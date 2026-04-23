Αν αναρωτιέστε για τη γιορτή σήμερα, η απάντηση βρίσκεται σε κάθε ελληνικό σπίτι, αφού γιορτάζει ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα. Η σημερινή ημέρα, 23 Απριλίου, είναι μία από τις πιο λαμπρές γιορτές της Χριστιανοσύνης, καθώς η Εκκλησία μας, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος και Τροπαιοφόρου.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Απριλίου

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Γεώργιος, Γεωργής, Γιώργος, Γιώργης, Γιορίκας

Γεωργία, Γιωργία, Γεωργούλα, Γωγώ, Τζωρτζίνα, Γεωργιάννα.

Οι Άγιοι που τιμάμε σήμερα

Εκτός από τον λαοφιλή Άγιο Γεώργιο, το εορτολόγιο περιλαμβάνει και άλλους μάρτυρες που επέδειξαν σθένος και πίστη:

Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας: Ο “Τροπαιοφόρος” και προστάτης του Στρατού Ξηράς. Έζησε την εποχή του Διοκλητιανού και μαρτύρησε μετά από φρικτά βασανιστήρια, επειδή αρνήθηκε να απαρνηθεί τον Χριστιανισμό.

Άγιοι Ανατόλιος και Πρωτολέων: Στρατιωτικοί που πίστεψαν στον Χριστό βλέποντας το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου.

Άγιοι Δονάτος και Θερινός: Μάρτυρες που θυσιάστηκαν για την πίστη τους.

Γιατί γιορτάζουμε σήμερα τον Άγιο Γεώργιο;

Μια συχνή απορία για τη γιορτή σήμερα είναι το πότε γιορτάζει ο Γιώργος.

Σταθερή γιορτή: Όταν το Πάσχα πέφτει πριν από τις 23 Απριλίου (όπως φέτος το 2026), ο Άγιος Γεώργιος γιορτάζεται πάντα στην κανονική του ημερομηνία.

Κινητή γιορτή: Μόνο αν το Πάσχα πέφτει μετά τις 23 Απριλίου, η γιορτή μεταφέρεται τη Δευτέρα του Πάσχα, καθώς τα αναστάσιμα άσματα της εορτής του δεν ταιριάζουν με το πένθος της Μεγάλης Εβδομάδας.

