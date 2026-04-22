Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
Η ανθρωπότητα στον κλοιό της πυρηνικής απειλής – Nομπελίστας προειδοποιεί ότι μπορεί να μην υπάρξει αύριο
Κόσμος 22 Απριλίου 2026, 22:15

Η ανθρωπότητα στον κλοιό της πυρηνικής απειλής – Nομπελίστας προειδοποιεί ότι μπορεί να μην υπάρξει αύριο

Ο νομπελίστας φυσικός David Gross σοκάρει. Πυρηνικά όπλα και Τεχνητή Νοημοσύνη απειλούν να αφανίσουν την ανθρωπότητα μέσα στα επόμενα 35 χρόνια.

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Η αναζήτηση μιας ενιαίας θεωρίας που θα εξηγεί όλες τις θεμελιώδεις δυνάμεις του σύμπαντος αποτελεί ίσως το απόλυτο, αιώνιο Ιερό Δισκοπότηρο της σύγχρονης θεωρητικής φυσικής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον βραβευμένο με Νόμπελ φυσικό David Gross, το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επίτευξη αυτού του τεράστιου επιστημονικού άλματος δεν είναι η εγγενής πολυπλοκότητα των μαθηματικών ή η έλλειψη τεχνολογίας, αλλά κάτι πολύ πιο ανατριχιαστικό: ο ίδιος ο χρόνος που απομένει στην ανθρωπότητα. Σε μια εξαιρετικά αποκαλυπτική συνέντευξη, ο Gross κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, εκτιμώντας με μαθηματική ψυχραιμία ότι οι πιθανότητες να καταφέρει το είδος μας να επιβιώσει αλώβητο για τα επόμενα 50 χρόνια είναι δραματικά, ίσως και μηδαμινά, μικρές.

Από την καρδιά του ατόμου στα όρια του χωροχρόνου

Η πορεία του Gross προς την κορυφή της παγκόσμιας επιστήμης ξεκίνησε δειλά στα 13 του χρόνια, όταν του έκαναν δώρο ένα βιβλίο εκλαϊκευμένης επιστήμης με την υπογραφή του ίδιου του Άλμπερτ Αϊνστάιν. Αυτή η αρχική σπίθα τον οδήγησε να αφιερώσει τη ζωή του στην κατανόηση των δομικών λίθων του σύμπαντος. Το 2004, η προσπάθειά του ανταμείφθηκε με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για την ανάπτυξη της αρχής της «ασυμπτωτικής ελευθερίας».

Η έρευνά του έλυσε ένα μυστήριο που βασάνιζε τους επιστήμονες για χρόνια: απέδειξε ότι η δύναμη μεταξύ των κουάρκ (των θεμελιωδών συστατικών των πρωτονίων και των νετρονίων στον πυρήνα των ατόμων) συμπεριφέρεται εντελώς αντίστροφα από ό,τι περιμέναμε. Εξασθενεί όταν αυτά πλησιάζουν μεταξύ τους, επιτρέποντάς τους να κινούνται ελεύθερα, και ενισχύεται ραγδαία όταν απομακρύνονται, κάνοντας σχεδόν αδύνατο τον διαχωρισμό τους. Αυτή η ριζοσπαστική ανακάλυψη υπήρξε καθοριστική για τη θεμελίωση της κβαντικής χρωμοδυναμικής και την ολοκλήρωση του Καθιερωμένου Προτύπου (Standard Model), το οποίο ενοποίησε με επιτυχία την ισχυρή, την ασθενή και την ηλεκτρομαγνητική δύναμη.

Ωστόσο, το μεγάλο, άλυτο αίνιγμα παρέμενε η τέταρτη δύναμη: η βαρύτητα. Στην προσπάθειά του να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, ο Gross άφησε πίσω του τον ατομικό πυρήνα και στράφηκε στη Θεωρία των Χορδών. Στόχος του είναι να κατανοήσει τη φύση του χωροχρόνου στις πιο ακραίες, αδιανόητα μικροσκοπικές κλίμακες του σύμπαντος —συγκεκριμένα στην κλίμακα Planck. Σε αυτό το επίπεδο, οι ίδιες οι παραδοσιακές έννοιες του χώρου και του χρόνου καταρρέουν και η βαρύτητα μετατρέπεται σε μια κυρίαρχη, απρόβλεπτη δύναμη.

Η αληθινή απειλή: Μετρώντας αντίστροφα για την Αποκάλυψη

Παρά το άσβεστο πάθος του για τα μυστήρια της δημιουργίας, ο Gross σήμερα δηλώνει εμμονικά απασχολημένος με ένα πολύ πιο γήινο, σκοτεινό και άμεσο πρόβλημα: την επιβίωση του είδους μας. Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν πιστεύει ότι σε 50 χρόνια θα έχουμε επιτέλους στα χέρια μας μια ενοποιημένη θεωρία της φυσικής, η απάντησή του έκοψε την ανάσα: «Περνάω ένα μέρος του χρόνου μου προσπαθώντας να πω στον κόσμο ότι οι πιθανότητες να ζει σε 50 χρόνια είναι πάρα πολύ μικρές».

Βασιζόμενος σε στατιστικούς υπολογισμούς, ο νομπελίστας εκτιμά αυστηρά ότι ο κίνδυνος ενός καταστροφικού πυρηνικού πολέμου ανέρχεται πλέον στο 2% κάθε χρόνο. Αν αυτό το ποσοστό ισχύει, το προσδόκιμο ζωής του ανθρώπινου πολιτισμού περιορίζεται ρεαλιστικά σε μόλις 35 χρόνια.

Σε αντίθεση με τη σχετική «σταθερότητα» του Ψυχρού Πολέμου, όπου η ισορροπία του τρόμου μοιραζόταν ανάμεσα σε δύο μόνο υπερδυνάμεις, σήμερα το παγκόσμιο σκηνικό είναι εφιαλτικά χαοτικό. Εννέα διαφορετικές χώρες διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια. Οι ιστορικές συνθήκες ελέγχου των εξοπλισμών έχουν διαλυθεί, τα όπλα γίνονται όλο και πιο ανεξέλεγκτα, και τα ενεργά πολεμικά μέτωπα διατηρούν την παγκόσμια γεωπολιτική ένταση στα ύψη.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως καταλύτης της καταστροφής

Ένα από τα πιο ανησυχητικά, ίσως και τρομακτικά, σημεία της προειδοποίησής του αφορά την άμεση εμπλοκή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα στρατιωτικά συστήματα λήψης αποφάσεων. Ο Gross επισημαίνει με έμφαση ότι η ταχύτητα των σύγχρονων όπλων είναι τέτοια, που οι παγκόσμιες στρατιωτικές ηγεσίες θα μπουν αναπόφευκτα στον πειρασμό να παραδώσουν τον έλεγχο των πυρηνικών αποφάσεων αποκλειστικά σε αλγόριθμους.

Όταν οι αρχηγοί κρατών έχουν στη διάθεσή τους μόλις 20 λεπτά για να αποφασίσουν αν θα εξαπολύσουν εκατοντάδες πυρηνικούς πυραύλους ως αντίποινα σε μια υποτιθέμενη επίθεση, η πλήρης μεταβίβαση της ευθύνης στην Τεχνητή Νοημοσύνη (για χάρη της αστραπιαίας αντίδρασης) φαντάζει δυστυχώς ως η μόνη «λειτουργική» επιλογή. Εδώ ακριβώς, όμως, κρύβεται η απόλυτη παγίδα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, όσοι ασχολούνται έστω και λίγο με την τεχνητή νοημοσύνη γνωρίζουν ότι τα συστήματα αυτά είναι επιρρεπή σε μοιραία λάθη και συχνά έχουν «παραισθήσεις» (hallucinations), κατασκευάζοντας δεδομένα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ένα τέτοιο «τεχνικό σφάλμα», όταν ελέγχει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γης, θα αποτελούσε την οριστική ταφόπλακα του είδους μας.

Ο Gross πιστεύει ότι ίσως αυτή να είναι και η πιο πειστική εξήγηση για το περίφημο Παράδοξο του Φέρμι —γιατί δηλαδή, σε ένα αχανές σύμπαν, δεν έχουμε έρθει ποτέ σε επαφή με άλλους νοήμονες πολιτισμούς. Η απάντηση είναι σκοτεινή και απλή: οι προηγμένοι τεχνολογικά πολιτισμοί πιθανότατα αυτοκαταστρέφονται πριν προλάβουν να επικοινωνήσουν, μόλις φτάσουν στο επίπεδο της πυρηνικής ικανότητας και της αυτοματοποίησης.

Υπάρχει ακόμα ελπίδα;

Παρά το ζοφερό και ασφυκτικό τοπίο που σκιαγραφεί, ο επιστήμονας δεν παραδίδεται στην απόλυτη μοιρολατρία. Υπενθυμίζει πώς η επιστημονική κοινότητα κατάφερε στο παρελθόν, με επίμονο αγώνα, να πείσει τον κόσμο για τον πραγματικό, απτό κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής. Η απειλή των πυρηνικών όπλων είναι ένα απολύτως ανθρωπογενές πρόβλημα. Είναι εργαλεία που δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι, και άρα είμαστε εμείς —θεωρητικά τουλάχιστον— αυτοί που έχουμε τη δύναμη να τα σταματήσουμε. Η λύση ξεκινά από την αποκατάσταση της διπλωματίας και τη δέσμευση σε νέες, αυστηρές συνθήκες αφοπλισμού.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο αν θα μπορέσουμε ποτέ, ως νοήμονα όντα, να κατανοήσουμε τα βαθύτερα μυστικά του χωροχρόνου. Το πραγματικό, υπαρξιακό ερώτημα είναι αν θα προλάβουμε να ξεπεράσουμε τα ίδια μας τα σκοτάδια και να επιβιώσουμε από τα ίδια μας τα δημιουργήματα, πριν το ρολόι της ιστορίας μηδενίσει οριστικά.

Πηγή: Live Science

Αγορές: Γιατί η γεωπολιτική κρίση δεν σταματά το ράλι της Wall Street

Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά
Επιστήμες 21.04.26

Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο
Ανθρωποειδές ρομπότ που κέρδισε αγώνα ημιμαραθωνίου για ρομπότ κατόρθωσε να καταρρίψει το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας μεταξύ ρομπότ πραγματοποιήθηκε σε μια επίδειξη τεχνολογίας στο Πεκίνο.

Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ
Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει
Οι ΗΠΑ επεκτείνουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό, καταλαμβάνοντας δεξαμενόπλοια και περιπλέκοντας επικίνδυνα την προοπτική ειρηνευτικών συνομιλιών.

Αλ. Χαρίτσης: Ωδή στο ρουσφέτι στη Βουλή – Η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους
«Στο ρουσφέτι η εξουσία συναλλάσσεται, στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η εξουσία οργανώνει» αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας όσα διαδραματίστηκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο.

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για τον εκλογικό χάρτη στη Βιρτζίνια – Νοθεία καταγγέλλει ο Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ που συνηθίζει να εξαπολύει αβάσιμες κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας. Το είχε κάνει και μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 απέναντι στον Τζο Μπάιντεν.

Ανδρουλάκης: Δείγμα παρακμής – Το σχόλιο για δημοσίευμα περί κρυφών δημοσκοπήσεων και εκπλήξεων
Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε πρωτοσέλιδο εφημερίδας που εμφανίζει αποδυναμωμένο το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας μάλιστα για εκτίναξη νέου κόμματος στο 20%, επικαλούμενο και κρυφή δημοσκόπηση - «Δείγμα παρακμής τα δημοσιεύματα χωρίς στοιχεία. Αυτά γίνονται σε χώρες που δεν υπάρχει στοιχειώδης λειτουργία των θεσμών», τόνισε.

Στο έλεος των γεωτρήσεων η Αλάσκα: Νομιμοποιείται ο θάνατος απειλούμενων ειδών για τις πετρελαϊκές
Νέοι κανονισμοί της κυβέρνησης Τραμπ για γεωτρήσεις στην Αλάσκα προσφέρουν νομική ασυλία στις ενεργειακές εταιρείες σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου πολικών αρκούδων.

Βουλή: Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας – Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»
Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Φλώρος, καταψήφισε στη Βουλή όλες τις προτάσεις για άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ και άφησε αιχμές κατά των συναδέλφων του που πειθάρχησαν στην κομματική γραμμή.

LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς
LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Λιντς για την 34η αγωνιστική Premier League.

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι
LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι για την 34η αγωνιστική Premier League.

Αστέρας-Παναιτωλικός 2-1: Βαθιά ανάσα με ανατροπή και με ήρωα τον Παπαδόπουλο στο 89’
Ο Αστέρας ξύπνησε μετά το γκολ του Παναιτωλικού και πέτυχε νίκη-σωτηρίας. Έχασε ευκαιρίες είχε και δοκάρι, ενώ στο 89’ ο Παπαδόπουλος απέκρουσε πέναλτι του Ρόσα! Ανέβηκε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τον Μερτς
Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένο να συμβάλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και ζήτησε να κάνουν το ίδιο και οι άλλες χώρες

Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ
Ο Άγγλος τεχνικός έγινε ο προπονητής με τις λιγότερες μέρες παραμονής στον πάγκο των Λονδρέζων από το 2007 και μετά

O Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακή – κολαστήριο στην Αφρική με τους κρατούμενους να φωνάζουν «ελευθερία» (βίντεο)
Ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακές στην Ισημερινή Γουινέα εν μέσω καταιγίδας, όπου οι κρατούμενοι παραμένουν για χρόνια χωρίς να έχουν πρόσβαση δικηγόρους ή να τηρούνται οι κανόνες του κράτους δικαίου

Moody’s Adjusts Greek Bank Outlooks
Piraeus Bank, Alpha Bank, and Optima Bank were affirmed with stable outlooks. Eurobank and National Bank of Greece were also affirmed, but their outlooks were revised to negative from stable.

Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει
Τι είδε ο ιατροδικαστής στη σορό του θύματος - Η Αστυνομία εκτιμά ότι ο 40χρονος σκότωσε την άτυχη γυναίκα όταν αυτή έφτασε στο σημείο της συνάντησης χωρίς να προηγηθεί κάποιο άλλο επεισόδιο

ΕΕ: Σχεδιάζει «προσωρινή» μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά
Η Κομισιόν προτίθεται να χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Έτσι θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προσφέρουν «στοχευμένη και προσωρινή» υποστήριξη έως ότου λήξει η κρίση στην ενέργεια.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

