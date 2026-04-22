Ανδρουλάκης: Δείγμα παρακμής – Το σχόλιο για δημοσίευμα περί κρυφών δημοσκοπήσεων και εκπλήξεων

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κλήθηκε μεταξύ άλλων να σχολιάσει στη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο OPEN πρωτοσέλιδο εφημερίδας που αναφέρει ότι το κόμμα Τσίπρα εκτινάχτηκε στο 20% και έχει περάσει το ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρώτησε με τη σειρά του τους δημοσιογράφους εάν είδαν μία τέτοια δημοσκόπηση ενώ έκανε λόγο για δείγμα παρακμής και δημοσιεύματα χωρίς έρευνες και χωρίς στοιχεία.

«Για να καταλάβετε την κατάσταση στα μίντια. Κυκλοφορεί ένα δημοσίευμα και λέει για μια έρευνα. Ας φέρει την έρευνα. Έχουμε έρευνες με στοχευμένα ερωτήματα και μη έρευνες που γίνονται δημοσιεύματα. Θα μπει επιτέλους ένα πλαίσιο λειτουργίας; Ποια είναι η εταιρεία που έκανε τη δημοσκόπηση; Έγραφε το δημοσίευμα ποια είναι η εταιρεία;», διερωτήθηκε.

«Είναι δείγμα παρακμής. Προσπαθούν με δημοσιεύματα χωρίς έρευνες, χωρίς στοιχεία. Αυτά γίνονται σε χώρες που δεν υπάρχει στοιχειώδης λειτουργία των θεσμών. Η χώρα έχει μπει σε κακά στενά», συμπλήρωσε.

«Οι κυβερνήσεις δεν γίνονται από τις δημοσκοπήσεις, ούτε από τα παιχνίδια της διαπλοκής που στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα με δήθεν δημοσκοπήσεις. Γίνονται με τη βούληση του λαού. Τι λέω στον ελληνικό λαό; Έχουμε πρόγραμμα, έχω αρχές και αξίες. Η χώρα πρέπει να πάει μπροστά. Εμπιστευτείτε με και θα γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, που το κράτος θα σέβεται τον πολίτη και όχι να του παίρνει τα χρήματά του μέσω της ακρίβειας, να του πετάει ξεροκόμματα και κερδισμένοι να είναι στο τέλος οι ολιγάρχες και η πολιτική ελίτ».

Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πολιτική αλλαγή

Σε σχέση με τα πολιτικά διακυβεύματα ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πολιτική αλλαγή και θα την εξασφαλίσει εάν είναι μπροστά από τη ΝΔ στις επερχόμενες εκλογές ακόμα και με μία ψήφο διαφορά.

Σε σχέση με τις δυνατότητες συνεργασιών που έχει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι τον αποφασιστικό λόγο τον έχει ο λαός καθώς αυτός θα επιλέξει ποιοι θα είναι και ποιοι δεν θα είναι στη Βουλή.

Φρόντισε επίσης να «προειδοποιήσει» για τον κίνδυνο της χαμένης ψήφου στις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με τον ίδιο «εάν ο λαός στηρίξει κόμματα προσωποπαγή, κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα χωρίς πρόγραμμα θα είναι χαμένη ψήφος».