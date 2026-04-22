Τροχαίο δυστύχημα, με έναν νεκρό και δύο τραυματίες, σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Ηγουμενίτσα, στην εθνική οδό Ηγουμενίτσας – Καρτερίου. Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Από τη σύγκρουση, οι οδηγοί εγκλωβίστηκαν μέσα στα δύο αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ηγουμενίτσα με πέντε άνδρες, καθώς και όχημα της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων.

Στο σημείο του θανατοφόρου δυστυχήματος έσπευσαν επίσης ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο 75χρονος οδηγός του ενός αυτοκινήτου απεγκλωβίστηκε και ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες, χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή.

Νωρίτερα, πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής, είχε εξέλθει από το όχημα η 78χρονη συνοδηγός, με τη βοήθεια των διασωστών του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για τη σύζυγο του 75χρονου που έχασε τη ζωή του, η οποία τραυματίστηκε από τη σύγκρουση.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ηλικίας 56 ετών, ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου στην Ηγουμενίτσα διερευνώνται από την ΕΛ.ΑΣ.