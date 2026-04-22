sports betsson
Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
sports

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ
On Field 22 Απριλίου 2026, 21:30

Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ

Ο Άγγλος τεχνικός έγινε ο προπονητής με τις λιγότερες μέρες παραμονής στον πάγκο των Λονδρέζων από το 2007 και μετά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Spotlight

Η κατρακύλα της Τσέλσι δεν έχει τελειωμό και η διοίκηση των πρωτευουσιάνων αποφάσισε την απομάκρυνση του Λίαμ Ροσένιορ από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η «θητεία» του Άγγλου τεχνικού στο Στάμφορντ Μπριτζ είχε διάρκεια μόλις 106 ημέρες και πλέον ο 41χρονος προπονητής είναι κάτοχος ενός αρνητικού ρεκόρ.

Είναι ο κόουτς με τις λιγότερες μέρες παρουσίας στην τεχνική ηγεσία της αγγλικής ομάδας (σ.σ. δεν υπολογίζονται φυσικά οι προσωρινοί προπονητές) από το 2007 και μετά και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος το μέγεθος της αποτυχίας, από το συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο πρώην προπονητής της Στρασμπούρ.

Όταν η διοίκηση των Λονδρέζων ανακοίνωνε την πρόσληψη του Ροσένιορ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, πολλοί ήταν εκείνοι που εστίασαν στην χρονική διάρκεια του συμβολαίου.

Η Τσέλσι είχε γνωστοποιήσει πως ο 41χρονος προπονητής υπέγραψε εξαετές συμβόλαι συνεργασίας με τους «μπλε», αλλά δεν άντεξε ούτε τέσσερις μήνες κι αυτό τα λέει όλα για την κατάσταση που επικρατεί στο Στάμφορντ Μπριτζ.

Δεύτερος ο Ράφα Μπενίτεθ

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί ότι δεύτερος στην σχετική λίστα είναι πλέον ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ ο οποίος είχε κάτσει στον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου 187 ημέρες, ενώ ο Γκράχαμ Πότερ άντεξε στην τεχνική ηγεσία των Λονδρέζων για 206 ημέρες.

Ο προκάτοχος του Ροσένιορ, Έντσο Μαρέσκα έμεινε στον πάγκο της Τσέλσι για 547 ημέρες ενώ ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν θα πρέπει να έχει παράπονο έχοντας κάτσει δύο φορές στον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Ροσένιορ δεν κατάφερε ν’ ανταποκριθεί στις μεγάλες προσδοκίες που υπήρχαν αν και δεν είναι ο μοναδικός, καθώς πολλοί προπονητές δεν έχουν καταφέρει να στεριώσουν στην Τσέλσι τα τελευταία χρόνια και ειδικά από την μέρα που η ομάδα του Λονδίνου έφυγε απ’ χέρια του Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Είναι επίσης γεγονός πως η απόφαση των ιθυνόντων του αγγλικού συλλόγου ν’ αντικαταστήσουν τον Μαρέσκα με τον Ροσένιορ είχε γίνει δεκτή με επιφύλαξη, καθώς πολλοί είχαν εκφράσει την αντίρρησή τους, θεωρώντας πως ο πρώην προπονητής της Στρασμπούρ δεν ήταν η κατάλληλη επιλογή.

Αυτό βέβαια αποδείχθηκε στην πράξη, καθώς τα αποτελέσματα της Τσέλσι, ειδικά τον τελευταίο μήνα, ήταν απογοητευτικά αν και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως η ευθύνη δεν βαραίνει αποκλειστικά τον Ροσένιορ.

Η αλήθεια είναι πως η Τσέλσι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί την τελευταία τριετία κι όσο δεν βρίσκει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, θ’ αντιμετωπίζει τέτοιου είδους αδιέξοδα.

Το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στην «διάδοχη» κατάσταση, στην απόφαση δηλαδή που θα πάρει η διοίκηση της ομάδας του Λονδίνου για τον προπονητή που θ’ αναλάβει τα «ηνία» από το καλοκαίρι.

Είναι δεδομένο πως τις επόμενες μέρες θα υπάρξει «παρέλαση» ονομάτων για τον πάγκο της αγγλικής ομάδας αλλά τούτη την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος προπονητής που προηγείται στην «κούρσα» διαδοχής του Ροσένιορ.

Αυτό πάντως που δεν θ’ αποτελέσει πρόβλημα είναι το οικονομικό, καθώς οι διοικούντες την Τσέλσι είναι σε θέση να προσφέρουν «τρελά» λεφτά για να πείσουν τον προπονητή που θεωρούν κατάλληλο ν’ αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Λονδρέζων.

Headlines:
Markets
Wall Street: S&P 500 και Nasdaq σε ιστορικά υψηλά μετά την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν

Wall Street: S&P 500 και Nasdaq σε ιστορικά υψηλά μετά την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Delphi Economic Forum XI
Delphi Economic Forum XI – Γκίλφοϊλ: «Χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαν οι ΗΠΑ»

Delphi Economic Forum XI – Γκίλφοϊλ: «Χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαν οι ΗΠΑ»

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 1-0 τη Θέλτα χάρη σε εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ, αλλά έχασε τον σταρ της με πρόβλημα τραυματισμού και υπάρχει ανησυχία και στην Εθνική Ισπανίας εν όψει Μουντιάλ

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό

Καταπληκτικός ο Μότα στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Αταλάντα, καθώς ο γκολκίπερ της Λάτσιο απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την ομάδα του στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιντερ

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού για το Κύπελλο Κύπρου ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα Λεμεσού, με τον Πάμπλο Γκαρσία να βρίσκεται στο επίκεντρο των επεισοδίων.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Mπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Στην κορυφή με Χάαλαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το «Τερφ Μουρ», επικρατώντας της Μπέρνλι με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη θέση της Premier League, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία της Άρσεναλ, έχοντας την καλύτερη επίθεση.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
On Field 22.04.26

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
On Field 22.04.26

«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια

Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)
On Field 22.04.26

Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)

Μια ομάδα χωρίς σούπερσταρ, χωρίς μπάτζετ στα ουράνια, χωρίς πολυδιαφημισμένο προπονητή αλλά... ομάδα με τα όλα της και με μια έδρα -σχεδόν- απόρθητη, είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Βαλένθια, στο δρόμο για το Final-4.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)
On Field 22.04.26

Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)

Η Τσέλσι έφτασε τις πέντε διαδοχικές ήττες στην Premier League χωρίς μάλιστα να έχει σκοράρει και η τελευταία φορά που της συνέβη αυτό ήταν τη χρονιά που βυθίστηκε ο Τιτανικός...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους
Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους

Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
On Field 21.04.26

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά

Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
Στη στατιστική 20.04.26

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια

Οι παίκτες που φιγουράρουν στην κορυφαία 10άδα κάθε στατιστικής κατηγορίας μετά το πέρας της κανονικής περιόδου. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Φορεσιά πολέμου
On Field 20.04.26

Φορεσιά πολέμου

Ο Ολυμπιακός θύμισε ότι είναι ο… λάθος αντίπαλος με τη πλάτη στον τοίχο. Κυρίως όμως θυμήθηκε τον τρόπο που πέρσι κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
inStream - Ροή Ειδήσεων
To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ
Ναυτικές επιχειρήσεις 23.04.26

To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι δυνάμεις του ναυτικού να κάνουν ρεσάλτο στα δύο πλοία στα στενά του Ορμούζ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 1-0 τη Θέλτα χάρη σε εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ, αλλά έχασε τον σταρ της με πρόβλημα τραυματισμού και υπάρχει ανησυχία και στην Εθνική Ισπανίας εν όψει Μουντιάλ

Σύνταξη
Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό

Καταπληκτικός ο Μότα στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Αταλάντα, καθώς ο γκολκίπερ της Λάτσιο απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την ομάδα του στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιντερ

Σύνταξη
Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού για το Κύπελλο Κύπρου ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα Λεμεσού, με τον Πάμπλο Γκαρσία να βρίσκεται στο επίκεντρο των επεισοδίων.

Σύνταξη
Mπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Στην κορυφή με Χάαλαντ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Mπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Στην κορυφή με Χάαλαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το «Τερφ Μουρ», επικρατώντας της Μπέρνλι με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη θέση της Premier League, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία της Άρσεναλ, έχοντας την καλύτερη επίθεση.

Σύνταξη
Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της
Σενάρια πολέμου 22.04.26

Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της

Την πρώτη στρατιωτική στρατηγική της Γερμανίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσίας ο υπουργός Άμυνας. Και δήλωσε ότι η Γερμανία έχει «ειδική ευθύνη» για την άμυνα της Ευρώπης.

Σύνταξη
Το «έπος» του Μεντιλίμπαρ – 19 χρόνια από την ιστορική άνοδο της «Πουσέλα» (Vid)
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Το «έπος» του Μεντιλίμπαρ – 19 χρόνια από την ιστορική άνοδο της «Πουσέλα» (Vid)

Οταν ο Μεντιλίμπαρ... χτυπούσε τη μοίρα του, οδηγώντας την «φτωχή» Ρεάλ Βαγιαδολίδ, στην κορυφαία σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της. Πέρασαν 19 χρόνια από τότε, αλλά το αξεπέραστο επίτευγμα του Βάσκου, ακόμη μνημονεύεται.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει
Παγκόσμιο κυνήγι 22.04.26

ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει

Οι ΗΠΑ επεκτείνουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό, καταλαμβάνοντας δεξαμενόπλοια και περιπλέκοντας επικίνδυνα την προοπτική ειρηνευτικών συνομιλιών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ολυμπιακός: Παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ (vid)
Άλλα Αθλήματα 22.04.26

Ολυμπιακός: Παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ (vid)

Το Παπαστράτειο γέμισε απ’ άκρη σ’ άκρη, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να δημιουργούν «καυτή» ατμόσφαιρα και να ωθούν τους Πειραιώτες σε μία σπουδαία νίκη

Σύνταξη
Αλ. Χαρίτσης: Ωδή στο ρουσφέτι στη Βουλή – Η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Αλ. Χαρίτσης: Ωδή στο ρουσφέτι στη Βουλή – Η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους

«Στο ρουσφέτι η εξουσία συναλλάσσεται, στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η εξουσία οργανώνει» αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας όσα διαδραματίστηκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για τον εκλογικό χάρτη στη Βιρτζίνια – Νοθεία καταγγέλλει ο Τραμπ
Οργή 22.04.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για τον εκλογικό χάρτη στη Βιρτζίνια – Νοθεία καταγγέλλει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ που συνηθίζει να εξαπολύει αβάσιμες κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας. Το είχε κάνει και μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 απέναντι στον Τζο Μπάιντεν.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δείγμα παρακμής – Το σχόλιο για δημοσίευμα περί κρυφών δημοσκοπήσεων και εκπλήξεων
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Ανδρουλάκης: Δείγμα παρακμής – Το σχόλιο για δημοσίευμα περί κρυφών δημοσκοπήσεων και εκπλήξεων

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε πρωτοσέλιδο εφημερίδας που εμφανίζει αποδυναμωμένο το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας μάλιστα για εκτίναξη νέου κόμματος στο 20%, επικαλούμενο και κρυφή δημοσκόπηση - «Δείγμα παρακμής τα δημοσιεύματα χωρίς στοιχεία. Αυτά γίνονται σε χώρες που δεν υπάρχει στοιχειώδης λειτουργία των θεσμών», τόνισε.

Σύνταξη
Στο έλεος των γεωτρήσεων η Αλάσκα: Νομιμοποιείται ο θάνατος απειλούμενων ειδών για τις πετρελαϊκές
Για το πετρέλαιο 22.04.26

«Drill, baby, drill»: Ο Τραμπ ανοίγει «παράθυρο» θανάτωσης των πολικών αρκούδων στην Αλάσκα

Νέοι κανονισμοί της κυβέρνησης Τραμπ για γεωτρήσεις στην Αλάσκα προσφέρουν νομική ασυλία στις ενεργειακές εταιρείες σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου πολικών αρκούδων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βουλή: Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας – Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 22.04.26

Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας - Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»

Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Φλώρος, καταψήφισε στη Βουλή όλες τις προτάσεις για άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ και άφησε αιχμές κατά των συναδέλφων του που πειθάρχησαν στην κομματική γραμμή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Cookies