία στα dating apps; Μερικά πράγματα που πρέπει να προσέχετε

Με την έλευση κάθε νέου έτους, οι εφαρμογές γνωριμιών (dating apps) συχνά βλέπουν αύξηση στις νέες εγγραφές. Κάποιοι δοκιμάζουν για πρώτη φορά, ενώ άλλοι επιστρέφουν με ανανεωμένη ελπίδα να βρουν τον έρωτα μετά από ένα διάλειμμα.

Το σωστό swiping έχει οδηγήσει σε μερικές επιτυχίες – μακροχρόνιες σχέσεις, γάμους και παιδιά.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Καθηγήτρια συμπεριφορικής επιστήμης Megan Willis, υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά των εφαρμογών γνωριμιών.

Από αναζητήσεις εικόνων που αποκάλυψαν ψεύτικες φωτογραφίες μέχρι ανεπιθύμητες σεξουαλικές εικόνες, οι κίνδυνοι και οι απογοητεύσεις είναι πραγματικοί.

Αν ψάχνετε για αγάπη στο διαδίκτυο φέτος, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι σας περιμένει και πώς να προστατευτείτε, γράφει η Willis σε άρθρο της στο The Conversation.

Η απόρριψη είναι ο κανόνας

Η απόρριψη είναι αναπόφευκτη στις εφαρμογές γνωριμιών. Μια μελέτη του 2025 διαπίστωσε ότι κατά μέσο όρο οι χρήστες απέρριψαν περίπου το 80% των προφίλ που είδαν. Τα δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο δείχνουν μια παρόμοια εικόνα: οι άνδρες λαμβάνουν πολύ λιγότερα ταίριασματα σε σχέση με τις γυναίκες, και ακόμη και όταν υπάρχει ταίριασμα, η συνομιλία δεν είναι εγγυημένη.

Μια ανάλυση των δεδομένων του Hinge το 2019 έδειξε ότι μόνο 1 στα 200 πιθανά ταίρια οδηγούσε σε συνομιλία και μόνο 1 στα 800 σε ανταλλαγή στοιχείων επικοινωνίας. Η πιθανότητα λοιπόν ένα απλό σπρώξιμο να οδηγήσει σε πραγματική σύνδεση είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Η έκθεση σε μεγάλο αριθμό πιθανών συντρόφων μπορεί να κάνει τους χρήστες πιο επιλεκτικούς και να δημιουργήσει μια «νοοτροπία απόρριψης».

Η επαναλαμβανόμενη απόρριψη επηρεάζει τη διάθεση και την αυτοεκτίμηση, καθιστώντας τις εφαρμογές γνωριμιών ψυχολογικά απαιτητικές.

Ghosting: η σιωπηρή απόρριψη

Το ghosting, δηλαδή η διακοπή κάθε επικοινωνίας χωρίς εξήγηση, είναι κοινό στις εφαρμογές γνωριμιών. Κάποιοι θεωρούν ότι αποτελεί φυσιολογικό μέρος των βραχυπρόθεσμων σχέσεων.

Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να προκαλέσει θυμό, άγχος και αμφισημία, με τους χρήστες να αμφιβάλλουν για την αξία τους και να μένουν παγιδευμένοι σε αρνητικές σκέψεις.

Το ghosting δεν είναι απλώς αγενές· έχει πραγματικό αντίκτυπο στην ψυχολογική ευεξία.

Σεξουαλική βία και ανεπιθύμητες εμπειρίες

Οι εφαρμογές γνωριμιών αυξάνουν την πιθανότητα σεξουαλικής βίας.

Έρευνα του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Εγκληματολογίας διαπίστωσε ότι σχεδόν τρεις στους τέσσερις χρήστες έχουν βιώσει κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στο διαδίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει υβριστική ή απειλητική γλώσσα και ανεπιθύμητες σεξουαλικές εικόνες.

Επιπλέον, ένας στους τρεις χρήστες ανέφερε ότι υπέστη σεξουαλική βία από άτομο που γνώρισε μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Η προσοχή και η αυτοπροστασία είναι λοιπόν απαραίτητες.

Ψευδής παρουσίαση και εξαπάτηση

Η ψευδής παρουσίαση είναι συνηθισμένη. Από μικρές ανακρίβειες όπως ύψος, βάρος ή ηλικία, μέχρι πιο ακραίες μορφές όπως το catfishing – η χρήση ψεύτικης ταυτότητας για εξαπάτηση άλλων. Μια μελέτη του 2018 έδειξε ότι περίπου το 20% των χρηστών του Tinder ήταν παντρεμένοι ή σε μακροχρόνια σχέση.

Η ανακάλυψη τέτοιας εξαπάτησης μπορεί να προκαλέσει θυμό, αμηχανία και διάβρωση της εμπιστοσύνης, δυσκολεύοντας μελλοντικές αλληλεπιδράσεις και κάνοντας τα ραντεβού να φαίνονται ανασφαλή.

4 συμβουλές για να προστατεύσετε τον εαυτό σας

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους κινδύνους, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές γνωριμιών με ασφάλεια και αυτοφροντίδα:

1. Διαχειριστείτε τις προσδοκίες σας

Αν γνωρίζετε ότι η απόρριψη και το ghosting είναι συνηθισμένα, θα μειώσετε το συναισθηματικό σοκ. Μην προσωποποιείτε αυτές τις εμπειρίες και ζητήστε υποστήριξη από φίλους όταν νιώθετε απογοήτευση.

2. Προχωρήστε αργά

Μην επενδύετε συναισθηματικά πολύ γρήγορα. Συναντηθείτε σε δημόσιο χώρο, μοιραστείτε την τοποθεσία σας με φίλο και επιβεβαιώστε την αλήθεια της ιστορίας του ατόμου με το οποίο συνομιλείτε.

3. Κάντε διάλειμμα αν χρειάζεται

Η «κόπωση των dating apps» χαρακτηρίζεται από συναισθηματική εξάντληση και μείωση αυτοεκτίμησης. Ένα διάλειμμα μπορεί να επαναφέρει τη συναισθηματική σας ισορροπία.

4. Διατηρήστε μια πλήρη ζωή εκτός εφαρμογών

Διατηρήστε ισχυρές φιλίες, χόμπι και αίσθηση σκοπού εκτός εφαρμογών. Αυτό προστατεύει την ψυχική σας υγεία και διασφαλίζει ότι η αυτοεκτίμησή σας δεν καθορίζεται από τις εμπειρίες των εφαρμογών.