Το «έπος» του Μεντιλίμπαρ – 19 χρόνια από την ιστορική άνοδο της «Πουσέλα» (Vid)

«Πρέπει να χτυπούμε τη μοίρα μας, ως ν’ ανοίξουμε πόρτα, να γλιτώσουμε». Τι σχέση μπορεί να έχουν τα σοφά λόγια του Νίκου Καζαντζάκη με το ποδόσφαιρο; Κι όμως. Πολλές φορές γίνεται αναφορά στην υποτίμηση που δέχθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη διάρκεια της πορείας του στους πάγκους ομάδων του ισπανικού ποδοσφαίρου. Ομάδων που συνήθως είχαν στόχους επιβίωσης, όχι κορυφής. Από εκεί ο Βάσκος ξεκίνησε να χτίζει τον μύθο του. Και μπορεί το όνομά του να έχει συνδεθεί κυρίως με την Εϊμπάρ, αλλά για τους οπαδούς της Ρεάλ Βαγιαδολίδ, ο «Μέντι» είναι μια ξεχωριστή φιγούρα. Ο άνθρωπος που έκανε την ομάδα, αυτό που ονειρεύονταν.

Στο σήμερα, έξι αγωνιστικές πριν τη λήξη της σεζόν στη LaLiga, η ομάδα του Φραν Εσκριμπά, βρίσκεται βυθισμένη στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού στην Primera RFEF (17η με 40 βαθμους). Παρά το προβάδισμα πέντε βαθμών από την 19η Σαραγόσα, η αίσθηση που επικρατεί είναι ζοφερή, με την ελπίδα να εναποτίθεται περισσότερο στα στραβοπατήματα των αντιπάλων, παρά στην αγωνιστική εικόνα της ίδιας της Βαγιαδολίδ.

Κι όλα αυτά, με την «AS» να βάζει στο κάδρο ξανά τον Μεντιλίμπαρ. Σε ένα αφιέρωμα του τύπου «…και διηγώντας τα να κλαις». Καθώς υπενθύμισε πως σαν σήμερα, 22 Απριλίου 2026, συμπληρώνονται ακριβώς 19 χρόνια από την ημέρα που η Βαγιαδολίδ του «Μέντι», εξασφάλισε την άνοδο το 2007. Μετά τη νίκη με 2-0 στην Τενερίφη. Το επιστέγασμα μιας σεζόν-ρεκόρ, που παραμένει χαραγμένη ανεξίτηλα στη μνήμη των φιλάθλων.

Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, πρόκειται για την ταχύτερη άνοδο στα χρονικά της κατηγορίας, καθώς η ομάδα «σφράγισε» το εισιτήριο από την 34η αγωνιστική, με οκτώ παιχνίδια να απομένουν, ένα ιστορικό ορόσημο που παραμένει ακατάρριπτο σχεδόν δύο δεκαετίες μετά. Επιπλέον, η «Πουσέλα» του Μεντιλίμπαρ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια συγκεντρώνοντας 88 βαθμούς, επίδοση που αποτελούσε ρεκόρ έως το 2012 (σ.σ. καταρρίφθηκε από την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια των 91 βαθμών τη σεζόν 2011-12).

Εκείνη η θρυλική σεζόν μνημονεύεται κυρίως για το αδιανόητο αήττητο σερί 29 αγώνων (21 νίκες και 8 ισοπαλίες), ένα ρεκόρ που διατηρείται μέχρι σήμερα. Η πορεία αυτή ξεκίνησε μετά από ένα διστακτικό ξεκίνημα, όπου ο Βάσκος τεχνικός είχε αμφισβητηθεί έντονα μετά την ήττα από τη Σαλαμάνκα (2-3) την 6η αγωνιστική. Κι όμως, τα έφερε όλα… άνω κάτω και τελικά έφτασε στον τερματισμό θριαμβευτικά, με τη νίκη στην Τενερίφη και τον θρίαμβο της ανόδου.

Η παρουσία της Ρεάλ Βαδιαδολίδ του Μεντιλίμπαρ παρουσιάζεται από τους Ισπανούς ως «μια πραγματική ποδοσφαιρική πανδαισία: 70 γκολ υπέρ και 35 κατά (+35 διαφορά τερμάτων)». Η Βαγιαδολίδ κέρδισε τα 26 από τα 42 παιχνίδια της, τερματίζοντας 8 βαθμούς μπροστά από τη δεύτερη Αλμερία και 26 βαθμούς πάνω από την τέταρτη θέση. Η 11άδα εκείνης της «χρυσής» ομάδας απαρτιζόταν από παίκτες που πέρασαν στο πάνθεον του συλλόγου: Αλμπέρτο Λόπεθ, Πέδρο Λόπεθ, Ινιάκι Μπέα, Χάβι Μπαράχα, Μάρκος, Σίσι, Μπόρχα, Άλβαρο Ρούμπιο (σ.σ. νυν προπονητή της ομάδας Β’ του Ολυμπιακού), Καπντεβίλα, Βίκτορ και Γιορέντε.

Αλλά ο Μεντιλίμπαρ έφτασε κοντά και σε ακόμη ένα μικρό θαύμα εκείνη τη σεζόν. Σαν να μην έφτανε η κυριαρχία στο πρωτάθλημα, το σύνολο του Βάσκου εντυπωσίασε και στο Copa del Rey, φτάνοντας ως τους «8» του Κυπέλλου. Απέκλεισε Νάστικ και Βιγιαρεάλ, πριν υποκύψει τελικά στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Με την «AS» να επισημαίνει ότι «19 χρόνια μετά, το επίτευγμα του Μεντιλίμπαρ δεν αποτελεί απλώς μια στατιστική αναφορά, αλλά το μέτρο σύγκρισης για κάθε γενιά που φορά τη φανέλα της Βαγιαδολίδ».

ΤΟ ΑΠΙΘΑΝΟ ΡΕΤΡΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΤΙΛΙΜΠΑΡ ΣΤΗΝ ΤΕΝΕΡΙΦΗ