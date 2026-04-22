Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ μετά την 4η αγωνιστική (pic)

Με νικητή τον Αστέρα Τρίπολης ολοκληρώθηκε το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της ημέρας για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Οι Αρκάδες επικράτησαν εντός έδρας του Παναιτωλικού με 2-1 και έφτασαν τους 25 βαθμούς, με τους οποίους ανέβηκαν στην 12η θέση και βγήκαν από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στους 30 και την 10η θέση οι Αγρινιώτες.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες με 4-0, μετατρέποντας την αναμέτρηση σε παράσταση για ένα ρόλο. Στην 9η θέση και στους 37 βαθμούς οι Περιστεριώτες, ενώ οι Σερραίοι ισοβαθμούν με την ΑΕΛ Novibet, έχοντας από 24 πόντους, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού (13-14).

Η ΑΕΛ ήρθε ισόπαλη στην «AEL FC Arena» 1-1 με την Κηφισιά, με τους φιλοξενούμενους να φτάνουν τους 30 βαθμούς και να βρίσκονται στην 11η θέση και στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη.

Την επόμενη αγωνιστική μάλιστα η ΑΕΛ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό (26/4, 20:00), σε ένα ματς ουσιαστικά δίχως αύριο, ενώ στα άλλα παιχνίδια που θα γίνουν επίσης την ίδια μέρα, η Κηφισιά φιλοξενεί τον Παναιτωλικό (16:00) και ο Ατρόμητος τον Αστέρα Τρίπολης (18:00).

Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο τελευταίες ομάδες, μετά τη διαδικασία των πλέι άουτ (10 αγωνιστικές), πέφτουν στην Super League 2.

Τα αποτελέσματα:

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-4

ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά 1-1

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 2-1

Η βαθμολογία:

