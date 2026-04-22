Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ

Η κατρακύλα της Τσέλσι δεν έχει τελειωμό και η διοίκηση των πρωτευουσιάνων αποφάσισε την απομάκρυνση του Λίαμ Ροσένιορ από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η «θητεία» του Άγγλου τεχνικού στο Στάμφορντ Μπριτζ είχε διάρκεια μόλις 106 ημέρες και πλέον ο 41χρονος προπονητής είναι κάτοχος ενός αρνητικού ρεκόρ.

Είναι ο κόουτς με τις λιγότερες μέρες παρουσίας στην τεχνική ηγεσία της αγγλικής ομάδας (σ.σ. δεν υπολογίζονται φυσικά οι προσωρινοί προπονητές) από το 2007 και μετά και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος το μέγεθος της αποτυχίας, από το συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο πρώην προπονητής της Στρασμπούρ.

Όταν η διοίκηση των Λονδρέζων ανακοίνωνε την πρόσληψη του Ροσένιορ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, πολλοί ήταν εκείνοι που εστίασαν στην χρονική διάρκεια του συμβολαίου.

Η Τσέλσι είχε γνωστοποιήσει πως ο 41χρονος προπονητής υπέγραψε εξαετές συμβόλαι συνεργασίας με τους «μπλε», αλλά δεν άντεξε ούτε τέσσερις μήνες κι αυτό τα λέει όλα για την κατάσταση που επικρατεί στο Στάμφορντ Μπριτζ.

Δεύτερος ο Ράφα Μπενίτεθ

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί ότι δεύτερος στην σχετική λίστα είναι πλέον ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ ο οποίος είχε κάτσει στον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου 187 ημέρες, ενώ ο Γκράχαμ Πότερ άντεξε στην τεχνική ηγεσία των Λονδρέζων για 206 ημέρες.

Ο προκάτοχος του Ροσένιορ, Έντσο Μαρέσκα έμεινε στον πάγκο της Τσέλσι για 547 ημέρες ενώ ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν θα πρέπει να έχει παράπονο έχοντας κάτσει δύο φορές στον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Ροσένιορ δεν κατάφερε ν’ ανταποκριθεί στις μεγάλες προσδοκίες που υπήρχαν αν και δεν είναι ο μοναδικός, καθώς πολλοί προπονητές δεν έχουν καταφέρει να στεριώσουν στην Τσέλσι τα τελευταία χρόνια και ειδικά από την μέρα που η ομάδα του Λονδίνου έφυγε απ’ χέρια του Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Είναι επίσης γεγονός πως η απόφαση των ιθυνόντων του αγγλικού συλλόγου ν’ αντικαταστήσουν τον Μαρέσκα με τον Ροσένιορ είχε γίνει δεκτή με επιφύλαξη, καθώς πολλοί είχαν εκφράσει την αντίρρησή τους, θεωρώντας πως ο πρώην προπονητής της Στρασμπούρ δεν ήταν η κατάλληλη επιλογή.

Αυτό βέβαια αποδείχθηκε στην πράξη, καθώς τα αποτελέσματα της Τσέλσι, ειδικά τον τελευταίο μήνα, ήταν απογοητευτικά αν και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως η ευθύνη δεν βαραίνει αποκλειστικά τον Ροσένιορ.

Η αλήθεια είναι πως η Τσέλσι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί την τελευταία τριετία κι όσο δεν βρίσκει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, θ’ αντιμετωπίζει τέτοιου είδους αδιέξοδα.

Το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στην «διάδοχη» κατάσταση, στην απόφαση δηλαδή που θα πάρει η διοίκηση της ομάδας του Λονδίνου για τον προπονητή που θ’ αναλάβει τα «ηνία» από το καλοκαίρι.

Είναι δεδομένο πως τις επόμενες μέρες θα υπάρξει «παρέλαση» ονομάτων για τον πάγκο της αγγλικής ομάδας αλλά τούτη την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος προπονητής που προηγείται στην «κούρσα» διαδοχής του Ροσένιορ.

Αυτό πάντως που δεν θ’ αποτελέσει πρόβλημα είναι το οικονομικό, καθώς οι διοικούντες την Τσέλσι είναι σε θέση να προσφέρουν «τρελά» λεφτά για να πείσουν τον προπονητή που θεωρούν κατάλληλο ν’ αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Λονδρέζων.