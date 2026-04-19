Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 4-2: Πρωταθλήτρια με τεσσάρα και για 35η φορά! (vid)

Τεσσάρα και πρωτάθλημα ξανά! Η Μπάγερν Μονάχου διέλυσε με το ευρύ 4-2 τη Στουτγκάρδη για την 30η αγωνιστική της Bundesliga και κατέκτησε και μαθηματικά το 35ο πρωτάθλημα Γερμανίας στην ιστορία της! Και αυτό διότι η διαφορά με τη δεύτερη Ντόρτμουντ ανήλθε πλέον στους 15 πόντους (79-64). Δείτε εδώ τα γκολ και τα highlights.

Οι Βαυαροί πέντε αγώνες πριν το φινάλε τελείωσαν τη δουλειά, σε μία χρονιά κατά την οποία δεν είχαν αντίπαλο και πλέον μπορούν απερίσπαστα να ρίξουν όλο το βάρος στο Champions League, καθώς στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσουν την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί εκμεταλλεύτηκε το χθεσινό «δώρο» της Χόφενχαϊμ, η οποία νίκησε με 2-1 τη Ντόρτμουντ, και σήκωσε στον ουρανό του Μονάχου το τρόπαιο, αφού έχει 15 βαθμούς περισσότερους από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενώ τους ευνοεί και η διαφορά των τερμάτων, πέντε «στροφές» πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο σκορ (21′ Φούλριχ), αλλά στη συνέχεια οι Βαυαροί ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο και πήραν τη νίκη με τα γκολ των Γκερέιρο (31′), Τζάκσον (33′), Ντέιβις (37′) και Κέιν (52′).

Στο 88′, μετά από φάση διαρκείας, ο Τσέμα έκανε το 4-2 με απίθανο μακρινό σουτ, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο το τελικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση.

🏆 𝑫𝑬𝑼𝑻𝑺𝑪𝑯𝑬𝑹 𝑴𝑬𝑰𝑺𝑻𝑬𝑹 𝟐𝟎𝟐𝟔 🔴⚪️ For this badge, for these colours! ❤️🤍 pic.twitter.com/J5Xcn9gkFh — FC Bayern (@FCBayernEN) April 19, 2026

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Ούρμπιγκ, Κιμ, Ντέιβις (62’ Λάιμερ), Γκερέιρο (76’ Εντιαγέ), Στάνισιτς (85′ Οφλί), Ίτο, Κίμιχ, Λουίς Ντίαζ (46’ Ολίσε), Γκορέτσκα, Μουσιάλα (46’ Κέιν), Τζάκσον

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ: Νίμπελ, Χέντρικς, Φάγκνομαν, Σαμπό, Καρατσόρ, Γελτς (46’ Γιάκεθ), Στίλερ (65’ Τσέμα), Τόμας (84′ Μπουανανί), Ελ Χανούς, Λέβελινγκ (75’ Ντεμίροβιτς), Φίριχ (66’ Μίτελστεντ)

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 30ής αγωνιστικής

Παρασκευή, 17/4

Ζανκτ Πάουλι-Κολωνία 1-1

(69′ Μετς – 86′ πεν. Βάλντσμιντ)

Σάββατο, 18/4

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Άουγκσμπουργκ 1-2

(12′ Σικ – 15′, 90’+7′ πεν. Ρίντερ)

Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο 3-1

(37′, 57′ Στέγκε, 90’+1′ Πουέρτας – 41′ Γκλάτσελ)

Ουνιόν Βερολίνου-Βόλφσμπουργκ 1-2

(85′ Μπερκ – 11′ Βίμερ, 46′ Πεϊτσίνοβιτς)

Χόφενχαϊμ-Μπορούσια Ντόρτμουντ 2-1

(41′ πεν., 90’+8′ πεν. Κράμαριτς – 87′ Γκιρασί)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λειψία 1-3

(34′ Λάρσον – 27′ Ντιομάντ, 70′ Νούσα, 81′ Χάρντερ)

Κυριακή, 19/4

Φράιμπουργκ-Χάιντενχαϊμ 2-1

(24′ Μανζάμπι, 83′ Έγκεσταϊν – 59′ Ζιβζιβάτζε)

Μπάγερν Μονάχου-Στουτγκάρδη 4-2

(31’ Γκερέιρο, 33’ Τζάκσον, 37’ Ντέιβις, 52’ Κέιν – 21’Φιούριχ, 89’ Αντρές)

Γκλάντμπαχ-Μάιντς (20:30)

