Έλτσε – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Ο Αντρέ Σίλβα την κρατάει στη La Liga

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, η Έλτσε επικράτησε εντός έδρας της Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-2, για την 32η αγωνιστική της La Liga. Με αυτό το τρίποντο ανέβηκε στους 35 βαθμούς και βρίσκεται στην 15η θέση και στο +2 από την 18η Αλαβές και την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ από την άλλη πλευρά, οι Ροχιμπλάνκος έμειναν στους 57 και έχασαν έδαφος στη μάχη της τρίτης θέσης, καθώς η 3η Βιγιαρεάλ έχει 61 βαθμούς και ένα ματς λιγότερο από την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν απολαυστικό, με τις δύο ομάδες να σημειώνουν από δύο γκολ. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης με γκολ του Νίκο Γκονζάλες, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 18’ με τον Αφενγκρούμπερ και στο 33’ έκαναν το 2-1 με τον Αντρέ Σίλβα. Ένα λεπτό αργότερα, ωστόσο, ο Νίκο Γκονζάλες σκόραρε ξανά για το 2-2. Το δεύτερο ημίχρονο είχε μόλις ένα γκολ και αυτό ήταν για την Έλτσε. Στο 75’ ο Αντρέ Σίλβα με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση έκανε το 3-2 και έδωσε το τρίποντο στην Έλτσε, που έκανε σημαντικό βήμα για την παραμονή της στην κατηγορία.

ΕΛΤΣΕ: Ντιτούρο, Βαλέρα, Πετρό (82’Μπιγκάς), Αφενγκρούμπερ, Σανγκαρέ (60’Τσουστ), Φέμπας, Βιγιάρ, Μορέντε (65’Χοσάν), Νέτο (65’Θεπέδα), Μιρ (65’Άλβαρο), Αντρέ Σίλβα

ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Όμπλακ, Μπονάρ, Λε Νορμάν (46’Μολίνα), Καρντόσο, Λενγκλέ, Ντίαθ (46’Πουμπίλ), Μεντόσα (62’Σιμεόνε), Βάργκας (62’Γκριεζμάν), Γκονθάλεθ, Μπαένα (62’Μπάριος), Αλμάδα.

Τα αποτελέσματα:

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Οσασούνα 1-0

Μαγιόρκα – Βαλένθια 1-1

Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές 2-1

Ζιρόνα – Μπέτις 2-3

Έλτσε – Ατλέτικο 3-2

22/04, 21:00 Σοσιεδάδ – Χετάφε

22/04, 22:30 Μπαρτσελόνα – Θέλτα

23/04, 20:00 Λεβάντε – Σεβίλλη

23/04, 21:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Εσπανιόλ

23/04, 22:30 Οβιέδο – Βιγιαρεάλ

Η επόμενη αγωνιστική:

24/04, 22:00 Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης

25/04, 13:00 Αλαβές – Μαγιόρκα

25/04, 17:15 Χετάφε – Μπαρτσελόνα

25/04, 19:30 Βαλένθια – Ζιρόνα

25/04, 22:00 Ατλέτικο – Αθλέτικ Μπιλμπάο

26/04, 15:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Σοσιεδάδ

26/04, 17:15 Οβιέδο – Έλτσε

26/04, 19:30 Οσασούνα – Σεβίλλη

26/04, 22:00 Βιγιαρεάλ – Θέλτα

27/04, 22:00 Εσπανιόλ – Λεβάντε