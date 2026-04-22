Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου 0-2: Στον τελικό του Κυπέλλου οι Βαυαροί
Η Μπάγερν επικράτησε με 2-0 στην έδρα της Λεβερκούζεν και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια.
- Εντι Ράμα: «Χιούμορ» η ατάκα για τον Πλάτωνα – Τι είπε για συνυποσχετικό παραπομπής στη Χάγη για ΑΟΖ
- Βιασμό κατήγγειλε 30χρονη στο κέντρο της Αθήνας – Ελεύθερος με όρους μετά την απολογία του ο 22χρονος κατηγορούμενος
- «Drill, baby, drill»: Ο Τραμπ ανοίγει «παράθυρο» θανάτωσης των πολικών αρκούδων στην Αλάσκα
- ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει
Μετά από έξι χρόνια η Μπάγερν επέστρεψε σε τελικό Κυπέλλου και πάει φουλ για νταμπλ! Η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί πέρασε με 2-0 από την έδρα της Λεβερκούζεν και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από τον άλλο ημιτελικό ανάμεσα σε Στουτγκάρδη και Φράιμπουργκ.
Οι Βαυαροί μπήκαν καλύτερα στο ματς και έχασαν σημαντικές ευκαιρίες με Ουπαμεκανό και Ντίαζ, πριν ανοίξουν το σκορ στο 22′. Τότε που ο Μουσιάλα έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Ντίας δεν βρήκε την μπάλα, αλλά εκείνη έφτασε στον Κέιν που κοντρόλαρε και εκτέλεσε για το 0-1.
Ο Άγγλος σημάδεψε λίγο άουτ από καλή θέση στο 40′ ενώ στο 49′ ο Άντριχ έσωσε σε προσπάθεια του Ντίαζ. Η Λεβερκούζεν απείλησε για πρώτη φορά με τον Τέλα στο 52′, αλλά ο Νόιερ απέκρουσε και στη συνέχεια Κέιν και Ντίαζ έχασαν δύο ακόμα ευκαιρίες. Τελικά, στο 90+3′ ο Ντίαζ έκανε το 0-2 στην κόντρα από ασίστ του Κέιν.
Τα αποτελέσματα των ημιτελικών:
Λεβερκούζεν – Μπάγερν 0-2
Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ (23/4, 21:45)
Τελικός
Μπάγερν – Στουτγκάρδη/Φράιμπουργκ (23/5, 21:00).
- Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ
- Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό
- Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)
- Mπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Στην κορυφή με Χάαλαντ
- Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου 0-2: Στον τελικό του Κυπέλλου οι Βαυαροί
- Μπαρτσελόνα – Θέλτα: Οπαδός κατέρρευσε στο Καμπ Νου – Τον επανέφεραν οι γιατροί
- Το «έπος» του Μεντιλίμπαρ – 19 χρόνια από την ιστορική άνοδο της «Πουσέλα» (Vid)
- Ολυμπιακός: Παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ (vid)
