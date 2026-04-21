Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς

Τις τακτικές τής κυβέρνησης σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την συζήτηση για πιθανές αλλαγές στον εκλογικό νόμο.

Ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στην ΕΡΤNews, τόνισε χαρακτηριστικά πως «εδώ έχουμε ένα γονατογράφημα», εξηγώντας πως «η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, να προσβάλλει τους θεσμούς. Μπήκε πάλι στην ατζέντα το θέμα των σκανδάλων και το θέμα των βουλευτών, γιατί υπάρχει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είπε η κυβέρνηση ‘θα κάτσουμε να φτιάξουμε ένα δημοσίευμα και θα το δώσουμε σε μια εφημερίδα για να αλλάξουμε την ατζέντα’. Αυτό έγινε, αυτό που κάνει σε όλα η κυβέρνηση».

«Επτά χρόνια κυβέρνηση, δεν έχει έρθει ποτέ σε νεκρό χρόνο να πει ‘ρε παιδιά να κάνουμε δημόσιο διάλογο για τα πανεπιστήμια ή για το πολιτικό σύστημα’. Ποτέ. Έφερε τον νόμο. Αυτός είναι, τον θέλετε ή όχι; Φέρνει ή θα φέρει εκλογικό νόμο, αντίστοιχα. Άρα, σε μια λογική να νομιμοποιήσουμε πυροτεχνήματα, δεν θα μπούμε», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας πως «αν θέλει η κυβέρνηση – ακόμα και αυτή η κυβέρνηση που εμείς λέμε ότι δεν έχει κεφάλαιο – να γίνει δημόσιος διάλογος από την αρχή χωρίς προαπαιτούμενα, για να δούμε – εμείς βάλαμε και μόνοι μας πριν μήνες θέμα θητειών σε δημόσιες θέσεις, το ζήτημα του πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε το πολιτικό χρήμα, του πώς μπορούμε να εξυγιάνουμε το πολιτικό σύστημα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε, άλλωστε, ότι «εμείς, το θέμα των θητειών των βουλευτών, στο συνέδριό μας το ψηφίσαμε. Ψηφίσαμε ότι δεν μπορεί – αναδρομικά – να υπερβαίνει τα 20 χρόνια. Επί της αρχής. Εμείς έχουμε κάνει ήδη βήματα ως κόμμα», σημείωσε, εκτιμώντας ωστόσο πως μπορεί να μην έρθει τίποτα από όλα αυτά. «Η κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει στο να δημιουργεί ειδήσεις πλαστές που ποτέ δεν τις φέρνει, απλά τις παρουσιάζει για να αλλάζει την ατζέντα», όπως είπε.

«Το ΠΑΣΟΚ έκανε ήδη προτάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση»

Αναφερόμενος στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει ήδη προτάσεις. «Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πέντε, εμείς έχουμε κάνει 15. Πολύ πιο πλούσια και αναλυτική η δική μας πρόταση. Εμείς λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο: Πρώτα απ’ όλα, κορωνίδα της δικής μας πρότασης είναι ότι πρέπει η Αναθεωρητική Βουλή, ακόμα και αν η προτείνουσα έχει δώσει 180, να πρέπει και εκείνη να έχει τον αριθμό των 180. Και η προτείνουσα και η αναθεωρητική να έχουν και οι δύο πολύ υψηλές πλειοψηφίες».

«Η επόμενη Βουλή που θα είναι αναθεωρητική, θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη η κοινοβουλευτική πλειοψηφία – που εμείς θεωρούμε ότι θα είναι το ΠΑΣΟΚ – να έρθει και να διασφαλίσει ευρύτερες συναινέσεις, ακριβώς για να πάμε σε μια διαδικασία εξυγίανσης ενός τραυματισμένου πολιτικού συστήματος κι ενός τραυματισμένου θεσμικού περιβάλλοντος , γιατί η Νέα Δημοκρατία, αν έκανε κάτι, είναι ότι τραυμάτισε πάρα πολύ τους θεσμούς. Γι’ αυτό λοιπόν θα πρέπει η επόμενη Βουλή να έχει 180», εξήγησε.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «αν κάποιος δεν θέλει τη συναίνεση», είναι η ίδια. «Έχουμε φέρει σειρά τροπολογιών για την πρώτη κατοικία, για το ελβετικό φράγκο. Τα έχει απορρίψει όλα η κυβέρνηση. Άρα, ποιος δεν θέλει συναινέσεις;», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, φέρνοντας και το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Λέει η κυβέρνηση ‘εμείς στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία’ και βγαίνει ο κ. Γεωργιάδης και λέει ‘θα την καταργήσουμε’. Άρα, παίρνει κανείς την κυβέρνηση στα σοβαρά;», αναρωτήθηκε, ενώ ζήτησε από τον βουλευτή της ΝΔ και υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, να ανακαλέσει τον ισχυρισμό του ότι το Σύνταγμα επιβάλλει στην αντιπολίτευση να συναινεί στον ορισμό επικεφαλής για τις ανεξάρτητες αρχές.

«Κυβέρνηση – όμηρος της ακροδεξιάς»

Απαντώντας στον κ. Θεοχάρη και όσα είπε για ρητορική ΠΑΣΟΚ με «επιστροφή στο ’80», ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «στη χώρα μας, σήμερα, δεν έχουμε μια τυπική κεντροδεξιά κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση με χαρακτηριστικά καθεστώτος και που είναι όμηρος της ακροδεξιάς», για να τονίσει: «Άρα, είναι ξεκάθαρο. Δεν είμαστε εμείς που λέμε ‘ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά’, αυτή η κυβέρνηση θυμίζει τις πιο μαύρες περιόδους».

Σχετικά με τις υποκλοπές και τον ισχυρισμό του Χάρη Θεοχάρη ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «έκανε πολιτική παραπλάνηση», ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν στόχος του Predator, δεν το άνοιξε και το ότι δεν το άνοιξε το έχει πει από το 2022 στην πρώτη φάση που πήγε και κατέθεσε μήνυση για απόπειρα παγίδευσης», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Πόσοι πήγαν τα κινητά για να δουν αν τα άνοιξαν; Γιατί δεν πήγαν οι 79 να δώσουν τα κινητά για να δούμε; Πήγαν 79 να αποδείξουν αν το κινητό το άνοιξαν και αν παγιδεύτηκαν και αν έχουν κρατικά μυστικά; Όχι».

«Φέραμε τροπολογία για την έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών. Ψηφίστε την. Όπως το κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε φέρει τροπολογία να επανέλθει το ΕΚΑΣ. Την απορρίπτετε. Έχουμε φέρει τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν τη θέλετε. Ό,τι βοηθάει την κοινωνία, δεν το θέλετε. Θέλετε μόνο ό,τι βοηθάει τράπεζες, συμφέροντα και καρτέλ. Είστε η κυβέρνηση των καρτέλ», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς.