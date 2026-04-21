Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες

Σε περιδίνηση βρίσκεται εδώ και καιρό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με μία σειρά σκανδάλων να χαρακτηρίζουν τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να αποτυπώνουν μία διόλου ευνοϊκή εικόνα για τη «γαλάζια» παράταξη. Με τη δίκη των Τεμπών σε εξέλιξη και μία εξαιρετικά αρνητική για την κυβέρνηση συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου και τις υποκλοπές, οι τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που βάζουν στο «κάδρο» των ευθυνών πάνω από δέκα μέλη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, ήρθαν να δοκιμάσουν σοβαρά τις αντοχές του Μαξίμου.

Την ίδια στιγμή, «βράζει» η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, καθώς η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη και οι εσφαλμένοι χειρισμοί τής κυβέρνησης, αλλά και η στάση της στο θέμα της άρσης ασυλίας των βουλευτών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.

Παράλληλα, σημαντικές απώλειες συνεχίζει να καταγράφει η ΝΔ στις δημοσκοπήσεις, ενώ καταγράφεται ένα πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ της προσφυγής σε πρόωρες κάλπες.

Ειδικότερα, στην πιο πρόσφατη μέτρηση (Interview, για λογαριασμό της Politic), το 56% των πολιτών δηλώνει πως θέλει πρόωρες εκλογές και το 45% ότι προτιμά έναν συνδυασμό σταυρού και λίστας για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Παράλληλα, όμως, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σημαντικές απώλειες, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει αμετάβλητα ποσοστά και βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, καταγράφοντας απώλειες τριών μονάδων σε σχέση με το 28,7% του Μαρτίου της ίδιας εταιρείας.

Με το 56% των ερωτηθέντων να θέλει πρόωρες εκλογές, έναντι του 40% που προτιμά την εξάντληση της κυβερνητικής θητείας, αποδεικνύεται, όπως σημειώνεται, ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία η επιλογή της προσφυγής στις κάλπες συγκεντρώνει μεγαλύτερη αποδοχή, καταγράφοντας ενίσχυση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, όπου το ποσοστό υπέρ των πρόωρων εκλογών εμφανιζόταν χαμηλό.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συγκάλυψη» και «αναποτελεσματικότητα» χρεώνουν στη ΝΔ

Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, πως και η προηγούμενη δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε επίσης τον Απρίλιο, καταγράφει απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ οι λέξεις «συγκάλυψη» και «αναποτελεσματικότητα» την χαρακτηρίζουν, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των πολιτών.

Μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο «ΟΠΕΚΕΠΕ 2», με νέες δικογραφίες να αποστέλλονται στην Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – την οποία έχει βάλει στο στόχαστρο ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατ΄εντολήν Μητσοτάκη, όπως όλα δείχνουν και επισημαίνει η αντιπολίτευση – καθοδική είναι η πορεία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κινείται κάτω από το ψυχολογικό όριο του 25% στην πρόθεση ψήφου.

Στη δημοσκόπηση της Alco, για λογαριασμό του Alpha, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία χάνει 1,3% σε σχέση με τη μέτρηση ένα μήνα πριν, υποχωρώντας στο 23,8%, ενώ όλοι οι λεγόμενοι «ποιοτικοί» δείκτες είναι κάκιστοι για την κυβέρνηση.

Επτά στους δέκα ερωτηθέντες κρίνουν κακές έως άθλιες τις πρώτες εντυπώσεις που σχημάτισαν από την εικόνα των πρώτων ημερών της δίκης των Τεμπών σε επίπεδο οργάνωσης. Παράλληλα, αναποτελεσματικότητα και αστάθεια βλέπουν οι πολίτες στην κυβέρνηση, με τα ποσοστά να είναι της τάξης του 66% και 52% αντίστοιχα.

Αζίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι καταλογίζουν πλήρη απουσία ενσυναίσθησης στην κυβέρνηση, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει η αντίληψη της απόστασης από τις πολιτικές της ΝΔ σε ό,τι αφορά και ενδιαφέρει πραγματικά την κοινωνία.

Κάνουν «καραμέλα» την τοξικότητα οι… τοξικοί κυβερνώντες

Εν τω μεταξύ, την ανάγκη να φύγει ο «διαπλεκόμενος» και «εκβιαζόμενος» πρωθυπουργός διατύπωσαν με ένταση οι πολιτικοί αρχηγοί στην καταλυτικά αρνητική για την κυβέρνηση συζήτηση στη Βουλή, που προκάλεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το Κράτος Δικαίου και τις υποκλοπές και πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη.

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να «βαφτίζει» τοξικό ό,τι είναι εναντίον του και να φτάνει σε σημείο λαϊκισμού, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του συνεργάτη του, Γιώργου Μυλωνάκη, τα κόμματα σχολίασαν δηκτικά την στάση του πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε πως δεν γνώριζε τον Ταλ Ντίλιαν, που τον χαρακτήρισε «Νίξον» αποκαλύπτοντας ότι πωλούσε το Predator σε κυβερνήσεις.

Επέμεινε, μάλιστα, ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ «δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο», επαναλαμβάνοντας το γνωστό κυβερνητικό αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών, ενώ για τις υποκλοπές και τον Μακάριο Λαζαρίδη δεν είπε λέξη.

Επιπλέον, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να «σφυρίζει κλέφτικα» μπροστά στις ανοίκειες επιθέσεις του τοξικού υπουργού της, Άδωνι Γεωργιάδη, ζητώντας μάλιστα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «να αποδείξει έμπρακτα την ουδετερότητά της» – όπως είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη Βουλή – ως προς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνον.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση διαμηνύει στο Μαξίμου πως η κυβέρνηση είναι τοξική, χαρακτηρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αρχιτέκτονα» και «αρχιερέα» της τοξικότητας, ενώ ζητά προσφυγή στις κάλπες για να υπάρξει η αναγκαία πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Προς το παρόν, ο πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή το 2027, όταν η κυβέρνηση θα έχει εξαντλήσει την τετραετία. Μένει να φανεί αν και πόσο θα αντέξει ακόμα, υπό το βάρος των προβλημάτων που η ίδια δημιούργησε στον ελληνικό λαό, αλλά και στον εαυτό της.