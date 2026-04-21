22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Κρυφή δημοσκόπηση δείχνει τους πραγματικούς συσχετισμούς – Με ορμή το κόμμα Τσίπρα ξεπερνά το ΠΑΣΟΚ και «απειλεί» τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 21 Απριλίου 2026, 23:02

Μια δημοσκόπηση που αποτυπώνει πόσο διαφοροποιείται ο συσχετισμός δυνάμεων όταν μετριούνται και τα νέα κόμματα που ετοιμάζονται: ΝΔ αρκετά κάτω από 30%, δεύτερη η Καρυστιανού αλλά ασθμαίνοντας, μεγάλη δυναμική για το κόμμα Τσίπρα, με ποσοστό ήδη αρκετά υψηλότερο του ΠΑΣΟΚ.

ΡεπορτάζΒασίλης Ρίζος
Είναι γνωστό ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων έχουν πάρει τη συλλογική απόφαση να δημοσιεύουν μετρήσεις πρόθεσης ψήφου μόνο με βάση τα κόμματα που ήδη υπάρχουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν μετρούν νέα κόμματα που έχουν ήδη σχεδόν ανακοινωθεί, όπως αυτό της Μαρίας Καρυστιανού, ή αναμένεται να ανακοινωθούν, όπως του Αλέξη Τσίπρα, ή ακόμη και ενδέχεται να ανακοινωθούν, όπως του Αντώνη Σαμαρά. Και το κάνουν θεωρώντας ότι αυτό είναι πιο δεοντολογικό και προστατεύει από την εργαλειοποίηση των δημοσκοπήσεων.

Όσο κατανοητό και εάν είναι αυτό, την ίδια στιγμή έχει οδηγήσει σε μια «πλασματική εικόνα» ως προς τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Με τη ΝΔ να εμφανίζεται με ποσοστό υψηλότερο του 30%, το οποίο συχνά προβάλλεται σε πηχυαίους τίτλους μαζί με τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, από τα πάντα πρόθυμα φιλοκυβερνητικά Μέσα. Πολλές από τις έρευνες αυτές έχουν βέβαια ερωτήσεις για τα νέα κόμματα και έτσι καταγράφουν δυναμικές, αλλά δεν τα περιλαμβάνουν ισότιμα στις ερωτήσεις για την πρόθεση ψήφου.

Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι οι δημοσκόποι δεν κάνουν τέτοιες μετρήσεις για τα νέα κόμματα. Κάνουν, αλλά δεν τις δημοσιεύουν. Το in εξασφάλισε πρόσβαση σε μια τέτοια δημοσκόπηση, που στηρίζεται σε στοιχεία που συλλέχθηκαν τις τελευταίες ημέρες και διεξήγαγε γνωστή και αναγνωρισμένη εταιρεία. Τα στοιχεία της εταιρείας και η ταυτότητα της έρευνας είναι στη διάθεση του in και για ευνόητους λόγους δεν δημοσιοποιούνται.

Τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά για την κατάσταση που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή, εξηγώντας σε ένα βαθμό και την αμηχανία και τον πανικό της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που ως γνωστόν διεξάγει πολλές τέτοιες δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία της έρευνας η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό αρκετά μικρότερο του 30%, περίπου στο 27%, με υπαρκτό ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσής του μέσα από τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις για σκάνδαλα. Αυτό με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο συνεπάγεται στην καλύτερη περίπτωση 111 έδρες.

Δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι αυτό της Μαρίας Καρυστιανού που κινείται περίπου στο 15%, ποσοστό που δείχνει ότι η επιρροή του στην πραγματικότητα είναι σε υποχώρηση σε σχέση με ποσοστά που είχε καταγράψει τους περασμένους μήνες.

Ως τρίτη πολιτική δύναμη καταγράφεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με ποσοστό 13,5%. Χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί βρίσκεται σχεδόν 5% πάνω από το ΠΑΣΟΚ που υποχωρεί στο 8,6%.

Η Πλεύση Ελευθερίας κινείται λίγο πάνω από το 7%, το ΚΚΕ στο 6%, η Ελληνική Λύση κάτω από το 6%, οι υπόλοιποι σχηματισμοί της Ακροδεξιάς δεν φτάνουν το 3%, και – άλλη μια έκπληξη – ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να περάσει το 3% και να πάρει 10 βουλευτές.

Δεξαμενές ψηφοφόρων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προέλευση των ψηφοφόρων των νέων κομμάτων.

Το κόμμα της κ. Καρυστιανού αντλεί ιδιαίτερα από τους ψηφοφόρους των ακροδεξιών σχηματισμών του 2023, αλλά και από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κερδίζει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023, ενώ αντλεί και από το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα του Α. Σαμαρά «κλέβει» αξιοσημείωτο ποσοστό της ΝΔ αλλά παίρνει και από την Ακροδεξιά.

Η συγκεκριμένη έρευνα μετρά και ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Από πού αντλούν ψηφοφόρους τα νέα κόμματα σε σχέση με τις απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες σήμερα, όταν δεν τους προσφέρονται και αυτά για επιλογή (δηλαδή στο είδος της «πρόθεσης ψήφου» που δημοσιοποιείται σήμερα): τότε φαίνεται πώς η κ. Καρυστιανού πρωτίστως «αντλεί» από όσους διαφορετικά θα ψήφιζαν Ακροδεξιά, ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας, ο Αλέξης Τσίπρας πέραν του ΣΥΡΙΖΑ, αντλεί από το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, όσους θα ψήφιζαν άλλους αριστερούς σχηματισμούς, αλλά και από την αδιευκρίνιστη ψήφο, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς πέραν της επιρροής σε μέρος της ΝΔ, «κόβει» από την Ελληνική Λύση.

Η πραγματική εικόνα

Κοινώς το πραγματικό πολιτικό τοπίο απέχει παρασάγγας από αυτό που η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο φιλοκυβερνητικός Τύπος προσπαθούν να παρουσιάσουν. Με την εισαγωγή των νέων κομμάτων στην εξίσωση οι συσχετισμοί δυνάμεων είναι εντελώς διαφορετικοί.

Η ΝΔ παραμένει μεν πρώτη και «συμπαγής», αλλά με ποσοστό πολύ κάτω από το 30%, αδύναμο να τις εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να εμφανίζεται στη δεύτερη θέση, αλλά δεν είναι καθόλου εξασφαλισμένο ότι θα τη διατηρήσει. Η εκλογική της βάση είναι ετερόκλητη, ενώ η ιδιαίτερη απήχησή της σε τμήματα ακροδεξιάς προέλευσης έχει ως τίμημα μια περιορισμένη δυνατότητα να απευθυνθεί σε περισσότερο δημοκρατικά και προοδευτικά τμήματα του εκλογικού σώματος.

Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στην πραγματικότητα το δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή και είναι σαφές ότι ένα μέρος της «τυπικής» δημοσκοπικής του δυναμικής θα πάει σε άλλα κόμματα την ώρα της κάλπης.

Τα «εντυπωσιακά» ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας υποχωρούν σημαντικά όταν μπαίνουν στο παιχνίδι άλλα κόμματα και άρα χάνει τα «πρωτεία» στην ψήφο διαμαρτυρίας. Ο Αντώνης Σαμαράς δείχνει αυτή τη στιγμή να εκπροσωπεί ένα ρεύμα με δυνητική εκλογική εκπροσώπηση.

Την ίδια στιγμή η ορμή που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα, μετά και τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού που έδωσε χρονοδιάγραμμα για την ανακοίνωση του κόμματος του, εμφανίζει πραγματικό ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι ήδη το ποσοστό που συγκεντρώνει είναι αρκετά υψηλότερο από αυτό του ΠΑΣΟΚ, η δυναμική για σημαντική διεύρυνσή του με βάση τα ποιοτικά στοιχεία για την απήχηση του κόμματος Τσίπρα στους αναποφάσιστους, αλλά και στο ευρύτερο φάσμα της αριστερής και κεντροαριστερής ψήφου, σημαίνουν ότι αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων κατοχυρώνει την ηγετική θέση εντός της ευρύτερης δημοκρατικής και προοδευτικής αντιπολίτευσης. Αναδεικνύεται στον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μάλιστα, η μετατόπιση της συζήτησης από το ερώτημα της καταγραφής της δυσαρέσκειας, ή ακόμη και των «αντιπολιτικών» αντανακλαστικών, προς το ερώτημα «ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη μέρα», ένα ερώτημα που αντικειμενικά θα αποτελέσει το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, του δίνει ένα συνολικότερο πολιτικό προβάδισμα μέσα στο τοπίο της αντιπολιτευτικής ψήφου.

Δηλαδή, όσο περισσότερο η συζήτηση δεν θα είναι πώς θα εκφραστεί μια αντίθεση στη σημερινή κατάσταση αλλά στο πώς η χώρα θα κυβερνηθεί από εδώ και πέρα για να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα προβλήματα (και οι ανοιχτές πληγές που θα αφήσει στην κοινωνία και τους θεσμούς η τρέχουσα κυβέρνηση) τόσο η απήχηση της κ. Καρυστιανού θα συναντά όρια και η απήχηση του Α. Τσίπρα, ως υπαρκτής εναλλακτικής θα ανεβαίνει.

Μέτρα στήριξης: Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις – Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο για ενίσχυση

Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ για τους Ιρανούς η παράταση της εκεχειρίας

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων
«Περισσότεροι μετακλητοί υπάλληλοι σημαίνει λιγότερη εμπιστοσύνη στους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την κατακόρυφη αύξησή τους

ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες
Σε κρίσιμη φάση εσωκομματικής αναδιάταξης εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στο Κάραβελ και επίκεντρο τις νέες ισορροπίες στο Πολιτικό Συμβούλιο.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου
Στο Μαξίμου έχει σημάνει συναγερμός καθώς από την πρώτη στιγμή στόχος της κυβέρνησης ήταν να αποφευχθεί ένα γαλάζιο αντάρτικο στην ψηφοφορία καθώς η κυβερνητική γραμμή είναι υπέρ της υπερψήφισης της άρσης ασυλίας

Βουλγαράκης κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – «Το μεγαλύτερο ρουσφέτι ενός πρωθυπουργού…»
Επικριτικός για την πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από τον πρωθυπουργό για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού ο Γιώργος Βουλγαράκης. «Δεν αξίζει καν τον κόπο να τα συζητήσουμε...».

Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»
Ηχηρή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα με πολιτικό νόημα. Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την οικονομία, την ασφάλεια, την ίδια τη χώρα. Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση με ειδικό πολιτικό βάρος.

Πριν τη ψηφοφορία: Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου – Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί
Σε πανικό βρίσκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη που προωθεί άρον άρον μέτρα στήριξης εκμεταλλευόμενη τις θυσίες του λαού για να «χτίσει» υπερμεγέθη πρωτογενή πλεονάσματα και να προλάβει (επικοινωνιακά) τυχόν αναταράξεις από τις άρσεις ασυλίας. Το πρώτο «αντάρτικο» στο Μαξίμου και η καθοδική τροχιά της «γαλάζιας» δημοσκοπικής βελόνας.

Δημοσκόπηση: «Χαστούκι» στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται
Αποδοκιμασία της κυβέρνησης σε συγκεκριμένους ποιοτικούς δείκτες σε νέα δημοσκόπηση. Απόρριψη του αφηγήματος που εξυφάνθηκε πρόσφατα από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τον πολιτικά παράξενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα». Υποχωρεί ελαφρώς το «κόμμα Καρυστιανού».

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ
«Ο Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει επιτέλους να πάψει να καλύπτει και να αποδέχεται τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Πέτσας: Διαφωνεί με τις άρσεις ασυλίας – Ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία
«Μετά την τοποθέτηση και του πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου εχθές, ότι επιθυμεί οι βουλευτές που θα ψηφίσουν, να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας, εγώ δε μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή και επομένως θα απέχω», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς
«Δεν είμαστε εμείς που λέμε 'ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά', αυτή η κυβέρνηση θυμίζει τις πιο μαύρες περιόδους», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα
Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι από συστάσεως του ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος

Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης
Την ώρα που η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και προανήγγειλε μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό

Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας
«Σήμερα οι σοβαρές απειλές κατά της Δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών είναι η παραβίαση του Συντάγματος, η βάναυση καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου
«Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης

Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις
Η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι βρίσκεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Προανήγγειλε ότι αύριο, Πέμπτη, θα μπορεί να πει περισσότερα κατά την παρουσία της στο Φόρουμ των Δελφών

Τραμπ: Πλήγμα από Βιρτζίνια εν όψει midterms – Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς
«Συγχαρητήρια, Βιρτζίνια!» πανηγύρισε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, που είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην εκστρατεία υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα

Χαϊδάρι: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια – Τι έδειξε η αξονική τομογραφία
Η μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου στο Χαϊδάρι «ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας» λέει ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων

«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς
Οι Σίξερς πέρασαν από την έδρα των Σέλτικς με 111-97 και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά, ενώ σε παρόμοιο σκορ βρίσκονται πλέον και οι Σπερς με τους Μπλέιζερς, την ώρα που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέστη διάσειση.

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης
Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν για έναν αυξανόμενο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»
Ο Ζαφείρης Μελάς σε μια εκ βαθεών εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές στην καλλιτεχνική διαδρομή του. Επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι «Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη».

Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις
Δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου - Από την κίνηση επιβαρύνεται και ο περιφερειακός Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες
Σε κρίσιμη φάση εσωκομματικής αναδιάταξης εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στο Κάραβελ και επίκεντρο τις νέες ισορροπίες στο Πολιτικό Συμβούλιο.

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου
Στο Μαξίμου έχει σημάνει συναγερμός καθώς από την πρώτη στιγμή στόχος της κυβέρνησης ήταν να αποφευχθεί ένα γαλάζιο αντάρτικο στην ψηφοφορία καθώς η κυβερνητική γραμμή είναι υπέρ της υπερψήφισης της άρσης ασυλίας

Ιρανικά πυρά κατά πλοίου κοντά στο Ομάν – Τραμπ: Καταρρέουν οικονομικά λόγω του ναυτικού αποκλεισμού του Ορμούζ
Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας κάτι που οι Ιρανοί θεωρούν τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο - «Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου», λέει η Τεχεράνη προσθέτοντας πως θα αντισταθεί «στον εκφοβισμό» - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

