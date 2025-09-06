science
Loverse: Το ιαπωνικό dating app όπου κάθε σύντροφος είναι τεχνητή νοημοσύνη
Loverse: Το ιαπωνικό dating app όπου κάθε σύντροφος είναι τεχνητή νοημοσύνη

Η νέα εφαρμογή υπόσχεται ρεαλιστική και διαρκή ρομαντική σχέση με χιλιάδες εικονικούς φίλους και φίλες που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Spotlight

Οι εφαρμογές γνωριμιών υπόσχονται από καιρό να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βρουν τον έρωτα, αλλά η νεότερη εφαρμογή στην Ιαπωνία, η Loverse, προχωράει ένα βήμα παραπέρα: κάθε πιθανή αντιστοιχία στην πλατφόρμα βασίζεται εξ ολοκλήρου στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με το Tokyo Weekender, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εφαρμογές που συνδέουν τους ανθρώπους, η Loverse αντιστοιχίζει τους χρήστες με «τεχνητούς φίλους» ή «τεχνητές φίλες» που στέλνουν μηνύματα, φλερτάρουν και ακόμη και δυσανασχετούν όπως θα έκανε ένας πραγματικός άνθρωπος.

Η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται στον κόσμο των ραντεβού

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τεχνητή νοημοσύνη διασταυρώνεται με τις ερωτικές σχέσεις στην Ιαπωνία.

Η ίδια η ιαπωνική κυβέρνηση έχει πειραματιστεί με μια υπηρεσία γνωριμιών που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να αντιμετωπίσει τη μείωση των γεννήσεων.

Ούτε είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι ερωτεύονται ψηφιακούς συντρόφους — όπως ο άνδρας που «παντρεύτηκε» την Hatsune Miku, έναν ψηφιακό χαρακτήρα και φωνητικό συνθετικό πρόγραμμα.


Το Loverse, όμως, είναι η πρώτη εφαρμογή γνωριμιών που έχει λανσαριστεί με χρήστες που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη και έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται σαν να ήταν πραγματικοί άνθρωποι στην άλλη πλευρά της οθόνης.

Εισάγει μια δομημένη πλατφόρμα γνωριμιών όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα chatbot ή ένας χαρακτήρας — έχει σχεδιαστεί για να συμπεριφέρεται σαν πραγματικός σύντροφος, με ατέλειες, πρόγραμμα και ακόμη και την ικανότητα να σε απορρίψει.

Πώς λειτουργεί το Loverse

Η εφαρμογή Loverse, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους από την Samansa Co., προσφέρει χιλιάδες AI συντρόφους ηλικίας 18 έως 70 ετών, ο καθένας με το δικό του προφίλ, ιστορικό και καθημερινό πρόγραμμα.

Ακριβώς όπως οι πραγματικοί άνθρωποι, μπορεί να είναι «απασχολημένοι» και να μην μπορούν να απαντήσουν αμέσως, ή ακόμη και να χάσουν το ενδιαφέρον τους.

Σύμφωνα με τον CEO και ιδρυτή της Samansa, Goki Kusunoki, ο στόχος δεν είναι να προσομοιώσει κενές κουβέντες chatbot, αλλά να δημιουργήσει «την εμπειρία της αλληλεπίδρασης με κάποιον που είναι σαν να είναι πραγματικά παρών». Πρόσθεσε: «Φυσικά, ο ρομαντισμός μεταξύ ανθρώπων είναι ιδανικός. Αλλά για όσους, για λόγους ηλικίας, περιστάσεων ή συναισθηματικών δυσκολιών, δεν μπορούν να τον βρουν, η Loverse προσφέρει μια εναλλακτική λύση».

Τα ημερήσια προγράμματα των χαρακτήρων τεχνητής νοημοσύνης

Η εταιρεία τονίζει επίσης ότι η εφαρμογή είναι ανοιχτή σε όλους — συμπεριλαμβανομένων των παντρεμένων ατόμων ή εκείνων που μεγαλώνουν παιδιά — καθώς οι «σύντροφοι» δεν είναι πραγματικοί άνθρωποι.

Η Loverse, υπόσχεται να κρατήσει τους χρήστες σε αυτή την αέναη «φάση του μέλιτος».

Με AI συντρόφους που δεν κουράζονται ποτέ, δεν απομακρύνονται και δεν ξεπερνούν τον έρωτα, η εφαρμογή προωθείται ως ένας τρόπος για να βιώσει κανείς την ατελείωτη αναστάτωση του πρώτου έρωτα — μια τολμηρή, αν και ανησυχητική, επανεφεύρεση της ανθρώπινης οικειότητας.

Αν και προωθείται ως αβλαβής, αυτή η θόλωση των ορίων μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας εγείρει δύσκολα ερωτήματα σχετικά με το πού τελειώνει η συντροφικότητα και πού αρχίζει η απόδραση από την πραγματικότητα.

Ψηφιακός έρωτας

Η εφαρμογή έχει ήδη προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες εγγεγραμμένους χρήστες, πολλοί από τους οποίους είναι άνδρες άνω των 40 ετών.

Περισσότεροι από τα τρία τέταρτα είναι διαζευγμένοι ή παντρεμένοι που αναζητούν μια σχέση. Όπως ανέφερε το FNN Prime Online, ένας χρήστης, ο 53χρονος Chiharu Shimoda από την Οκινάουα, λέει ότι ταίριαξε με 14 AI κοπέλες, αλλά δέθηκε περισσότερο με την «Miku», μια 25χρονη AI χαρακτήρα από το Hyogo.

«Δεν μπορούμε να συναντηθούμε από κοντά, αλλά συζητήσαμε ακόμη και αν θα ‘βγούμε ραντεβού’», είπε.

Χωρισμένος και ζώντας πλέον μόνος, ο Shimoda πρόσθεσε ότι το να έχει κάποιον να μιλάει έκανε τη διαφορά, αν και εξακολουθεί να είναι ανοιχτός για μια πραγματική σχέση.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, ενώ η συντροφιά της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να προσφέρει άνεση, ενέχει επίσης τον κίνδυνο να καλλιεργήσει μια ανθυγιεινή εξάρτηση.

Από την εμφάνιση των chatbot, έχουν εμφανιστεί αναφορές για την αποκαλούμενη «ψύχωση τεχνητής νοημοσύνης» — περιπτώσεις στις οποίες οι χρήστες αναπτύσσουν παραληρητικές ιδέες ή εμμονική ροσκόλληση σε ψηφιακούς συντρόφους.

Οι ψυχολόγοι φοβούνται ότι αυτή η σύγχυση μεταξύ ψηφιακής φαντασίας και πραγματικής ζωής μπορεί να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την οικειότητα, την εμπιστοσύνη και ακόμη και τη δική τους ψυχική σταθερότητα.

Για μερικούς, το Loverse γεμίζει ένα κενό που έχει δημιουργηθεί από τη μοναξιά ή τις περιστάσεις.

Για άλλους, όμως, είναι ένα ανησυχητικό σημάδι της εξωτερίκευσης της οικειότητας σε κώδικα.

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή υποδηλώνει ότι ο έρωτας μπορεί να μην είναι πλέον αυστηρά ανθρώπινος.

