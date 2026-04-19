Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ

Η Λίβερπουλ… εγκαινίασε το νέο γήπεδο της Έβερτον στο πρώτο μεταξύ τους ντέρμπι από τη μετακόμιση των «ζαχαρωτών», επικρατώντας με 2-1 στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Premier League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «κόκκινους» ήταν ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ ο οποίος βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων και χάρισε το θετικό αποτέλεσμα στην ομάδα του. Έτσι το σύνολο του Άρνε Σλοτ παρέμεινε στο -3 από την τετράδα και την Άστον Βίλα, ενώ οι «μπλε» έχασαν έδαφος στη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου μένοντας στη 10η θέση και τους 47 πόντους.

Το παιχνίδι άρχισε καλά για τη Λίβερπουλ που κατάφερε να προηγηθεί με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να σκοράρει στο τελευταίο του ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ κάνοντας το 1-0 στο 29′. Η απάντηση της Έβερτον ήρθε στο δεύτερο μέρος με τον Μπέτο να κάνει το 1-1 στο 54′. Οι «κόκκινοι» πίεσαν για να βρουν το γκολ της νίκης, το οποίο εν τέλει πέτυχαν, με τον αρχηγό τους να σκοράρει για το τελικό 2-1 στο 90’+10′.

ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Μικολένκο, Ταρκόβσκι, Μπράνθγουαϊτ (87’ Κιν), Γκάρνερ, Γκέιγ, Ο’Μπράιεν, Εντιαγέ, Ντιούσμπερι Χολ, ΜακΝίλ (80’ Τζορτζ), Μπέτο (73’ Μπαρί)

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Μαμαρντασβίλι (58’ Γούντμαν), Ρόμπερτσον (88’ Κερκέζ), Φαν Ντάικ, Κονατέ, Σομποσλάι, Χράφενμπερχ, Τζόουνς, Βιρτς (84’ Φριμπόνγκ), Χάκπ (84’ Μακ Άλιστερ), Σαλάχ, Ίσακ (72’ Ενγκουμόα)

Πήρε τη ματσάρα με τη Σάντερλαντ η Άστον Βίλα

Στο «Βίλα Παρκ» η Άστον Βίλα έδωσε μια εντυπωσιακή παράσταση με τη Σάντερλαντ, παίρνοντας τη νίκη με 4-3 και κρατώντας την τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα. Οι «χωριάτες» άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2′ με τον Γουότκινς, αλλά οι «μαύρες γάτες» απάντησαν με τον Ριγκ επτά λεπτά μετά. Ο Γουότκινς όμως στο 36′ έδωσε ξανά το προβάδισμα στο σύνολο του Ουνάι Έμερι.

Με το… καλησπέρα του δεύτερου μέρους, η Βίλα έκανε το 3-1 με τον Ρότζερς στο 46′ και εκεί ξεκίνησε η αντεπίθεση της Σάντερλαντ που ισοφάρισε. Αρχικά ο Χιουμ μείωσε στο 86′ και έπειτα ο Ισιντόρ (87′) ισοφάρισε. Τη νίκη όμως στους γηπεδούχους χάρισε ο Έιμπραχαμ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής:

Μπρέντφορντ – Φούλαμ 0-0

Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ 1-2

Λιντς – Γούλβς 3-0

Τότεναμ – Μπράιτον 2-2

Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1

Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2

Άστον Βίλα – Σάντερλαντ 4-3

Νότιγχαμ – Μπέρνλι 4-1

19/4 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ

20/4 22:00 Κρίσταλ – Πάλας – Γουέστ Χαμ

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

21/04 22:00 Μπράιτον- Τσέλσι

22/04 22:00 Μπόρνμουθ- Λιντς

22/04 22:00 Μπέρνλι- Μάντσεστερ Σίτι

24/04 22:00 Σάντερλαντ- Νότιγχαμ

25/04 14:30 Φούλαμ – Άστον Βίλα

25/04 17:00 Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας

25/04 17:00 Γουέστ Χαμ – Έβερτον

25/04 17:00 Γουλβς – Τότεναμ

25/04 19:30 Άρσεναλ – Νιουκάστλ

27/04 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ