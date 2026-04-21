Το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο θα ανακοινωθεί αύριο 22 Απριλίου από τη Eurostat, θα είναι καθοριστικής σημασίας – και αναλόγως των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή – για την επέκταση ορισμένων από τα υπάρχοντα μέτρα στήριξης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ανέφερε ότι «υπάρχει μία συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα» σε ότι αφορά στο πλεόνασμα και τότε «ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα, ακόμη και αύριο».

Τα μέτρα στήριξης

Με βάση έως τώρα δεδομένα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει την παράταση της επιδότησης στο diesel κατά 20 λεπτά το λίτρο, η οποία λήγει τέλος Απριλίου, αλλά και στα αγροτικά λιπάσματα, όπου η κρατική ενίσχυση ανέρχεται στο 15%. Παράλληλα, στην περίπτωση που κριθεί ότι χρειάζεται, θα υπάρξει και νέος γύρος επιδότησης fuel pass.

Βέβαια, έστω κι αν τελειώσει η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, οι τιμές εκτιμάται ότι δεν αναμένεται να ακολουθήσουν σύντομα πτωτική πορεία. Άλλωστε ο πληθωρισμός για τον μήνα Μάρτιο έκλεισε στο 3,9% από 2,7% τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας ρεκόρ 3ετίας, με το πετρέλαιο κίνησης (diesel) να αυξάνεται +22,8%, το πετρέλαιο θέρμανσης +24,6%, τη βενζίνη +9,3% και τα άλλα καύσιμα +27,4%.

Τα στοιχεία που θα ανακοινώσει την Τετάρτη η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία θα σημάνουν και τυπικά το κλείσιμο –δημοσιονομικά – του 2025. Το οικονομικό επιτελείο θα έχει πλέον ξεκάθαρη εικόνα (ήδη από σήμερα το βράδυ σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ) για το πόσα χρήματα μπορεί να κατευθύνει προς την πλευρά των έκτακτων μέτρων.

Τα περιθώρια

Το πρώτο πακέτο των έκτακτων μέτρων που ελήφθη ήταν της τάξης των 300 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το αποτέλεσμα που θα δημοσιευτεί για το πρωτογενές πλεόνασμα θα δίνει το περιθώριο για επιπλέον μέτρα πλέον

Συγκεκριμένα, αρμόδια πηγή του οικονομικού επιτελείου ανέφερε στον ΟΤ πως «τα πρώτα έκτακτα μέτρα που πήραμε αντιστοιχούσαν σε 300 εκατ. ευρώ και εκτιμώ ότι το αποτέλεσμα που θα δημοσιευτεί την προσεχή Τετάρτη, δε, θα μας δίνει περιθώριο περί τα 500 εκατ. επιπλέον».