Γιορτή σήμερα 23 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα; Δείτε αναλυτικά τα ονόματα και μην ξεχάσετε να ευχηθείτε χρόνια πολλά στα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Αν αναρωτιέστε για τη γιορτή σήμερα, η απάντηση βρίσκεται σε κάθε ελληνικό σπίτι, αφού γιορτάζει ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα. Η σημερινή ημέρα, 23 Απριλίου, είναι μία από τις πιο λαμπρές γιορτές της Χριστιανοσύνης, καθώς η Εκκλησία μας, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος και Τροπαιοφόρου.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Απριλίου
Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:
- Γεώργιος, Γεωργής, Γιώργος, Γιώργης, Γιορίκας
- Γεωργία, Γιωργία, Γεωργούλα, Γωγώ, Τζωρτζίνα, Γεωργιάννα.
Οι Άγιοι που τιμάμε σήμερα
Εκτός από τον λαοφιλή Άγιο Γεώργιο, το εορτολόγιο περιλαμβάνει και άλλους μάρτυρες που επέδειξαν σθένος και πίστη:
- Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας: Ο “Τροπαιοφόρος” και προστάτης του Στρατού Ξηράς. Έζησε την εποχή του Διοκλητιανού και μαρτύρησε μετά από φρικτά βασανιστήρια, επειδή αρνήθηκε να απαρνηθεί τον Χριστιανισμό.
- Άγιοι Ανατόλιος και Πρωτολέων: Στρατιωτικοί που πίστεψαν στον Χριστό βλέποντας το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου.
- Άγιοι Δονάτος και Θερινός: Μάρτυρες που θυσιάστηκαν για την πίστη τους.
Γιατί γιορτάζουμε σήμερα τον Άγιο Γεώργιο;
Μια συχνή απορία για τη γιορτή σήμερα είναι το πότε γιορτάζει ο Γιώργος.
Σταθερή γιορτή: Όταν το Πάσχα πέφτει πριν από τις 23 Απριλίου (όπως φέτος το 2026), ο Άγιος Γεώργιος γιορτάζεται πάντα στην κανονική του ημερομηνία.
Κινητή γιορτή: Μόνο αν το Πάσχα πέφτει μετά τις 23 Απριλίου, η γιορτή μεταφέρεται τη Δευτέρα του Πάσχα, καθώς τα αναστάσιμα άσματα της εορτής του δεν ταιριάζουν με το πένθος της Μεγάλης Εβδομάδας.
Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις