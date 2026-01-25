Έξαλλος ο Σάρι: «Οι παίκτες μας θέλουν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία στη Λάτσιο»

Η Λάτσιο δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά τη φετινή σεζόν στη Serie A, έχοντας βρεθεί σε σημείο να είναι αρκετά μακριά από τις θέσεις που οδηγούν σε κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο Μαουρίτσιο Σάρι μίλησε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι πολλοί παίκτες έχουν ζητήσει να φύγουν αφού δεν βλέπουν να υπάρχει κάποια φιλοδοξία στο κλαμπ.

Οι δηλώσεις του Μαουρίτσιο Σάρι:

«Μόλις πριν από 10 μέρες, ένας παίκτης ήρθε στο γραφείο μου κλαίγοντας πριν φύγει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη σχέση μου με τους παίκτες. Σαφώς, όταν υπάρχουν 25 παίκτες και μόνο 15 έχουν την ευκαιρία να παίξουν, κάποιος θα είναι πάντα λίγο δυσαρεστημένος, αλλά αυτό δεν είναι το γενικό συναίσθημα. Φαίνεται δυσάρεστο αν λένε ότι ένας παίκτης πουλήθηκε επειδή δεν τα πήγαινε καλά μαζί μου, ειδικά επειδή οι παίκτες που έφυγαν μου είπαν μια πολύ διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Μου είπαν ότι ήθελαν.

Για το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ρομανιόλι: «Αν φύγει και ο Ρομανιόλι, τότε θα πρέπει να συνηθίσουμε να δεχόμαστε μερικά γκολ ακόμα. Ο σύλλογος με ρώτησε τι γνώμη είχα για αυτή την ιδέα, του είπα ότι ήταν ανέφικτο, αλλά αυτοί είναι υπεύθυνοι για την μεταγραφική αγορά. Είπα στην αρχή της σεζόν ότι θα συνέχιζα με κάθε κόστος από σεβασμό προς τους οπαδούς.

Έδωσα τον λόγο μου και σκοπεύω να τον τηρήσω. Όταν τον Ιούνιο έμαθα ότι είχαμε εμπάργκο στις μεταγραφές, έδωσα μια υπόσχεση στους οπαδούς ότι θα ανεχόμουν τα πάντα και θα συνέχιζα από σεβασμό προς αυτούς τους ανθρώπους. Η αντικατάσταση του Ρομανιόλι είναι αδύνατη αυτή τη στιγμή, ήταν ο ηγέτης της άμυνας. Για να ενσωματωθούν αυτές οι ιδέες σε έναν νέο παίκτη και σε όλα όσα γνωρίζει, θα χρειαστούν μήνες.

Αυτό που θέλω από το τέλος αυτής της σεζόν είναι να αποφύγουμε με ψυχραιμία τον υποβιβασμό. Πάντα είχαμε ελάχιστες πιθανότητες να προκριθούμε στην Ευρώπη και τώρα έχουμε χάσει σημαντικούς παίκτες. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να προχωρήσουμε μπροστά, βάζοντας στόχους που μπορούν να πραγματοποιηθούν».