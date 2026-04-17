Πόλεμος των άστρων: Προειδοποίηση- σοκ των ΗΠΑ για ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα
Κόσμος 17 Απριλίου 2026, 20:18

Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Η Ρωσία σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός πυρηνικού όπλου στο διάστημα με στόχο την καταστροφή δορυφόρων, σε μια επίθεση που θα προκαλούσε παγκόσμιο χάος, προειδοποίησε Αμερικανός στρατιωτικός αρχηγός.

Ο Στρατηγός Στίβεν Γουάιτινγκ, επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος των ΗΠΑ, δήλωσε στους The Times ότι η Αμερική είναι «πολύ ανήσυχη» για το σχέδιο του Κρεμλίνου. Αυτό αποτελεί μέρος ενός μοτίβου αυξημένης ρωσικής επιθετικότητας στο διάστημα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, αποκάλυψε επίσης ο στρατηγός τεσσάρων αστέρων. Αυτό περιλαμβάνει «συνεχείς παρεμβολές στις δορυφορικές επικοινωνίες και το GPS» σε τόσο μεγάλη κλίμακα που «θέτουν σε κίνδυνο επιβατικά αεροσκάφη».

Παράλληλα με τις αυστηρές προειδοποιήσεις του, ο Γουάιτινγκ κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να αυξήσει σημαντικά τον πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό της για τη διαστημική άμυνα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη απειλή τόσο από τη Μόσχα όσο και από την Κίνα.

Η απειλή ενός πυρηνικού χτυπήματος σε τροχιά

Σε συνέντευξή του στο podcast των Times, «The General & The Journalist», αυτήν την εβδομάδα, ο Γουάιτινγκ ανέφερε: «Η Ρωσία παραμένει μια προηγμένη διαστημική δύναμη και συνεχίζει να επενδύει σε αντι-διαστημικά όπλα».

«Σκέφτονται να θέσουν σε τροχιά ένα πυρηνικό αντιδορυφορικό όπλο που θα έθετε σε κίνδυνο τους δορυφόρους όλων σε χαμηλή γήινη τροχιά, και αυτό θα ήταν ένα αποτέλεσμα που απλώς δεν θα μπορούσαμε να ανεχτούμε».

Ερωτηθείς για τα κίνητρα της Ρωσίας όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είπε: «Από τη ρωσική οπτική γωνία, κοιτάζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, κοιτάζουν το ΝΑΤΟ και βλέπουν μια συντριπτική υπεροχή στα συμβατικά όπλα. Πιστεύουν λοιπόν ότι καινοτόμοι τρόποι προσπάθειας υπονόμευσης των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, όπως η εξουδετέρωση των διαστημικών μας ικανοτήτων, τους βοηθούν να εξισορροπήσουν το πεδίο της μάχης».

Ένα πυρηνικό όπλο στο διάστημα θα αποτελούσε μείζονα παραβίαση της Συνθήκης για το Απώτερο Διάστημα, την οποία έχει υπογράψει η Ρωσία. Η παρέμβαση του Γουάιτινγκ είναι η πιο ειλικρινής και ξεκάθαρη δημόσια δήλωση που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Οι φιλοδοξίες της Μόσχας ήρθαν για πρώτη φορά στο φως πριν από δύο χρόνια, αφότου αξιωματούχοι του Πενταγώνου ενημέρωσαν σχετικά μέλη του Κογκρέσου πίσω από κλειστές πόρτες τον Φεβρουάριο του 2024.

Ένα «Περλ Χάρμπορ του διαστήματος» και οι κίνδυνοι για τους πολίτες

Μια πυρηνική έκρηξη σε χαμηλή τροχιά —η οποία ορίζεται μεταξύ 300 και 1.200 μιλίων πάνω από τη Γη— θα μπορούσε να καταστρέψει και σταδιακά να υποβαθμίσει έως και 10.000 δορυφόρους, ή το 80% του συνολικού αριθμού που βρίσκεται στο διάστημα.

Πέρα από το συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές πληροφορίες, θα κατέρρεε επίσης μεγάλο μέρος των παγκόσμιων πολιτικών δορυφορικών επικοινωνιών (διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία), καθώς και οι υπηρεσίες GPS. Το σενάριο αυτό έχει ήδη χαρακτηριστεί ως ένα «Περλ Χάρμπορ του διαστήματος».

Αν και οι προσπάθειες της Ρωσίας να παρεμβάλει τους δυτικούς δορυφόρους γίνονται ως επί το πλείστον για στρατιωτικούς σκοπούς, ο Γουάιτινγκ προειδοποίησε ότι αυτό πραγματοποιείται απερίσκεπτα:

«Το πρόβλημα με τις παρεμβολές στο GPS είναι ότι γίνονται με τρόπο που επηρεάζει την πολιτική αεροπορία στην ανατολική Ευρώπη και σε όλη τη νότια Ευρώπη. Όταν θέτουμε σε κίνδυνο επιβατικά αεροπλάνα γεμάτα πολίτες που απλώς προσπαθούν να ταξιδέψουν για δουλειά ή για διακοπές, αυτό είναι απίστευτα προβληματικό. Δεν θέλουμε να δούμε να κανονικοποιείται κάτι τέτοιο».

Ο ρόλος της Κίνας και η πίεση για εξοπλισμούς

Η Διοίκηση Διαστήματος των ΗΠΑ του Γουάιτινγκ είναι υπεύθυνη για όλες τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στα 100 χιλιόμετρα (62 μίλια) και άνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο διαστημικός τομέας έχει «μετασχηματιστεί ριζικά την τελευταία δεκαετία», δήλωσε ο στρατηγός, «λόγω των απειλών που βλέπουμε πλέον στο διάστημα, όπου η Κίνα και η Ρωσία κατασκευάζουν μια σειρά επιχειρησιακών διαστημικών όπλων».

Παρά τις ενέργειες της Μόσχας, ο Γουάιτινγκ κατονόμασε την Κίνα ως τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της Αμερικής στο διάστημα. Η υπερδύναμη έχει αναπτύξει το δικό της διαστημικό οπλοστάσιο, το οποίο περιλαμβάνει παρεμβολείς, όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας και αντιδορυφορικούς πυραύλους.

«Από τη δική μου οπτική γωνία, ένας σύγχρονος στρατός θα πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις του στο διάστημα, δεδομένων των απειλών που παρατάσσονται πλέον εναντίον μας. Σίγουρα στις ΗΠΑ έχουμε αναγνωρίσει ότι αυτό θα απαιτήσει πρόσθετες επενδύσεις».

Ο στρατηγός τόνισε ότι η Βρετανία πρέπει να ξοδέψει πολλά περισσότερα, καθώς ο στρατός της έχει έναν από τους μικρότερους διαστημικούς προϋπολογισμούς στο ΝΑΤΟ, δαπανώντας λιγότερο από το 1% των αμυντικών της πόρων στο διάστημα (έναντι 4% της Γερμανίας και 3% της Γαλλίας).

Ο επόμενος πόλεμος και η νέα διαστημική εποχή

«Ο επόμενος μεγάλος πόλεμος είναι πιθανό να είναι ένας πόλεμος που θα ξεκινήσει στο διάστημα. Άλλες χώρες έχουν δει πώς πολεμάμε και πώς οτιδήποτε κάνουμε πλέον υποστηρίζεται από διαστημικές ικανότητες. Και πιθανότατα θα θελήσουν να τις εξουδετερώσουν για να μας στερήσουν αυτό το απίστευτο πλεονέκτημα».

Ο δορυφορικός πόλεμος αναγνωρίστηκε επισήμως ως μείζων απειλή για τη διεθνή ειρήνη στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο. Παρά τη νέα κούρσα εξοπλισμών, ωστόσο, ο στρατηγός πιστεύει ότι ένας πόλεμος στο διάστημα «δεν είναι αναπόφευκτος».

Ο Γουάιτινγκ παραμένει επίσης πολύ θετικός όσον αφορά τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και πιστεύει ότι «βρισκόμαστε στο χείλος μιας εκπληκτικής νέας διαστημικής εποχής, και ο πύραυλος Artemis πραγματικά το αντανακλά αυτό», αναφερόμενος στη δημιουργία μιας μόνιμης βάσης στη Σελήνη «μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια».

«Μερικές φορές υπερεκτιμούμε το μέγεθος της αλλαγής βραχυπρόθεσμα και το υποτιμούμε μακροπρόθεσμα. Έτσι, νομίζω ότι ο κόσμος σε δέκα, είκοσι χρόνια από τώρα θα μοιάζει εξαιρετικά διαφορετικός, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούμε το διάστημα», κατέληξε ο στρατηγός.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Vita.gr
Κόσμος
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια
Με την ελπίδα να «επιβιώσει» η εκεχειρία, χιλιάδες Λιβανέζοι επιστρέφουν σε ισοπεδωμένες πόλεις, αντιμέτωποι με το σκληρό αποτύπωμα του πολέμου και την αβεβαιότητα.

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
«Έχουμε και έναν άλλο στόχο, δηλαδή τη διάλυση της Χεζμπολάχ», και αυτό «δεν θα επιτευχθεί αύριο», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι απαιτείται «υπομονή» και «επιμονή»

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο
Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση από το Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοικτά για το υπόλοιπο της κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ.

«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;
Η κυβερνητική μεταρρύθμιση στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην απλοποίηση των διαδικασιών απόλυσης και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις επιχειρήσεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας στην Πορτογαλία

Παρίσι: Συμβολικός ο χαρακτήρας της διεθνούς διάσκεψης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ και Μελόνι συναντώνται στο Παρίσι, ενώ περίπου 30 άλλοι συμμετέχοντες - μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - από Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Λατινική Αμερική, θα συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης

Ουγγαρία: Να ορκιστεί την ημέρα της συνεδρίασης της νέας Βουλής θέλει ο Μαγιάρ και ζητά τα «παγωμένα» κονδύλια από ΕΕ
Ο νέος πρωθυπουργός θα σχεδιάσει λεπτομερώς τα σημεία συμφωνίας με την ΕΕ πριν σχηματίσει κυβέρνηση καθώς επιδιώκει να αποδεσμεύσει "παγωμένα" κονδύλια

Ιταλία: Κινηματογραφικό «ριφιφί» με ομηρία σε τράπεζα στη Νάπολη μέρα μεσημέρι – Διέφυγαν οι δράστες
Οι κακοποιοί οχυρώθηκαν μέσα στην τράπεζα μαζί με 25 ομήρους - Άδειασαν προσωπικές θυρίδες και διέφυγαν μέσα από τη σήραγγα που είχαν ανοίξει - Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στην Ιταλία

Κάποτε «όμορφη γυναίκα», τώρα «δειλή»: Πώς οι θερμές σχέσεις της Μελόνι με τον Τραμπ πήραν την κάτω βόλτα
Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές του 2027, η ακραία δεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να απομακρύνεται στρατηγικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο
Οι ισχυρισμοί του Τραμπ, προτού αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν, ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους δεν ήταν και πάλι αληθείς - Τώρα φαίνεται ότι υπολογίζει και αυτούς που ο ίδιος ξεκίνησε

Δημοσκόπηση: Πρώτη η Ακροδεξιά στη Γερμανία, δυσαρέσκεια για τα μέτρα του Φρίντριχ Μερτς
Οι πολίτες στη Γερμανία δεν φαίνονται να πείθονται από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών των υψηλών τιμών ενέργειας, αλλά και γενικότερα από τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες

Οι ΗΠΑ θα καθυστερήσουν τις παραδόσεις όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες – Αιτία ο πόλεμος στο Ιράν
Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι τα όπλα είναι απαραίτητα για τον πόλεμο στο Ιράν. Κατηγορούν τα ευρωπαϊκά έθνη για την καθυστέρηση στις παραδόσεις όπλων, γιατί δεν βοήθησαν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Τα πλοία χρειάζονται την άδεια μας για να περάσουν από το Ορμούζ, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν
Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο - Η Τεχεράνη διέψευσε μια σειρά δηλώσεων του Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε, ανάμεσα σε άλλα, ότι το ουράνιο θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ

LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές για την 38η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια
Με την ελπίδα να «επιβιώσει» η εκεχειρία, χιλιάδες Λιβανέζοι επιστρέφουν σε ισοπεδωμένες πόλεις, αντιμέτωποι με το σκληρό αποτύπωμα του πολέμου και την αβεβαιότητα.

Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο
«Λύσεις τώρα, από λόγια χορτάσαμε και από θέατρο χορτάσαμε» συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί με τον αφθώδη πυρετό.

Α1 μπάσκετ Γυναικών: Αναβολή στους τελικούς μέχρι την απόφαση του αθλητικού δικαστή για το πρώτο παιχνίδι
Η ΕΟΚ ενημέρωσε πως αναβάλλονται οι τελικοί της Α1 Γυναικών μέχρι να παρθεί απόφαση από τον αθλητικό δικαστή για τον πρώτο αγώνα Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός ο οποίος διακόπηκε στο ημίχρονο.

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασιάζει τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων
Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομική έρευνα εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο κάποιοι να ήθελαν να παρασύρουν την άτυχη κοπέλα στα δίχτυα κυκλώματος μαστροπίας

Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;
Η Σάρα Φέργκιουσον εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις Άλπεις, μακριά από τη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
Ο Ζέλσον Μαρτίνς αναφέρθηκε στο επικείμενο, εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ επισήμανε ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι το φινάλε των πλέι οφ πρέπει να κερδηθούν από τον Ολυμπιακό.

Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα
Ο 45χρονος φέρεται να έδιωξε από το δωμάτιο την 30χρονη και αυτή σε κατάσταση αμόκ φαίνεται να σπάει το τζάμι και να πέφτει στο κενό στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνα

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ
Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 15 Απριλίου, με τους συναδέλφους του να αναφέρουν ότι η αιφνίδια απώλειά του ίσως συνδέεται με την στρεσογόνο κατάσταση που βίωνε μετά το δυστύχημα στα Τέμπη

Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις για Λιόλιο: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ
Τι ζήτησε ο Γιάννης Βρούτσης - Τι αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς

Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ
Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»
Με την κυβέρνηση να «βαφτίζει» τοξικότητα ό,τι διατυπώνεται εναντίον της, φθάνοντας σε σημείο ακραίου λαϊκισμού, σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιστρέφει τα «πυρά», ενώ υπογραμμίζει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ενεργεί «υπό τις εντολές» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

