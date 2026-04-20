«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
Διεθνής Οικονομία 20 Απριλίου 2026, 06:00

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου

Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

Γιώργος Κανελλόπουλος
Περισσότερα από 2,12 δισεκατομμύρια δολάρια πόνταραν παίκτες των αγορών λίγες ημέρες, ώρες, ή ακόμη και λεπτά πριν από την ανάληψη γεωπολιτικής δράσης ή την ανακοίνωση πολύ σημαντικών γεγονότων από την αμερικανική κυβέρνηση.

Πριν από σημαντικές πολιτικές αποφάσεις του Τραμπ είχαν γίνει σε εύθετο χρόνο πολύ μεγάλες επενδύσεις και «στοιχήματα»

Από την αναστολή της επιβολής δασμών στις 9 Απριλίου του 2025, τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου του 2026, μέχρι πολύ σημαντικά γεγονότα στον πόλεμο στο Ιράν που διαρκεί ήδη επτά εβδομάδες, στις αγορές «έβρεξε» για κάποιους πολύ χρήμα. Αυτό έγινε από παίκτες οι οποίοι έκαναν πολύ μεγάλα πονταρίσματα με τεράστιο ρίσκο, τα οποία όπως δείχνουν τα στοιχεία τους «βγήκαν» γεμίζοντας τους λογαριασμούς τους με ζεστό χρήμα.

Οπως όλα δείχνουν, πριν από ορισμένες από τις πολύ σημαντικές πολιτικές αποφάσεις του αμερικανού προέδρου είχαν γίνει σε εύθετο χρόνο πολύ μεγάλες επενδύσεις και «στοιχήματα» επενδυτών.

Κάτι που οδήγησε ορισμένους ειδικούς να εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το εάν οι πληροφορίες είχαν διαρρεύσει με κάποιο τρόπο εκ των προτέρων, σχολίαζε το Reuters. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο είναι αποκαλυπτικά των κινήσεων αυτών.

Στις 7 Απριλίου του 2026, έγιναν πονταρίσματα 950 εκατ. δολαρίων σε πτώση των τιμών του πετρελαίου, λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση των ΗΠΑ για ανακωχή στο Ιράν. Στις 23 Μαρτίου 2026 έγιναν προσοδοφόρες επενδύσεις ύψους 500 εκατ. δολαρίων σε συμβόλαια πετρελαίου Brent και αμερικανικού αργού (WTI), λίγα μόλις λεπτά πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει παύση επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Αμέσως πριν από την έναρξη της επίθεσης στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026, είχαν γίνει πονταρίσματα 529 εκατ. δολαρίων σε συμβόλαια πρόβλεψης γεγονότων που συνδέονταν με το χρονοδιάγραμμα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν. Αλλα 150 εκατομμύρια δολάρια είχαν στοιχηματιστεί αμέσως πριν από τις επιθέσεις στην απομάκρυνση του Χαμενεΐ από την ηγεσία.

Στις 27 Φεβρουαρίου, μια ημέρα πριν από τον πόλεμο, είχαν υποχωρήσει επίσης σημαντικά οι μετοχές αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών και είχε ανέβει το πετρέλαιο.

Τον Ιανουάριο του 2026 άγνωστος επενδυτής είχε προβλέψει στον ιστότοπο στοιχηματισμού Polymarket την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία, κάτι που έγινε με την επέμβαση ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου. Στις 9 Απριλίου 2025 άγνωστοι επενδυτές είχαν στοιχηματίσει αρκετά εκατομμύρια δολάρια σε ανάκαμψη της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ, λίγα μόλις λεπτά πριν από την ανακοίνωση της παύσης επιβολής των δασμών από τον Τραμπ.

Οι σημαντικότερες ημερομηνίες, γεγονότα και επενδύσεις που καλύπτονται είναι οι εξής:

7 Απριλίου 2026: Ανακοίνωση ανακωχής στο Ιράν

Παίκτες των αγορών στοιχημάτισαν περίπου 950 εκατομμύρια δολάρια σε πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου. Αυτό έγινε λίγες μόνο ώρες πριν από την ανακοίνωση εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Συνολικά πουλήθηκαν περίπου 8.600 «πακέτα» συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και αμερικανικού αργού πετρελαίου. Αυτό έγινε στις 22:45 το βράδυ της Τρίτης ώρα Ελλάδος (19:45 GMT – ώρα Γκρίνουιτς), σύμφωνα με τα στοιχεία του χρηματιστηρίου LSEG που επικαλούνταν το Reuters. Γύρω στη 01:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης (22:30 GMT της Τρίτης), ο Τραμπ ανακοίνωσε εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων με το Ιράν.

Με την ανακοίνωση αυτή και στην έναρξη της επίσημης συνεδρίασης συναλλαγών εκείνης της Τετάρτης, οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού είχαν υποχωρήσει κατά περίπου 15%, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι από 115 δολάρια που ήταν την προηγούμενη.

23 Μαρτίου 2026: Παύση επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

Παίκτες της αγοράς στοιχημάτισαν 500 εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent και WTI σε διάστημα ενός μόλις λεπτού, λίγο πριν ο Tραμπ ανακοινώσει πενθήμερη αναστολή σε επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Μετά την ανακοίνωση εκείνη οι τιμές του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει κατά 15%, με το Brent να διαμορφώνεται στα 99 δολάρια από 112 δολάρια το βαρέλι που ήταν αμέσως πριν. Τους υπολογισμούς αυτούς έκανε το Reuters με στοιχεία του χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSEG).

Τα στοιχεία του LSEG έδειξαν ότι άλλαξαν χέρια περίπου 5.100 «πακέτα» συμβολαίων πετρελαίου. Αυτό έγινε μεταξύ των ωρών 10:49 και 10:50 GMT (08:49 και 08:50 πρωινή ώρα Ελλάδος). Οταν έγινε η ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανακοίνωσε την αναστολή επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν στις 11:05 GMT, άλλαξαν χέρια πάνω από 13.000 «πακέτα» συμβολαίων – που ισοδυναμούσαν ούτε λίγο ούτε πολύ με 13 εκατομμύρια βαρέλια.

28 Φεβρουαρίου 2026: Εναρξη πολέμου με επιθέσεις στο Ιράν που σκότωσαν τον Χαμενεΐ

Εγιναν μεγάλα «στοιχήματα» σε πλατφόρμες όπως το Polymarket πριν από τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προκαλώντας αντιδράσεις από νομοθέτες στις ΗΠΑ που ζητούσαν την απαγόρευση στοιχημάτων που συνδέονται με στρατιωτικές ενέργειες και θα μπορούσαν να ανταμείψουν όσους έχουν προνομιακές πληροφορίες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Reuters για συναλλαγές στον ιστότοπο του Polymarket εκείνη την εποχή, έγιναν στοιχήματα περίπου 529 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά αφορούσαν σειρά συμβολαίων που συνδέονταν με το χρονοδιάγραμμα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν. Αλλα 150 εκατομμύρια δολάρια είχαν στοιχηματιστεί στην απομάκρυνση του Χαμενεΐ από την ηγεσία. Η εταιρεία ανάλυσης Bubblemaps εντόπισε έξι λογαριασμούς που σημείωσαν συνολικά κέρδη 1,2 εκατ. δολαρίων από στοιχήματα στην Polymarket, τα οποία έγιναν λίγες ώρες αμέσως πριν από τις επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου.

Επίσης, σε χωριστά «πονταρίσματα», παρά τα θερμότερα από τα αναμενόμενα δεδομένα πληθωρισμού στις ΗΠΑ – που υπό κανονικές συνθήκες θα ωθούσαν επενδυτές να πουλήσουν αμερικανικά ομόλογα μακροχρόνιας διάρκειας – παίκτες των αγορών είχαν κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση στις 27 Φεβρουαρίου, ωθώντας τις αποδόσεις του 10ετούς ομολόγου αναφοράς των ΗΠΑ κάτω από το 4%.

Οι μετοχές των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών υποχώρησαν επίσης μια ημέρα πριν από τις επιθέσεις και οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, με τον δείκτη Dow Jones U.S. Airlines να υποχωρεί κατά 5,13%.

3 Ιανουαρίου 2026: Σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Αγνωστος παίκτης των αγορών (trader) κέρδισε περίπου 410.000 δολάρια έχοντας ποντάρει τον Ιανουάριο σε απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία. Ο λογαριασμός του trader στον ιστότοπο τέτοιων πονταρισμάτων Polymarket δημιούργησε κι άλλες θέσεις σε συμβόλαια που συνδέονταν με την απομάκρυνση του Μαδούρο, πριν από την επιδρομή από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ στο συγκρότημα διαμονής του Μαδούρο στο Καράκας. Αυτά τα στοιχήματα, αξίας περίπου 34.000 δολαρίων πριν από τη σύλληψή του, εκτοξεύτηκαν σε αξία μετά την ανακοίνωση της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου.

9 Απριλίου 2025: Αναστολή επιβολής δασμών

Αγνωστοι παίκτες είχαν στοιχηματίσει αρκετά εκατομμύρια δολάρια σε ανάκαμψη της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ. Αυτό έγινε λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση της παύσης επιβολής των δασμών από τον Τραμπ, η οποία είχε πυροδοτήσει μεγάλο χρηματιστηριακό ράλι τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Η ανάρτηση του Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social έγινε στις 13:18 ET (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, 7 ώρες πίσω από την ώρα Ελλάδος) στις 9 Απριλίου, πυροδοτώντας άνοδο 9,5% για τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη S&P 500. Τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι ορισμένα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης καταγράφουν απότομη αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας πριν απ’ την ώρα αυτή.

Περίπου 5.100 συμβόλαια σε δικαιώματα προαίρεσης αγοράς παραγώγων για την πορεία του δείκτη S&P 500 άλλαξαν χέρια περίπου στις 13:00 για μια μέση τιμή 4,20 δολαρίων. Οταν οι μετοχές σημείωσαν άνοδο, οι τιμές σε αυτά τα παράγωγα εκτοξεύτηκαν έως και τα 42 δολάρια, προσφέροντας κέρδη περίπου 20 εκατ. δολαρίων από επενδύσεις 2,14 εκατ. δολαρίων όπως δείχνουν στοιχεία του Reuters. Ομοίως, άλλες συναλλαγές σε παράγωγα (SPY) πραγματοποιήθηκαν γύρω στις 13:10 ET.

Η αξία τους αυξήθηκε σε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος της ημέρας, από 624.000 δολάρια που ήταν η αρχική επένδυση. Το Reuters αναφέρει ότι δεν μπόρεσε να προσδιορίσει εάν τα συμβόλαια αυτά αγοράστηκαν ή πωλήθηκαν όλα από έναν επενδυτή ή από περισσότερους.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είχε ανακοινώσει τότε ότι οι κρατικές κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας απαγορεύουν στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να επωφελούνται από μη πληροφορίες που δεν ανακοινώνονται δημοσίως. «Οποιαδήποτε υπόνοια ότι αξιωματούχοι της Διοίκησης ασχολούνται με τέτοια δραστηριότητα χωρίς αποδεικτικά στοιχεία είναι αβάσιμη και ανεύθυνη», είχε αναφέρει τότε η αμερικανική κυβέρνηση σε email που επικαλούνταν το Reuters.

Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;

Δασμοί ή κατάρρευση: Το δίλημμα της ΕΕ απέναντι στην κινεζική επέλαση

Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 - Ουραγός η Ελλάδα

Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Τι ψάχνουν οι εργοδότες που δεν σου έμαθε το σχολείο: Οι 4 υποτιμημένες δεξιότητες που πρέπει να έχεις

Πώς εξηγεί η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z

Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση

Υπαναχώρηση των ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο

Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν ο Πέτερ Μαγιάρ

Πάτι Σμιθ, Μπράϊαν Ίνο και Tζιμ Τζάρμους: «Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026

Φουντώνει το «παζάρι» για τις ανάγκες του ΕΣΥ - Καλούν γιατρούς στα νησιά με έξτρα κίνητρα

Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;

Κυβέρνηση vs Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Όταν οι θεσμοί γίνονται «επικίνδυνοι» για την εξουσία

Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση

Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ

Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της

Φορεσιά πολέμου

Το ακραίο σχέδιο στην Ανταρκτική για να αποτραπεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»

