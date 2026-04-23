Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό

Σούπερ Εντουάρντο Μότα! Ο 21ρονος τερματοφύλακας της Λάτσιο κατέβασε τα ρολά στην εκτός έδρας ρεβάνς κόντρα στην Αταλάντα καθώς απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την ομάδα του στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας, όπου στις 13 Μαΐου θα αντιμετωπίσει την Ίντερ.

Ο ημιτελικός Κυπέλλου Αταλάντα-Λάτσιο ήταν θρίλερ και στα πέναλτι, όπου χάθηκαν έξι και στα τέσσερα ο Μότα κατέβασε τα ρολά! Ετσι η Λάτσιο νίκησε 2-1 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό.

Χρειάστηκαν τα πέναλτι για να βγει νικητής καθώς η κανονική διάρκεια έληξε 1-1 και δεν μπήκε γκολ στην παράταση. Η Λάτσιο προηγήθηκε στο 84’ και η Αταλάντα ισοφάρισε στο 86’. Ο πρώτος αγώνας, στην έδρα της Λάτσιο, έληξε 2-2.

Πίεζε η Αταλάντα

Η Αταλάντα ξεκίνησε καλύτερα και μόλις στο 9’ ανάγκασε τον Μότα σε διπλή απόκρουση πρώτα σε σέντρα του Μπερσκόνι και μετά σε σουτ του Ζαλέφσκι. Στο 18’ έχασε νέα ευκαιρία σε κεφαλιά του Σκαλβίνι που έφυγε άουτ, όπως την ίδια τύχη είχε και κεφαλιά του Κρστόβιτς στο 24’. Η Λάτσιο με εξαίρεση ένα φάουλ στο 31’ (ο Μπάσιτς είχε κεφαλιά άουτ) δεν φάνηκε επιθετικά.

Ακυρώθηκαν δυο γκολ

Νέα απόκρουση του Μότα σε σουτ του Κρστόβιτς στο 51’. Στο 66’, μέσω VAR από τον διαιτητή Κολόμπο, ακυρώθηκε γκολ της Αταλάντα, το οποίο πέτυχε ο Εντερσον, για φάουλ του Κρστόβιτς στον Μότα. Η όλη διαδικασία διήρκησε 5’!

Στο 74’ η Λάτσιο ζήτησε πέναλτι για χέρι του Σκαλβίνι, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Νόσλιν έχασε ευκαιρία.

Νέα ευκαιρία από την Αταλάντα στο 79’. Δυο σουτ του Ζαπακόστα αποκρούστηκαν, το πρώτο από το Μότα και το δεύτερο από αμυνόμενους.

Η Λάτσιο προηγήθηκε (0-1) στο 84’ με γκολ του Ρομανιόλι, μετά από κόρνερ του Τζακάνι και η Αταλάντα απάντησε γρήγορα (1-1) με σουτ του Πάσαλιτς μέσα από την περιοχή στο 86’. Το δοκάρι του Σκαμάκα στο 90+5’ δεν λαμβάνεται υπόψη επειδή προηγήθηκε φάουλ.

Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση. Στο 96’, μέσω VAR, ακυρώθηκε δεύτερο γκολ της Αταλάντα που πέτυχε με κεφαλιά του Ρασπαντόρι, επειδή υπήρχε οφσάιντ του Ζαπακόστα.

«Μίλησε» ο Μότα

Αναλυτικά τα πέναλτι:

Ρασπαντόρι (Αταλάντα) 1-0

Ταβάρες (Λάτσιο) απέκρουσε ο Καρνεσέτσκι

Σκαμάκα (Αταλάντα) απέκρουσε ο Μότα

Κατάλντι (Λάτσιο) και η μπάλα στο δοκάρι

Ζαπακόστα (Αταλάντα) απέκρουσε ο Μότα

Ισακσεν (Λάτσιο) 1-1

Πάσαλιτς (Αταλάντα) και τρίτη απόκρουση του Μότα

Τέιλορ (Λάτσιο) 1-2

Ντε Κατελέρι (Αταλάντα) και τέταρτη απόκρουση του Μότα.

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεσέτσκι, Σκαλβίνι (93’ Αχανόρ), Τζιμσιτί, Κολάσινατς (71’ Κοσουνού), Μπερνασκόνι (56’ Μπελανόβα), Ζαπακόστα, Ντε Ρον (71’ Πάσαλιτς), Έντερσον, Ντε Κετελάρ, Ζαλέφσκι (71’ Ρασπαντόρι), Κρστόβιτς (90’ Σκαμάκα).

ΛΑΤΣΙΟ: Μότα, Μάρουσιτς (67’ Λάτσαρι), Χίλα (77’ Πρόβσγκαρντ), Ρομανιόλι, Ταβάρες, Πάτριτς (84’ Κατάλντι), Τέιλορ, Μπάσιτς (77’ Ντάλι-Μπασίρου), Καντσελιέρι (67’ Ισακσεν), Τζακάνι (103’ Πέδρο), Νόσλιν.