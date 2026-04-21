Κόσμος 21 Απριλίου 2026, 11:15

Στενά Ορμούζ: Στον «πάγο» οι διελεύσεις – Κατάσχεση «Touska» και απάτες με crypto εντείνουν την κρίση

Η ναυσιπλοϊα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σε μηδενικά επίπεδα, ενόψει του νέου κύκλου επαφών στο Ισλαμαμπάντ

Στην ένατη εβδομάδα εισήλθε η κρίση στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς ο τρόπος των διελεύσεων των πλοίων παραμένει σε εκκρεμότητα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την κάθε πλευρά να επιμένει στις δικές της θέσεις.

Παρά την κατ’ αρχήν συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη Παρασκευή για άνοιγμα των Στενών, στο πλαίσιο των ευρύτερων συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ρευστή ενόψει και των νέων συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ – παρότι το Ιράν δεν έχει ακόμα δεσμευτεί ότι θα συμμετάσχει σε αυτές.

Αν και ορισμένα πλοία επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ – με κάποια να τα καταφέρνουν – η Ουάσινγκτον διατήρησε τον ναυτικό αποκλεισμό για δεξαμενόπλοια που συνδέονται με ιρανικά λιμάνια.

Σε απάντηση, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία του Ορμούζ τίθεται εκ νέου εκτός λειτουργίας έως ότου αρθούν οι αμερικανικοί περιορισμοί.

Θα επιστραφεί το πλήρωμα του «Touska»

Εν τω μεταξύ, η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν φαίνεται να δοκιμάζεται εκ νέου, μετά την κατάσχεση του ιρανικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Touska» στον Κόλπο του Ομάν, σε μια εξέλιξη που επαναφέρει την ένταση.

Το «Touska», υπό ιρανική σημαία, είχε αποπλεύσει από το Πορτ Κλάνγκ της Μαλαισίας μεταφέροντας φορτίο από την Κίνα. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, διέσχισε τη γραμμή αποκλεισμού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και παρεμποδίστηκε στις 19 Απριλίου, πριν ακινητοποιηθεί και συλληφθεί από πεζοναύτες. Το πλοίο παραμένει πλόιμο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος βύθισης.

Το «Touska» φέρεται να μετέφερε είδη διπλής χρήσης, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για στρατιωτικούς σκοπούς, και συνεπώς παραβίασε τον αποκλεισμό, όπως υποστηρίζουν οι ΗΠΑ.

Παράλληλα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το πλήρωμα του πλοίου αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στο Ιράν, στοιχείο που αφήνει περιθώριο περιορισμένης αποκλιμάκωσης σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Ψευδή μηνύματα σε εταιρείες για διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ

Tην ίδια ώρα, ψευδή μηνύματα που υπόσχονται ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, με αντάλλαγμα κρυπτονομίσματα, έχουν σταλεί σε ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες, των οποίων τα πλοία έχουν ακινητοποιηθεί δυτικά της θαλάσσιας οδού, αναφέρει η ελληνική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων MARISKS.

Η MARISKS εξέδωσε χθες, Δευτέρα, προειδοποίηση προς τους πλοιοκτήτες ότι άγνωστοι παράγοντες, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν τις ιρανικές αρχές, έστειλαν σε ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες μήνυμα με το οποίο απαιτούσαν τέλη διέλευσης σε κρυπτονομίσματα, Bitcoin ή Tether, για την «εκκαθάριση».

«Αυτά τα συγκεκριμένα μηνύματα αποτελούν απάτη», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι το μήνυμα δεν εστάλη από τις ιρανικές αρχές.

«Παγωμένη» η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ

Η ναυσιπλοϊα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σε μηδενικά επίπεδα, ενόψει του νέου κύκλου επαφών στο Ισλαμαμπάντ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να μεταβεί στην πακιστανική πρωτεύουσα, ενώ οι Ιρανοί διαπραγματευτές φέρεται να έχουν λάβει το «πράσινο φως» από τον ανώτατο ηγέτη της χώρας για να συμμετάσχουν, παρά τις δημόσιες επιφυλάξεις των προηγούμενων ημερών.

Σύμφωνα πάντως με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous, η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη, καθώς το τελευταίο 24ωρο, έως τις 14:00 χθες το μεσημέρι, καταγράφηκαν συνολικά τέσσερις διελεύσεις δεξαμενόπλοιων, εκ των οποίων δύο εισερχόμενες  και δύο εξερχόμενες, όλες μέσω του διαδρόμου που έχει καθορίσει το Ιράν.

Ειδικότερα, τα δύο εισερχόμενα δεξαμενόπλοια δεν υπόκεινται σε καθεστώς κυρώσεων, με το ένα να κατευθύνεται προς τη Χαμρίγια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και το δεύτερο να βρίσκεται σε αναμονή οδηγιών. Από την πλευρά των εξερχόμενων, το ένα πλοίο απέπλευσε από το Ζουμπάιρ του Ιράκ και το άλλο από το Κουβέιτ. Τα δεξαμενόπλοια αυτά δεν εμποδίστηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις καθώς προσεγγίζουν άλλα λιμάνια εκτός του Ιράν

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καμία από τις διελεύσεις δεν αφορά πλοία ελληνικών συμφερόντων, γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη επιφυλακτικότητα των πλοιοκτητών εν μέσω των αυξημένων κινδύνων στην περιοχή.

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

Ιράν: Εμπόδιο στη συνέχιση των συνομιλιών η στάση των ΗΠΑ

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Γάζα: Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ απευθύνεται σε εταιρεία του Ντουμπάι για την ανοικοδόμηση
Το σχέδιο για τη Γάζα προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων που συνεχίζουν να κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα της Λωρίδας και τον αφοπλισμό της Χαμάς

Όρμπαν: Αίρει το βέτο στην ΕΕ για χρηματοδότηση της Ουκρανίας λίγο πριν αποχωρήσει από πρωθυπουργός
Ο Βίκτορ Όρμπαν αποχωρεί από την πρωθυπουργία στα μέσα Μαΐου αλλά φαίνεται διατεθειμένος να κλείσει ο ίδιος λογαριασμούς με την ΕΕ πριν αναλάβει ο επόμενος

ΗΠΑ: Βετεράνοι του αμερικανικού στρατού διαδηλώνουν ενάντια στον πόλεμο στο Ιράν – Πάνω από 60 συλλήψεις
Με πανό που έγραφε «τέλος στον πόλεμο» βετεράνοι και μέλη των οικογενειών τους διαδήλωσαν στο Κάπιτολ Χολ με την αστυνομία να συλλαμβάνει πάνω από 60 άτομα

Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν – Απειλές Κατζ κατά του ηγέτη της Χεζμπολάχ εν μέσω εκεχειρίας
Καθώς ο χρόνος για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξαντλείται, η τύχη των διαπραγματεύσεων παραμένει αβέβαιη - Έτοιμος να μεταβεί στο Πακιστάν φέρεται να είναι ο Βανς - Δεν διαπραγματευόμαστε στη σκιά απειλών λέει η Τεχεράνη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Το Ισραήλ θα έπρεπε να αποκλειστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης
«Είναι υποχρέωση που απορρέει από το διεθνές δίκαιο τα (άλλα) κράτη να μη βοηθούν ένα κράτος το οποίο διαπράττει παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», υπενθύμισε η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Αβεβαιότητα περιβάλλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν – Τα μηνύματα Τραμπ και δηλώσεις της Τεχεράνης
Το Πακιστάν προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη διεξαγωγή του β' γύρου διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι τελικά θα πραγματοποιηθούν, με το Ιράν να καταγγέλλει αμερικανικές απειλές.

Ευρώπη: Ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 12% έως το 2100 – Ποιες χώρες θα πληγούν πλησούν περισσότερο;
Οι προβλεπόμενες δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, με τον πληθυσμό της ΕΕ να αναμένεται να μειωθεί κατά 53 εκατομμύρια έως το 2100

Βρετανικά πανεπιστήμια πλήρωσαν εταιρεία ασφαλείας για να «κατασκοπεύει» φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές
Μια εταιρεία υπό τη διεύθυνση πρώην αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών προσλήφθηκε από μεγάλα βρετανικά πανεπιστήμια για να ερευνήσεις φοιτητές και ακαδημαικούς με φιλοπαλαιστινιακή δράση

Μέση Ανατολή: Μια νέα περιφερειακή συμμαχία διαμορφώνεται με Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο
Στη δυνατότητα σχηματισμού μιας βασικής συμμαχίας στη Μέση Ανατολή, με τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, την Τουρκία και την Αίγυπτο, αναφέρεται ο πακιστανός πρώην υπουργός Πληροφοριών.

Γάζα: 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα
«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό τα μεσάνυχτα», βορειοδυτικά της Χαν Γιούνις, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Βραζιλία: Σχεδόν 200 τουρίστες επισκέφθηκαν φαβέλα για το ηλιοβασίλεμα και έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών
Πήγαν εκδρομή στην κορυφή μιας φαβέλας του Ρίο ντε Τζανέιρο για να απολαύσουν και το ηλιοβασίλεμα, αλλά για κακή τους τύχη έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε κακοποιούς και αστυνομικούς.

Αϊτή: Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών από πολυεθνική δύναμη που θα έπρεπε να τα προστατεύει
Εσωτερικό έγγραφο του ΟΗΕ αναφέρεται στην έρευνα για τον βιασμό 12χρονης και δυο ακόμη 16χρονων κοριτσιών, καθώς και στη σεξουαλική βία σε βάρος 18χρονης, από πολυεθνική δύναμη στην Αϊτή.

Ουκρανία: Για κλιμάκωση των επιθέσεων και επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης, προειδοποιεί ο ΟΗΕ
«Ανησυχητική κλιμάκωση των εχθροπραξιών» στην Ουκρανία, διαπιστώνει ο ΟΗΕ καθώς «οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζουν να εντείνονται, με αυξανόμενα θύματα μεταξύ αμάχων και εκτεταμένες καταστροφές».

Ουγγαρία: Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ υπονοεί ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί εάν πάει στη χώρα
Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε επίσης ότι έχει ενημερώσει τον Νετανιάχου για την επιθυμία του να επανεντάξει την Ουγγαρία στο σύστημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Κεφαλονιά: Τι λέει μέσα από τις φυλακές ο 23χρονος που βρισκόταν με τη 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
«Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται περί μαστροπείας» υποστηρίζει ο 23χρονος φίλος της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης.

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά
Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Λέσβος: Άνοιξαν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι – Προσωρινή εκτόνωση ή ένδειξη αλλαγής στρατηγικής;
Tο άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης φαίνεται να συνδέεται με έναν συνδυασμό κοινωνικής πίεσης, εσωτερικών διαφορών και ενδεχομένως τακτικής αναπροσαρμογής της κινητοποίησης

Γάζα: Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ απευθύνεται σε εταιρεία του Ντουμπάι για την ανοικοδόμηση
Το σχέδιο για τη Γάζα προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων που συνεχίζουν να κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα της Λωρίδας και τον αφοπλισμό της Χαμάς

New York Times: Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο – Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»
Από την Αμερική, μέχρι τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Βραζιλία και η Κίνα, κανένα έθνος δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο ο πόλεμος

Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη
Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο, Τετάρτη, για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ποδοσφαιριστής επιζών της τραγωδίας του Κραν Μοντανά υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο (pics)
Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής, Ταχίρις Ντος Σάντος, είναι ένας από αυτούς που βγήκαν ζωντανοί από την πύρινη κόλαση του Κραν Μοντανά την περασμένη Πρωτοχρονιά και τώρα υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη γαλλική Μετς.

Τασούλας 21η Απριλίου: Η θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη
«Οφείλουμε πρωτίστως με ενότητα, να διαφυλάσσουμε το πολίτευμά μας, κρατώντας το δημόσιο βίο μακριά από τον διχασμό, που ιστορικά υπήρξε πάντα πρόσφορο έδαφος για την αποδυνάμωση της δημοκρατίας» τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο Μαυροπάνος στο στόχαστρο της Νιούκαστλ και της Ντόρτμουντ – Τα δεδομένα για τον αμυντικό της Γουέστ Χαμ
O Κωνσταντίνος Μαυροπάνος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ενόψει καλοκαιριού, καθώς έχει προσελκύσει το βλέμμα κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: Στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους
Με αιχμές επέλεξε να τιμήσει τη μαύρη επέτειο της 21ης Απριλίου 1967 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς ανέφερε πως «τα αγαθά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού δεν είναι ποτέ αυτονόητα ή δεδομένα. Με τον φτηνό λαϊκισμό του ψέματος και τη δημαγωγία των εύκολων συνθημάτων να αποτελούν τις σύγχρονες απειλές εναντίον τους»

Όρμπαν: Αίρει το βέτο στην ΕΕ για χρηματοδότηση της Ουκρανίας λίγο πριν αποχωρήσει από πρωθυπουργός
Ο Βίκτορ Όρμπαν αποχωρεί από την πρωθυπουργία στα μέσα Μαΐου αλλά φαίνεται διατεθειμένος να κλείσει ο ίδιος λογαριασμούς με την ΕΕ πριν αναλάβει ο επόμενος

ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
«Η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, συνέχισε και ενέτεινε τα νομοθετικά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ, επέβαλε μαζικά διώξεις, προχώρησε σε φυλακίσεις και εξορίες, βασανισμούς και δολοφονίες», τονίζει ο Περισσός

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΔ’)
Θεμέλιο της φιλοσοφικής σκέψης του Ζήνωνος και, κατ’ επέκταση, του στωικισμού είναι ο «λόγος», με τη διττή σημασία της λογικής σκέψης και της λεκτικής έκφρασης, της ικανότητας του λόγου

Φοβερός και τρομερός ο Γουεμπανιάμα: Ο νεότερος παίκτης που παίρνει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού (pic)
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς στο NBA και στα 22 του, έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που κατακτά το εν λόγω βραβείο.

Στο Ηράκλειο ο Κικίλιας: Οι λιμενικοί μας κάνουν τεράστια προσπάθεια για τη διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών
Ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους λιμενικούς στην Κρήτη για «την τεράστια προσπάθεια που κάνουν υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να προασπίσουν τα θαλάσσια σύνορά μας αλλά και να σώσουν ανθρώπινες ζωές»

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

