Nonnamaxxing – Μήπως οι Iταλίδες γιαγιάδες κρατούν το μυστικό μιας μακράς και ευτυχισμένης ζωής;

Όνομα: Nonnamaxxing.

Ηλικία: 70 έως 100, και πάνω.

Εμφάνιση: Ηλικιωμένη, ζωηρή, Ιταλίδα.

Σαν μια τυπική Ιταλίδα γιαγιά; Ναι, αλλά στο έπακρο.

Και πώς θα το πετύχεις αυτό; Περπατώντας πολύ, μαγειρεύοντας για τους άλλους, περνώντας χρόνο με την οικογένεια και κάνοντας όσο περισσότερα μπορώ.

Κατάλαβα. Γιατί θα το έκανες αυτό; Για να ζήσω για πάντα.

Εννοείς ότι το να είσαι γιαγιά είναι το μυστικό της αθανασίας; Ίσως, αν το αξιοποιήσεις αρκετά.

Δεν είναι απλώς μια ακόμη πτυχή της τρέχουσας γελοίας τάσης για το «-max» σε όλα; Ναι, φυσικά είναι. Αλλά μπορεί να υπάρχει κάποια λογική πίσω από αυτή τη συγκεκριμένη εκδοχή.

Και ποια είναι αυτή η λογική; Η Ιταλία γενικά (και η Σαρδηνία ειδικότερα) θεωρείται «Μπλε Ζώνη» -ένα από εκείνα τα μέρη του πλανήτη όπου οι άνθρωποι ζουν πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους ανθρώπους, με πολλούς από αυτούς να ξεπερνούν άνετα τα 100 χρόνια.

Ναι, έχω ακούσει για τις Μπλε Ζώνες. Κατά παράδοση, οι nonnas ζουν έναν υποδειγματικό τρόπο ζωής Μπλε Ζώνης: παραμένουν δραστήριες, ακολουθούν μια σπιτική μεσογειακή διατροφή, διατηρούν ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς και παραμένουν ενεργές στις κοινότητές τους. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν αποδειχθεί ότι προάγουν τη μακροζωία.

Αυτό φαίνεται αρκετά λογικό. Η Γενιά Ζ ειδικότερα έχει υιοθετήσει την ιδέα του nonnamaxxing ως αντίδοτο στη σύγχρονη κατάσταση.

Άρα, οι άνθρωποι ηλικίας 14 έως 29 ετών θα αρχίσουν όλοι να φορούν λουλουδάτες ποδιές και να σκουπίζουν το δρόμο μπροστά από τα σπίτια τους; Ειλικρινά, θα δοκίμαζαν τα πάντα στο σημείο που έχουν φτάσει. Νιώθω ότι πρέπει να επισημάνω ότι οι nonnas δεν έκαναν απαραίτητα αυτά τα πράγματα όταν ήταν ηλικίας 14 έως 29 ετών. Πάνω απ’ όλα, η μέση nonna κατέχει το μυστικό του dolce far niente.

Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Είναι μια ιταλική φράση που μεταφράζεται περίπου ως «η γλυκύτητα του να μην κάνεις τίποτα». Είναι ένα είδος φιλοσοφίας ζωής -στην πράξη, σημαίνει να κάθεσαι σε μια σκληρή καρέκλα στο κατώφλι σου, παρακολουθώντας μια κατσίκα να τρώει ένα δίχτυ για τα μαλλιά της γειτόνισσας.

Νομίζω ότι κατάλαβα –δεν έχει να κάνει πραγματικά με την κατσίκα. Αν ανήκεις στη Γενιά Ζ, αυτό σημαίνει απλώς: σταμάτα να κοιτάς το κινητό σου. Υποθέτω ότι αν η Γενιά Ζ χρησιμοποιεί το παράδειγμα των γιαγιάδων για να κάνει λογικά βήματα προς έναν πιο υγιεινό, ισορροπημένο και χαλαρό τρόπο ζωής τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πες, για παράδειγμα, «cosa vuoi mangiare;» (τι θέλεις να φας;). Μην πεις: «Ανακάτεψε πιο γρήγορα, γιαγιά! Πρέπει να δημοσιεύσω αυτό το βίντεο στο TikTok απόψε!».

από theguardian.com |Nonnas/ Jeong Park/Netflix