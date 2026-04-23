Γιορτή σήμερα 23 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ελλάδα 23 Απριλίου 2026, 00:07

Γιορτή σήμερα 23 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα; Δείτε αναλυτικά τα ονόματα και μην ξεχάσετε να ευχηθείτε χρόνια πολλά στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Αν αναρωτιέστε για τη γιορτή σήμερα, η απάντηση βρίσκεται σε κάθε ελληνικό σπίτι, αφού γιορτάζει ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα. Η σημερινή ημέρα, 23 Απριλίου, είναι μία από τις πιο λαμπρές γιορτές της Χριστιανοσύνης, καθώς η Εκκλησία μας, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος και Τροπαιοφόρου.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Απριλίου

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

  • Γεώργιος, Γεωργής, Γιώργος, Γιώργης, Γιορίκας
  • Γεωργία, Γιωργία, Γεωργούλα, Γωγώ, Τζωρτζίνα, Γεωργιάννα.

Οι Άγιοι που τιμάμε σήμερα

Εκτός από τον λαοφιλή Άγιο Γεώργιο, το εορτολόγιο περιλαμβάνει και άλλους μάρτυρες που επέδειξαν σθένος και πίστη:

  • Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας: Ο “Τροπαιοφόρος” και προστάτης του Στρατού Ξηράς. Έζησε την εποχή του Διοκλητιανού και μαρτύρησε μετά από φρικτά βασανιστήρια, επειδή αρνήθηκε να απαρνηθεί τον Χριστιανισμό.
  • Άγιοι Ανατόλιος και Πρωτολέων: Στρατιωτικοί που πίστεψαν στον Χριστό βλέποντας το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου.
  • Άγιοι Δονάτος και Θερινός: Μάρτυρες που θυσιάστηκαν για την πίστη τους.

Γιατί γιορτάζουμε σήμερα τον Άγιο Γεώργιο;

Μια συχνή απορία για τη γιορτή σήμερα είναι το πότε γιορτάζει ο Γιώργος.

Σταθερή γιορτή: Όταν το Πάσχα πέφτει πριν από τις 23 Απριλίου (όπως φέτος το 2026), ο Άγιος Γεώργιος γιορτάζεται πάντα στην κανονική του ημερομηνία.

Κινητή γιορτή: Μόνο αν το Πάσχα πέφτει μετά τις 23 Απριλίου, η γιορτή μεταφέρεται τη Δευτέρα του Πάσχα, καθώς τα αναστάσιμα άσματα της εορτής του δεν ταιριάζουν με το πένθος της Μεγάλης Εβδομάδας.

Wall Street: S&P 500 και Nasdaq σε ιστορικά υψηλά μετά την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν

Wall Street: S&P 500 και Nasdaq σε ιστορικά υψηλά μετά την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν

Vita.gr
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει
Ελλάδα 22.04.26

Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει

Τι είδε ο ιατροδικαστής στη σορό του θύματος - Η Αστυνομία εκτιμά ότι ο 40χρονος σκότωσε την άτυχη γυναίκα όταν αυτή έφτασε στο σημείο της συνάντησης χωρίς να προηγηθεί κάποιο άλλο επεισόδιο

Σύνταξη
Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη
Ελλάδα 22.04.26

Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη

Άλλη μια τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας αποκαλύπτεται πίσω από την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάτρης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Σύνταξη
Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον Στέφανο Ληναίο με τραγούδια Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου
Ελλάδα 22.04.26

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον Στέφανο Ληναίο με τραγούδια Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου

Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον γνωστό ηθοποιό Στέφανο Ληναίο, την Τετάρτη 22 Απριλίου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, όπως ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Ξεκίνησε η δίκη του 39χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του με σφυρί – «Εδρασα εν βρασμώ»
Ελλάδα 22.04.26

Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Ξεκίνησε η δίκη του 39χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του με σφυρί – «Εδρασα εν βρασμώ»

Ο καθ΄ομολογίαν δράστης της ανθρωποκτονίας ο οποίος στην απολογία του στην ανακρίτρια είχε υποστηρίξει πως σκότωσε τη γυναίκα του επειδή τη ζήλευε σήμερα στο δικαστήριο είπε πως έδρασε εν βρασμώ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Τροία 2026»: Eντυπωσιακή άσκηση στο Λιμάνι της Πάτρας για εξουδετέρωση «χημικής απειλής»
Ελλάδα 22.04.26

«Τροία 2026» - Εντυπωσιακά πλάνα από την άσκηση στο Λιμάνι της Πάτρας για εξουδετέρωση «χημικής απειλής»

Στο πλαίσιο της άσκησης «Τροία 2026» η ΕΜΑΚ, η Πυροσβεστική, το Λιμενικό εργάστηκαν πάνω στο σενάριο εξουδετέρωσης «χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής ή πυρηνικής απειλής»

Σύνταξη
Σύριοι στο στόχαστρο του δόγματος Πλεύρη
Πυροτεχνήματα 22.04.26

Σύριοι στο στόχαστρο του δόγματος Πλεύρη

Στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια αναμένεται πως θα δικαιωθούν οι 1.203 Σύριοι στους οποίου δοκιμάστηκε το δόγμα Πλεύρη «φυλακή ή επιστροφή».

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
«Βιολάντα»: Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης, για την έκρηξη που σκότωσε πέντε εργάτριες
Τι θα υποστηρίξει 22.04.26

Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» για την έκρηξη που σκότωσε πέντε εργάτριες

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» παραμένει προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου, ενώ για τις 27 Απριλίου έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες και άλλων δύο στελεχών της επιχείρησης.

Σύνταξη
«Νταντάδες της γειτονιάς»: Τη Δευτέρα ανοίγουν οι αιτήσεις – Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν
Τα κριτήρια 22.04.26

Τη Δευτέρα ανοίγουν οι αιτήσεις για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» - Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Στο επίσημο δίκτυο φροντίδας του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς» εντάσσονται όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και άνθρωποι του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος

Σύνταξη
Μενίδι: Συνεχίζεται η δίκη για τον Μάριο που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα – «Εμείς δεν ρίχναμε πιστολιές»
Στο Μενίδι 22.04.26

Συνεχίζεται η δίκη για τον Μάριο που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα - «Εμείς δεν ρίχναμε πιστολιές»

Σύζυγος κατηγορούμενου για τον θάνατο του Μάριου από σφαίρα ισχυρίστηκε ότι εκείνη την ημέρα δεν άκουσε πυροβολισμούς, προκαλώντας αντιδράσεις στο ακροατήριο - «Δεν ρίξαμε με πιστόλι, είχαμε πένθος»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού για το Κύπελλο Κύπρου ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα Λεμεσού, με τον Πάμπλο Γκαρσία να βρίσκεται στο επίκεντρο των επεισοδίων.

Σύνταξη
Mπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Στην κορυφή με Χάαλαντ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Mπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Στην κορυφή με Χάαλαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το «Τερφ Μουρ», επικρατώντας της Μπέρνλι με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη θέση της Premier League, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία της Άρσεναλ, έχοντας την καλύτερη επίθεση.

Σύνταξη
Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της
Σενάρια πολέμου 22.04.26

Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της

Την πρώτη στρατιωτική στρατηγική της Γερμανίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσίας ο υπουργός Άμυνας. Και δήλωσε ότι η Γερμανία έχει «ειδική ευθύνη» για την άμυνα της Ευρώπης.

Σύνταξη
Το «έπος» του Μεντιλίμπαρ – 19 χρόνια από την ιστορική άνοδο της «Πουσέλα» (Vid)
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Το «έπος» του Μεντιλίμπαρ – 19 χρόνια από την ιστορική άνοδο της «Πουσέλα» (Vid)

Οταν ο Μεντιλίμπαρ... χτυπούσε τη μοίρα του, οδηγώντας την «φτωχή» Ρεάλ Βαγιαδολίδ, στην κορυφαία σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της. Πέρασαν 19 χρόνια από τότε, αλλά το αξεπέραστο επίτευγμα του Βάσκου, ακόμη μνημονεύεται.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει
Παγκόσμιο κυνήγι 22.04.26

ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει

Οι ΗΠΑ επεκτείνουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό, καταλαμβάνοντας δεξαμενόπλοια και περιπλέκοντας επικίνδυνα την προοπτική ειρηνευτικών συνομιλιών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ολυμπιακός: Παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ (vid)
Άλλα Αθλήματα 22.04.26

Ολυμπιακός: Παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ (vid)

Το Παπαστράτειο γέμισε απ’ άκρη σ’ άκρη, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να δημιουργούν «καυτή» ατμόσφαιρα και να ωθούν τους Πειραιώτες σε μία σπουδαία νίκη

Σύνταξη
Αλ. Χαρίτσης: Ωδή στο ρουσφέτι στη Βουλή – Η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Αλ. Χαρίτσης: Ωδή στο ρουσφέτι στη Βουλή – Η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους

«Στο ρουσφέτι η εξουσία συναλλάσσεται, στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η εξουσία οργανώνει» αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας όσα διαδραματίστηκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για τον εκλογικό χάρτη στη Βιρτζίνια – Νοθεία καταγγέλλει ο Τραμπ
Οργή 22.04.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για τον εκλογικό χάρτη στη Βιρτζίνια – Νοθεία καταγγέλλει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ που συνηθίζει να εξαπολύει αβάσιμες κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας. Το είχε κάνει και μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 απέναντι στον Τζο Μπάιντεν.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δείγμα παρακμής – Το σχόλιο για δημοσίευμα περί κρυφών δημοσκοπήσεων και εκπλήξεων
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Ανδρουλάκης: Δείγμα παρακμής – Το σχόλιο για δημοσίευμα περί κρυφών δημοσκοπήσεων και εκπλήξεων

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε πρωτοσέλιδο εφημερίδας που εμφανίζει αποδυναμωμένο το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας μάλιστα για εκτίναξη νέου κόμματος στο 20%, επικαλούμενο και κρυφή δημοσκόπηση - «Δείγμα παρακμής τα δημοσιεύματα χωρίς στοιχεία. Αυτά γίνονται σε χώρες που δεν υπάρχει στοιχειώδης λειτουργία των θεσμών», τόνισε.

Σύνταξη
Στο έλεος των γεωτρήσεων η Αλάσκα: Νομιμοποιείται ο θάνατος απειλούμενων ειδών για τις πετρελαϊκές
Για το πετρέλαιο 22.04.26

«Drill, baby, drill»: Ο Τραμπ ανοίγει «παράθυρο» θανάτωσης των πολικών αρκούδων στην Αλάσκα

Νέοι κανονισμοί της κυβέρνησης Τραμπ για γεωτρήσεις στην Αλάσκα προσφέρουν νομική ασυλία στις ενεργειακές εταιρείες σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου πολικών αρκούδων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βουλή: Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας – Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 22.04.26

Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας - Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»

Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Φλώρος, καταψήφισε στη Βουλή όλες τις προτάσεις για άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ και άφησε αιχμές κατά των συναδέλφων του που πειθάρχησαν στην κομματική γραμμή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς

LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Λιντς για την 34η αγωνιστική Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι για την 34η αγωνιστική Premier League.

Σύνταξη
Αστέρας-Παναιτωλικός 2-1: Βαθιά ανάσα με ανατροπή και με ήρωα τον Παπαδόπουλο στο 89'
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Αστέρας-Παναιτωλικός 2-1: Βαθιά ανάσα με ανατροπή και με ήρωα τον Παπαδόπουλο στο 89’

Ο Αστέρας ξύπνησε μετά το γκολ του Παναιτωλικού και πέτυχε νίκη-σωτηρίας. Έχασε ευκαιρίες είχε και δοκάρι, ενώ στο 89’ ο Παπαδόπουλος απέκρουσε πέναλτι του Ρόσα! Ανέβηκε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Σύνταξη
Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τον Μερτς
Κόσμος 22.04.26

Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τον Μερτς

Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένο να συμβάλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και ζήτησε να κάνουν το ίδιο και οι άλλες χώρες

Σύνταξη
Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ
On Field 22.04.26

Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ

Ο Άγγλος τεχνικός έγινε ο προπονητής με τις λιγότερες μέρες παραμονής στον πάγκο των Λονδρέζων από το 2007 και μετά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

