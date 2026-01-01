Λάτσιο – Ινσίνιε: Η επιστροφή που αλλάζει τα δεδομένα

Η Λάτσιο ετοιμάζεται να πυροδοτήσει την πρώτη μεγάλη κίνηση του χειμερινού μεταγραφικού παζαριού, φέρνοντας στη Ρώμη έναν παλιό γνώριμο του Μαουρίτσιο Σάρι. Ο Λορέντσο Ινσίνιε είναι έτοιμος να φορέσει τα «μπιανκοτσελέστι», με τη συμφωνία να έχει ουσιαστικά κλείσει και να απομένουν μόνο οι τυπικές υπογραφές. Ο Ιταλός διεθνής, ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της τριετούς παρουσίας του στο Τορόντο, θα υπογράψει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο, με οψιόν ανανέωσης για τη σεζόν 2026-27.

Η μεταγραφή φέρει ξεκάθαρα την υπογραφή του Σάρι. Ο τεχνικός της Λάτσιο είχε εντοπίσει την ανάγκη για έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Ινσίνιε ήδη από το καλοκαίρι, όμως το μπλοκάρισμα στις μεταγραφές κράτησε την υπόθεση «παγωμένη». Με τους περιορισμούς πλέον να έχουν ξεπεραστεί, ο δρόμος άνοιξε και ο 34χρονος εξτρέμ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη Serie A, σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει καλά.

Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας προβλέπει απολαβές περίπου 1,4 εκατομμυρίων ευρώ έως το τέλος της σεζόν, με αύξηση στα 2,4 εκατομμύρια σε περίπτωση ενεργοποίησης της οψιόν. Παρά την ηλικία του και το γεγονός ότι η Λάτσιο θα φτάσει τους δώδεκα παίκτες άνω των 30 στο ρόστερ –κάτι που δεν ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη φιλοσοφία ανανέωσης– η επιθυμία του Σάρι ήταν καθοριστική. Για τον ίδιο τον προπονητή, ο Ινσίνιε δεν αποτελεί απλώς μια συναισθηματική επιλογή, αλλά ένα εργαλείο απολύτως λειτουργικό στο τακτικό του πλάνο.

Ο ρόλος του δεν περιορίζεται σε αυτόν του αναπληρωματικού του Τζακάνι στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Στα πλάνα του Σάρι υπάρχει σοβαρά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί και ως «ψευτοεννιάρι», μια λύση που θα μπορούσε να δώσει νέα δυναμική στην επιθετική γραμμή. Οι εξελίξεις γύρω από τον Καστεγιάνος, ο οποίος ενδέχεται να παραχωρηθεί αν φτάσει πρόταση κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ, συνδέονται άμεσα με αυτή την ιδέα, όπως και οι σκέψεις για ενίσχυση του κέντρου με παίκτες τύπου Σαμάρτζιτς.

Ο Ινσίνιε, που τους τελευταίους μήνες προπονείται μόνος του, θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα στο Φορμέλο για να φτάσει γρήγορα σε αγωνιστική ετοιμότητα. Η σχέση του με τον Σάρι παραμένει βαθιά ανθρώπινη και ποδοσφαιρική, χτισμένη στα χρόνια της Νάπολι, ενώ και ο δεσμός του με τον Τσίρο Ιμόμπιλε κρατά από την κοινή τους έκρηξη στο Πεσκάρα του Ζέμαν. Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες εβδομάδες ο Ινσίνιε έχει «θεαθεί» αρκετές φορές στη Ρώμη, με τους φίλους της Λάτσιο να τον θεωρούν ήδη έναν από τους δικούς τους.

Το μόνο που απομένει είναι το τηλεφώνημα για να περάσει την πύλη του Φορμέλο και να βάλει την υπογραφή του. Τότε, η Λάτσιο θα μπορεί επίσημα να μιλά για τον πρώτο της χειμερινό «μπαμ» και για μια επιστροφή που συνδυάζει εμπειρία, ποιότητα και την απόλυτη εμπιστοσύνη του προπονητή της.