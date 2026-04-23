Mπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Στην κορυφή με Χάαλαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι πάει για την απόλυτη ανατροπή στην μάχη του τίτλου για την Premier League, καθώς επικράτησε με 1-0 στο Τερφ Μουρ απέναντι στην Μπέρνλι για την 34η αγωνιστική και έφτασε τους 70 βαθμούς, όσους έχει και η Άρσεναλ, ωστόσο οι πολίτες υπερτερούν στην ισοβαθμία έχοντας καλύτερη επίθεση από την ομάδα του Αρτέτα.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο συνήθης ύποπτος Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος μετέτρεψε την πάσα του Ντοκού σε ασίστ και έδωσε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο στην ομάδα του, με το οποίο κατάφερε να πατήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Premier League.

Η Σίτι έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία ωστόσο αν φορτώσει με γκολ την ήδη υποβιβασμένη Μπέρνλι για να φτιάξει ακόμα περισσότερο την επιθετική της συγκομιδή, η οποία αυτή τη στιγμή είναι 66 τέρματα, ενώ 63 έχει η Άρσεναλ.

Στο άλλο ματς της ημέρας η Μπόρνμουθ νίκησε τη Λιντς με 3-1 και προσπέρασε την Μπράιτον στη μάχη της εξάδας, με τα κεράσια να έχουν 51 βαθμούς μετά από 34 αγώνες και τους «γλάρους» να είναι στους 50.

Στο άλλο ματς της ημέρας η Μπόρνμουθ ήρθε ισόπαλη σε ένα… τρελό ματς με την Λιντς με 2-2. Ο Κρούπι άνοιξε το σκορ στο 6ο0 λεπτό της συνάντησης, με τον Χιλ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας ομάδας του ισοφαρίζοντας σε 1-1. Ο Ραγιάν με γκολ στο 86′ έκανε το 2-1 αλλά ο Λόνγκσταφ ισοφάρισε στο 90+7 και έκανε το τελικό 2-2.

Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής της Premier League:

Τρίτη (21/04)

Μπράιτον-Τσέλσι 3-0

(4′ Καντιόγλου, 56′ Χίνσελγουντ, 90+1′ Γουέλμπεκ)

Τετάρτη (22/04)

Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1

Παρασκευή (24/04)

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Σάββατο (25/04)

Φούλαμ-Άστον Βίλα (14:30)

Γουλβς-Τότεναμ (17:00)

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Γουέστ Χαμ-Έβερτον (17:00)

Άρσεναλ-Νιούκαστλ (19:30)

Δευτέρα (27/04)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (22:00)

Η βαθμολογία της Premier League

Το πρόγραμμα της επόμενης (35ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή 01/05

Λιντς-Μπέρνλι (22:00)

Σάββατο 02/05

Γουλβς-Σάντερλαντ (17:00)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Νιουκάστλ-Μπράιτον (17:00)

Άρσεναλ-Φούλαμ (19:30)

Κυριακή 03/05

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ (17:30)

Άστον Βίλα-Τότεναμ (21:00)

Δευτέρα 04/05

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)