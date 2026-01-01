sports betsson
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 20:01
Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από καραμπίνα - Συνελήφθη ο πατέρας του
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λάτσιο – Ινσίνιε: Η επιστροφή που αλλάζει τα δεδομένα
Ποδόσφαιρο 01 Ιανουαρίου 2026 | 19:41

Λάτσιο – Ινσίνιε: Η επιστροφή που αλλάζει τα δεδομένα

Υπάρχει συμφωνία με τον Λορέντσο Ινσίνιε, ο Σάρι τον φέρνει ξανά κοντά του και η Λάτσιο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο εν μέσω Ιανουαρίου.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Spotlight

Η Λάτσιο ετοιμάζεται να πυροδοτήσει την πρώτη μεγάλη κίνηση του χειμερινού μεταγραφικού παζαριού, φέρνοντας στη Ρώμη έναν παλιό γνώριμο του Μαουρίτσιο Σάρι. Ο Λορέντσο Ινσίνιε είναι έτοιμος να φορέσει τα «μπιανκοτσελέστι», με τη συμφωνία να έχει ουσιαστικά κλείσει και να απομένουν μόνο οι τυπικές υπογραφές. Ο Ιταλός διεθνής, ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της τριετούς παρουσίας του στο Τορόντο, θα υπογράψει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο, με οψιόν ανανέωσης για τη σεζόν 2026-27.

Η μεταγραφή φέρει ξεκάθαρα την υπογραφή του Σάρι. Ο τεχνικός της Λάτσιο είχε εντοπίσει την ανάγκη για έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Ινσίνιε ήδη από το καλοκαίρι, όμως το μπλοκάρισμα στις μεταγραφές κράτησε την υπόθεση «παγωμένη». Με τους περιορισμούς πλέον να έχουν ξεπεραστεί, ο δρόμος άνοιξε και ο 34χρονος εξτρέμ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη Serie A, σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει καλά.

Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας προβλέπει απολαβές περίπου 1,4 εκατομμυρίων ευρώ έως το τέλος της σεζόν, με αύξηση στα 2,4 εκατομμύρια σε περίπτωση ενεργοποίησης της οψιόν. Παρά την ηλικία του και το γεγονός ότι η Λάτσιο θα φτάσει τους δώδεκα παίκτες άνω των 30 στο ρόστερ –κάτι που δεν ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη φιλοσοφία ανανέωσης– η επιθυμία του Σάρι ήταν καθοριστική. Για τον ίδιο τον προπονητή, ο Ινσίνιε δεν αποτελεί απλώς μια συναισθηματική επιλογή, αλλά ένα εργαλείο απολύτως λειτουργικό στο τακτικό του πλάνο.

Ο ρόλος του δεν περιορίζεται σε αυτόν του αναπληρωματικού του Τζακάνι στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Στα πλάνα του Σάρι υπάρχει σοβαρά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί και ως «ψευτοεννιάρι», μια λύση που θα μπορούσε να δώσει νέα δυναμική στην επιθετική γραμμή. Οι εξελίξεις γύρω από τον Καστεγιάνος, ο οποίος ενδέχεται να παραχωρηθεί αν φτάσει πρόταση κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ, συνδέονται άμεσα με αυτή την ιδέα, όπως και οι σκέψεις για ενίσχυση του κέντρου με παίκτες τύπου Σαμάρτζιτς.

Ο Ινσίνιε, που τους τελευταίους μήνες προπονείται μόνος του, θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα στο Φορμέλο για να φτάσει γρήγορα σε αγωνιστική ετοιμότητα. Η σχέση του με τον Σάρι παραμένει βαθιά ανθρώπινη και ποδοσφαιρική, χτισμένη στα χρόνια της Νάπολι, ενώ και ο δεσμός του με τον Τσίρο Ιμόμπιλε κρατά από την κοινή τους έκρηξη στο Πεσκάρα του Ζέμαν. Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες εβδομάδες ο Ινσίνιε έχει «θεαθεί» αρκετές φορές στη Ρώμη, με τους φίλους της Λάτσιο να τον θεωρούν ήδη έναν από τους δικούς τους.

Το μόνο που απομένει είναι το τηλεφώνημα για να περάσει την πύλη του Φορμέλο και να βάλει την υπογραφή του. Τότε, η Λάτσιο θα μπορεί επίσημα να μιλά για τον πρώτο της χειμερινό «μπαμ» και για μια επιστροφή που συνδυάζει εμπειρία, ποιότητα και την απόλυτη εμπιστοσύνη του προπονητή της.

Headlines:
World
Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Ναυτιλία
Ερυθρά Θάλασσα: Αβεβαιότητα για τη ναυτιλία παρά την παύση πυρός

Ερυθρά Θάλασσα: Αβεβαιότητα για τη ναυτιλία παρά την παύση πυρός

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
On Field 01.01.26

Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, με πολλούς οπαδούς των πρωταθλητών Αγγλίας να ζητούν την απομάκρυνση του Ολλανδού από τον πάγκο της ομάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ

LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Τότεναμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Λιντς 0-0: Το 2026 μπήκε… στραβά για τους «κόκκινους»
Ποδόσφαιρο 01.01.26

Λίβερπουλ – Λιντς 0-0: Το 2026 μπήκε… στραβά για τους «κόκκινους»

Το νέο έτος ξεκίνησε άσχημα για τη Λίβερπουλ, η οποία δεν κατάφερε να βρει δίχτυα απέναντι στη Λιντς, χάνοντας έτσι δύο πολύτιμους βαθμούς στο «Άνφιλντ», καθώς το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 0-0.

Σύνταξη
Η νέα «γκρίζα ζώνη» του αμερικανικού μπάσκετ
Μπάσκετ 01.01.26

Η νέα «γκρίζα ζώνη» του αμερικανικού μπάσκετ

Η υπόθεση του Τζέιμς Ννάτζι ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στο NCAA, επιταχύνοντας την επαγγελματοποίηση του κολεγιακού μπάσκετ και θέτοντας υπό αμφισβήτηση κανόνες δεκαετιών.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Λιντς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά
Κόσμος 01.01.26

Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά

Το γαλλικό κανάλι BFMTV δημοσίευσε τη φωτογραφία αναφέροντας ότι την τράβηξε ένας από τους θαμώνες που σώθηκε λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά στο νυχτερινό κλαμπ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Σύνταξη
Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν – Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα [βίντεο]
Μολότοφ και σφαίρες 01.01.26

Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν - Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα

Στους 6 έχουν φτάσει οι θάνατοι διαδηλωτών, αστυνομικών και παραστρατιωτικών της Δύναμης Μπασίτζ στις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλο το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της
Χορός 01.01.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της

«Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα», είπε σε πρόσφατη ομιλία της η Τζένιφερ Λόπεζ, ωστόσο, αυτό άλλαξε όταν μια «πολύ σοφή γυναίκα» της έδωσε μια συμβουλή.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ
Πενθήμερο πένθος 01.01.26 Upd: 23:05

Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Εκτός από τη Γαλλία, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφερθεί να παράσχει ιατρική βοήθεια στην Ελβετία, ώστε να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή κρίση. Οι πρώτοι απολογισμοί για Γάλλους και Ιταλούς υπηκόους.

Σύνταξη
Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»
On Field 01.01.26

Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, με πολλούς οπαδούς των πρωταθλητών Αγγλίας να ζητούν την απομάκρυνση του Ολλανδού από τον πάγκο της ομάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Juliane Koepcke: Έπεσε από τα 10.000 πόδια μετά από πτώση αεροπλάνου και επέζησε μόνη στη ζούγκλα
Ως εκ θαύματος 01.01.26

Το κορίτσι που «έπεσε» από τον ουρανό - Πώς η Juliane Koepcke επέζησε στη ζούγκλα μετά από πτώση αεροπλάνου

Οι πιθανότητες επιβίωσης μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα είναι μικρές. Όμως, για τη 17χρονη τότε Juliane Koepcke, η πτώση από ύψος 10.000 ποδιών ήταν μόνο η αρχή μιας απίστευτης ιστορίας επιβίωσης.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ

LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Τότεναμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης
«Κοιμισμένος Ντόναλντ»; 01.01.26

Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης

«Απλώς κλείνω τα μάτια μου, με χαλαρώνει πολύ» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πολλούς μήνες αποκαλούσε τον Τζο Μπάιντεν ως «Κοιμισμένο Τζο», επειδή κοιμόνταν σε συνεδριάσεις

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025
12 μήνες 01.01.26

Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025

Ένας απολογισμός προσωπικοτήτων που έφυγαν από τη ζωή το 2025. Πολιτικοί, θρησκευτικοί ηγέτες, αλλά και καλλιτέχνες, ο θάνατος των οποίων προκάλεσε αντιδράσεις και αλλαγές. Ή ξύπνησε νοσταλγία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη
70 χρόνια τώρα 01.01.26

Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη

Πιλότοι αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών έχουν «αναχαιτίσει» το έλκηθρο του Άη-Βασίλη πολλές φορές. Τα Χριστούγεννα, παραμονή, ο αμερικανικός στρατός έχει αποστολή να παρακολουθεί την πορεία του προς τις καμινάδες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κίνα καταπολεμά την υπογεννητικότητα με βρεφονηπιακή φροντίδα και φόρο στα προφυλακτικά
Τι κάνει λάθος; 01.01.26

Η Κίνα καταπολεμά την υπογεννητικότητα με βρεφονηπιακή φροντίδα και φόρο στα προφυλακτικά

Η Κίνα θέλει να αυξήσει τα ποσοστά γεννήσεων. Για να το πετύχει αυξάνει 13% τον φόρο στην αντισύλληψη. Αλλά ενισχύει τις υπηρεσίες για τη φροντίδα των παιδιών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λίβερπουλ – Λιντς 0-0: Το 2026 μπήκε… στραβά για τους «κόκκινους»
Ποδόσφαιρο 01.01.26

Λίβερπουλ – Λιντς 0-0: Το 2026 μπήκε… στραβά για τους «κόκκινους»

Το νέο έτος ξεκίνησε άσχημα για τη Λίβερπουλ, η οποία δεν κατάφερε να βρει δίχτυα απέναντι στη Λιντς, χάνοντας έτσι δύο πολύτιμους βαθμούς στο «Άνφιλντ», καθώς το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 0-0.

Σύνταξη
Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους
Απεξάρτηση 01.01.26

Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους

Ψυχίατροι προειδοποιούν για το νέο εθισμό σε συσκευασία δώρου όσο η οικονομία της ντοπαμίνης φέρνει δισεκατομμύρια κέρδη σε κολοσσούς που εργαλειοποιούν τον νευροδιαβιβαστή της καλής διάθεσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θρίλερ: Τάνκερ που έπλεε από το Ιράν στην Βενεζουέλα και κυνηγούν οι ΗΠΑ γράφτηκε σε ρωσικό νηολόγιο
Εμπλοκή 01.01.26

Θρίλερ: Τάνκερ που έπλεε από το Ιράν στην Βενεζουέλα και κυνηγούν οι ΗΠΑ γράφτηκε σε ρωσικό νηολόγιο

Η Ρωσία ζήτησε σύμφωνα με τους New York Times από τις ΗΠΑ να σταματήσουν να κυνηγούν τάνκερ από το Ιράν και κινούνταν προς τη Βενεζουέλα, το οποίο γράφτηκε σε νηολόγιο της Μόσχας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η νέα «γκρίζα ζώνη» του αμερικανικού μπάσκετ
Μπάσκετ 01.01.26

Η νέα «γκρίζα ζώνη» του αμερικανικού μπάσκετ

Η υπόθεση του Τζέιμς Ννάτζι ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στο NCAA, επιταχύνοντας την επαγγελματοποίηση του κολεγιακού μπάσκετ και θέτοντας υπό αμφισβήτηση κανόνες δεκαετιών.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
H Ουκρανία σκηνοθέτησε τον θάνατο Ρώσου για τα χρήματα της επικήρυξης
Νεοναζί χούλιγκαν 01.01.26

H Ουκρανία σκηνοθέτησε τον θάνατο Ρώσου για τα χρήματα της επικήρυξης

Η Ουκρανία κατάφερε να αποσπάσει 500.000 δολάρια από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες σκηνοθετώντας τον θάνατο ενός Ρώσου πολιτοφύλακα και νεοναζί χούλιγκαν ο οποίος πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας

Σύνταξη
Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο
Ανταγωνισμός φωτός 01.01.26

Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο

Δύο φαινόμενα συμπίπτουν στον ουρανό τη νύχτα 2 προς 3 Ιανουαρίου, απειλώντας το ένα να κλέψει τη λάμψη του άλλου. Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026 και πρώτη βροχή μετεωριτών θα συγχρονιστούν.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο