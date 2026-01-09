sports betsson
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
09.01.2026 | 06:45
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη
Άνω κάτω η Λάτσιο: Κόντρα προέδρου-προπονητή για τη μεταγραφή του Ράτκοφ
Ποδόσφαιρο 09 Ιανουαρίου 2026 | 08:11

Άνω κάτω η Λάτσιο: Κόντρα προέδρου-προπονητή για τη μεταγραφή του Ράτκοφ

Ο Σάρι δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τον νεοαποκτηθέντα Σέρβο επιθετικό και ο πρόεδρός της Κλαούντιο Λοτίτο μίλησε για σχεδιασμένη μεταγραφή

Βάιος Μπαλάφας
A
A
Χάος στη Λάτσιο! Από τη μια ο προπονητής της Μαουρίτσιο Σάρι δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τον Σέρβο επιθετικό Πέταρ Ράτκοφ και εμμέσως πλην σαφώς παραδέχεται ότι δεν εισηγήθηκε την μεταγραφή του, από την άλλη πλευρά ο πρόεδρος της Λάτσιο Κλαούντιο Λοτίτο επιμένει πως η μεταγραφή ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη.

Όλα ξεκίνησαν από τις δηλώσεις του Μαουρίτσιο Σάρι, ο οποίος προκάλεσε αίσθηση σε όλη την Ιταλία καθώς παραδέχθηκε ότι γνωρίζει ελάχιστα για τον 22χρονο επιθετικό Πέταρ Ράτκοφ. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Κλαούντιο Λοτίτο, αντέδρασε και διαβεβαίωσε του φιλάθλους ότι η μεταγραφή μόνο πρόχειρη δεν ήταν.

«Πρέπει να παίρνουμε ορθολογικές αποφάσεις. Θέλω να καθησυχάσω τους πάντες: η Λάτσιο δεν διαλύει τίποτα», δήλωσε ο Λοτίτο. «Έχουμε μια δομή που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, παρακολουθώντας παίκτες σε όλο τον κόσμο».

Ο Ράτκοφ αποκτήθηκε από την Σάλτσμπουργκ και ο Λοτίτο ανέφερε ότι είναι παίκτης που ο σύλλογος παρακολουθούσε για σημαντικό χρονικό διάστημα: «Ο επιθετικός δεν είναι μια αυτοσχεδιαστική επιλογή. Είναι ένας παίκτης που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό. Σκάουτ της ομάδας μας ήταν παρόντες και στο ματς Μπολόνια–Σάλτσμπουργκ. Γνωρίζουμε τα πάντα γι’ αυτόν, είναι γρήγορος, εκρηκτικός και έχει χαρακτηριστικά που μας έλειπαν».

Ο Λοτίτο υπογράμμισε επίσης την εμπιστοσύνη της Λάτσιο στη διαδικασία στελέχωσης, αναδεικνύοντας την υποδομή πίσω από τις αποφάσεις για τις μεταγραφές: «Στο Φορμέλο διαθέτουμε μια αίθουσα scouting με οκτώ σταθμούς εργασίας. Κάθε παίκτης που στοχεύουμε αναλύεται λεπτομερώς. Επιλέγονται μόνο τα καλύτερα προφίλ, τα οποία ταιριάζουν στην ομάδα μας τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη».

Ο Σάρι είχε δηλώσει: «Δεν γνωρίζω τον Ράτκοφ, δεν ξέρω τι να πω γι’ αυτόν».

Η κόντρα ανάμεσα στον προπονητή και τον πρόεδρο αναπόφευκτα έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την εσωτερική σύμπνοια ανάμεσα στο αγωνιστικό επιτελείο και τη διοίκηση του συλλόγου. Ενώ ο Λοτίτο επιμένει ότι όλα έγιναν σύμφωνα με το πλάνο, η απόσταση του Σάρι από τη συγκεκριμένη μεταγραφή υποδηλώνει βαθύτερα προβλήματα επικοινωνίας, προσθέτοντας ακόμη μια… πινελιά έντασης σε μια ήδη ταραγμένη περίοδο στο «Ολίμπικο».

