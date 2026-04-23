To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ
Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι δυνάμεις του ναυτικού να κάνουν ρεσάλτο στα δύο πλοία στα στενά του Ορμούζ
Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – IRGC δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τις ναυτικές δυνάμεις του να καταλαμβάνουν τα πλοία «MSC EPAMINONDAS» και «FRANCESKA» στα στενά του Ορμούζ νωρίτερα σήμερα.
Η πλοιοκτήτρια εταιρεία του EPAMINONDAS επιβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλή, ενώ αναφέρει ότι οι προκαταρκτικές επιθεωρήσεις μετά την επίθεση δείχνουν ζημιές στη γέφυρα του πλοίου.
Θρίλερ με την κατάληψη ή μη του πλοίου
O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε στο CNNi ότι «μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπήρξε επίθεση εναντίον του ελληνικού φορτηγού πλοίου, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτό έχει κατασχεθεί από τους Ιρανούς». Για να προσθέσει πως υπάρχουν, επομένως, εκτεταμένες ζημιές, αλλά προς το παρόν δεν έχει κατασχεθεί». Η τελευταία επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Ναυτιλίας, διέψευσε πως το ελληνόκτητο πλοίο EPAMINONDAS έχει καταληφθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης.
Το IRGC αναφέρει ότι τα δύο πλοία που κράτησε συνελήφθησαν μετά από «επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των κανονισμών», παραποίηση των συστημάτων πλοήγησης και απόπειρα να εγκαταλείψουν κρυφά το Στενό του Ορμούζ, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια στη θάλασσα.
Πρόσθεσε ότι και τα δύο σκάφη έχουν από τότε κατευθυνθεί προς τις ιρανικές ακτές. Το IRIB ισχυρίζεται ότι το «Francesca» συνδέεται με το Ισραήλ, ενώ το «Epaminondas» φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες και να παραποίησε τα συστήματα εντοπισμού του.
Ο πομπός του πλοίου είναι δεδομένα απενεργοποιημένος εδώ και περισσότερες από τρεις ώρες, οπότε δεν υπάρχει σαφής εικόνα που βρίσκεται το πλοίο. Δεν είναι σαφές αν ο πομπός απενεργοποιήθηκε από το πλήρωμα του EPAMINONDAS ή από τους Φρουρούς της Επανάστασης μετά το ρεσάλτο.
Μιλώντας στο Fox News η Κάρολαϊν Λίβιτ ανέφερε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θεωρεί ότι η κατάσχεση δύο πλοίων από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας, καθώς δεν πρόκειται για πλοία των ΗΠΑ ή του Ισραήλ.
To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ
