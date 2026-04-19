Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ 2-1: Σε απόσταση «βολής» για τον τίτλο οι «Πολίτες»! (vid)

Δραματικό αναμένεται να είναι το φινάλε της Premier League για τον τίτλο, αφού η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να νικήσει την Άρσεναλ με 2-1 στο «Έτιχαντ» για την 33η αγωνιστική και να την πλησιάσει στους τρεις βαθμούς έχοντας ματς λιγότερο, αλλά και την ισοβαθμία με το μέρος της. Δείτε εδώ τα γκολ και τα highlights.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν εκείνος που έδωσε τη μεγάλη νίκη στο σύνολο του Πεπ Γκουαρντιόλα και πλέον οι «πολίτες» έχουν συγκεντρώσει 67 πόντους, ενώ οι «κανονιέρηδες» έμειναν στους 70 πόντους και πλέον νιώθουν την… καυτή ανάσα των γηπεδούχων.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τη Μάντσεστερ Σίτι η οποία άνοιξε το σκορ με τον Ραγιάν Σερκί στο 16′. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός μπήκε στην περιοχή, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με πλασέ έκανε το 1-0. Ωστόσο, πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί η Άρσεναλ απάντησε. Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα κράτησε παραπάνω από όσο έπρεπε την μπάλα, ο Κάι Χάβερτς έβαλε την κόντρα και σκόραρε δύο λεπτά μετά για το 1-1. Αποτέλεσμα με το οποίο οι ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Οι «κανονιέρηδες» είχαν τις στιγμές τους στην αναμέτρηση για να πάρουν εκείνοι το προβάδισμα, με την αστοχία και τον Ντοναρούμα να μην τους το επιτρέπουν. Έτσι, η Σίτι ήταν εκείνη που σκόραρε με δράστη τον Έρλινγκ Χάαλαντ στο 65′. Ο Ο’Ράιλι έκανε τη σέντρα, η μπάλα πέρασε ανάμεσα από Ρόδρι και Γκάμπριελ με τον Νορβηγό να είναι στο σωστό σημείο γράφοντας το τελικό 2-1.

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες, Γκεΐ, Χουσάνοβ, Ο’Ράιλι, Ρόδρι (88’ Γκονθάλεθ), Μπερνάρντο Σίλβα, Τσερκί (85’ Φόντεν), Σεμένιο (90+6′ Ακέ), Ντοκού (88’ Σαβίνιο), Χάαλαντ.

Άρσεναλ: Ραγιά, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Μοσκέρα (74’ Γουάιτ), Ινκαπιέ, Ράις, Θουμπιμένδι (85’ Γκιόκερες), Έζε (74’ Τροσάρ), Έντεγκααρντ, Μαντουέκε (46’ Μαρτινέλι), Χάβερτς.



Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής της Premier League:

Σάββατο 18/09

Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0

Λιντς-Γουλβς 3-0

(18′ Τζάστιν, 20′ Όκαφορ, 90’+5′ Κάλβερτ-Λιούιν)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 1-2

(68′ Οσούλα – 32′ Ταβερνιέρ, 85′ Τρουφέρ)

Τότεναμ-Μπράιτον 2-2

(39′ Πέδρο Πόρο, 77′ Σίμονς – 45’+3′ Μιτόμα, 90’+5′ Ρίτερ)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1

(43′ Κούνια)

Κυριακή 19/09

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 4-3

(2′, 36′ Γουότκινς, 46′ Ρότζερς, 90’+4′ Άμπραχαμ – 9′ Ριγκ, 86′ Χιουμ, 87′ Ίσιντορ)

Έβερτον-Λίβερπουλ 1-2

(54′ Μπέτο – 29′ Σαλάχ, 100′ Φαν Ντάικ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι 4-1

(62′, 69′, 77′ Γκιμπς-Γουάιτ, 90’+8′ Ζεσούς – 45’+2′ Φλέμινγκ)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ 2-1

(16′ Σερκί, 65′ Χάαλαντ – 18′ Χάβερτς)

Δευτέρα 20/04

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)

Η βαθμολογία στην Premier League

Το πρόγραμμα της επόμενης (34ης) αγωνιστικής:

Τρίτη (21/04)

Μπράιτον-Τσέλσι (22:00)

Τετάρτη (22/04)

Μπόρνμουθ-Λιντς (22:00)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Παρασκευή (24/04)

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Σάββατο (25/04)

Φούλαμ-Άστον Βίλα (14:30)

Γουλβς-Τότεναμ (17:00)

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Γουέστ Χαμ-Έβερτον (17:00)

Άρσεναλ-Νιούκαστλ (19:30)

Δευτέρα (27/04)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (22:00)