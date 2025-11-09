Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει τα dating apps καλύτερα;

«Είναι πολύ δύσκολο να βρεις την αγάπη», παραπονέθηκε πέρυσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Aleksandr Zhadan, ένας 20άρης προγραμματιστής λογισμικού από τη Μόσχα.

Για να επιταχύνει τα πράγματα, ο Zhadan βρήκε μία δημιουργική λύση: Προγραμμάτισε ένα bot τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να ψάξει ατελείωτα προφίλ στο Tinder και να αλληλεπιδράσει με περισσότερες από 5.000 κοπέλες εκ μέρους του.

Μετά από περίπου 100 ραντεβού στον πραγματικό κόσμο, ο Zhadan ανακοίνωσε με υπερηφάνεια ότι μόλις έκανε πρόταση γάμου στο αλγοριθμικά καθορισμένο «άλλο του μισό».

Ο Zhadan δεν είναι ο μόνος, υποστηρίζει το The Economist.

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο από την Match Group, ιδιοκτήτρια της Tinder, και το Kinsey Institute, ένα ερευνητικό κέντρο στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, το ένα τέταρτο των Αμερικανών singles χρησιμοποιούν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν τα προφίλ τους ή να γράφουν μηνύματα στις εφαρμογές γνωριμιών.

Η πτώση των dating apps

Οι εφαρμογές γνωριμιών —οι οποίες έχουν χάσει την δημοτικότητά τους καθώς οι χρήστες έχουν κουραστεί από το ατελείωτο scrolling—ελπίζουν ότι η τεχνολογία θα τις επαναφέρει στο παιχνίδι.

Η Bumble, ανταγωνιστής της Tinder, έχει χάσει περισσότερο από το 90% της αγοραίας αξίας της από τότε που εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Φεβρουάριο του 2021.

Τον Μάρτιο, η ιδρύτριά της, Whitney Wolfe Herd, επέστρεψε ως CEO, έχοντας αποχωρήσει από τη θέση αυτή το 2023.

Η Match Group, η οποία είναι επίσης ιδιοκτήτρια της Hinge, έχει χάσει περίπου το 80% της αξίας της τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Τα έσοδα και των δύο εταιρειών, οι οποίες ανακοινώνουν τα τριμηνιαία κέρδη τους αυτή την εβδομάδα, είναι σε πτώση.

Η τεχνολογία του έρωτα αναζητά καινοτομίες

Οι εφαρμογές γνωριμιών αναζητούν διάφορους τρόπους για να βελτιώσουν την ελκυστικότητά τους χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία.

Η Tinder έχει λανσάρει ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που επιλέγει καθημερινά πιθανούς συντρόφους, ενώ η Hinge έχει αναπτύξει έναν νέο αλγόριθμο αντιστοίχισης που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και έχει αρχίσει να δοκιμάζει εξατομικευμένες οδηγίες για να ωθήσει τους χρήστες σε πιο ενδιαφέρουσες συνομιλίες.

Τον Αύγουστο, ο διευθυντής της Match Group δήλωσε ότι ο νέος αλγόριθμος της Hinge είχε αυξήσει τις αντιστοιχίσεις κατά 15% από την κυκλοφορία του τον Μάρτιο.

Η Wolfe Herd δήλωσε ότι η Bumble αναπτύσσει μια νέα εφαρμογή βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη που, αφού γνωρίσει έναν χρήστη, θα δημιουργήσει ένα προφίλ για αυτόν και θα αναζητήσει συμβατούς

χρήστες.

Η Grindr, μια εφαρμογή για ομοφυλόφιλους άνδρες, σχεδιάζει να λανσάρει έναν «βοηθό» τεχνητής νοημοσύνης έως το 2027, ο οποίος θα βοηθάει στη σύνταξη μηνυμάτων, στην εύρεση ταιριάσματος και στον προγραμματισμό ραντεβού.

«Πραγματικά οραματιζόμαστε ότι θα γίνει ο βοηθός των χρηστών», λέει ο AJ Balance, υπεύθυνος προϊόντων της εφαρμογής.

Ωστόσο, η εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης στις γνωριμίες θα μπορούσε επίσης κάνει τις εφαρμογές αμήχανες και απωθητικές για τους χρήστες.

Κάποιοι έχουν ήδη παραπονεθεί ότι «έπεσαν στο κρεβάτι» λόγω της γοητείας ενός ανθρώπου, η οποία γοητεία ήταν στην πραγματικότητα μία κατασκευή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Luke Brunning, που διευθύνει ένα ερευνητικό κέντρο με έμφαση στις σύγχρονες σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του Λιντς, εκτιμά ότι η τεχνολογία θα «δημιουργήσει περισσότερη καχυποψία» στις γνωριμίες.

Είναι μία εύκολη λύση, αλλά είναι αποτελεσματική;

Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να κάνει τις γνωριμίες πιο εύκολες, αλλά η ευκολία αυτή έχει και τίμημα.

Όταν ένα bot γράφει τα μηνύματα, επιλέγει τους συντρόφους και χτίζει τις «σχέσεις», πόσο χώρος απομένει για το αυθεντικά ανθρώπινο;

Η γοητεία των εφαρμογών ίσως κρύβει μια βαθύτερη μοναξιά — την ανάγκη να αφήσουμε σε έναν αλγόριθμο να αποφασίζει ποιον θα αγαπήσουμε.

Αν και η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην αναζήτηση, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη χημεία, τη σύγκρουση και τη συγκίνηση που κάνουν τις ανθρώπινες σχέσεις αληθινές.