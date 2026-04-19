Nonnamaxxing – Μήπως οι Iταλίδες γιαγιάδες κρατούν το μυστικό μιας μακράς και ευτυχισμένης ζωής;
Fizz 19 Απριλίου 2026, 17:25

Μήπως το να φορέσουμε ένα φλοράλ φόρεμα και να φτιάξουμε τη δική μας σάλτσα για ζυμαρικά θα κάνει τη δουλειά; Με μια λέξη: Nonnamaxxing.

Έφη Αλεβίζου
Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Όνομα: Nonnamaxxing.

Ηλικία: 70 έως 100, και πάνω.

Εμφάνιση: Ηλικιωμένη, ζωηρή, Ιταλίδα.

Σαν μια τυπική Ιταλίδα γιαγιά; Ναι, αλλά στο έπακρο.

Και πώς θα το πετύχεις αυτό; Περπατώντας πολύ, μαγειρεύοντας για τους άλλους, περνώντας χρόνο με την οικογένεια και κάνοντας όσο περισσότερα μπορώ.

Κατάλαβα. Γιατί θα το έκανες αυτό; Για να ζήσω για πάντα.

Εννοείς ότι το να είσαι γιαγιά είναι το μυστικό της αθανασίας; Ίσως, αν το αξιοποιήσεις αρκετά.

Δεν είναι απλώς μια ακόμη πτυχή της τρέχουσας γελοίας τάσης για το «-max» σε όλα; Ναι, φυσικά είναι. Αλλά μπορεί να υπάρχει κάποια λογική πίσω από αυτή τη συγκεκριμένη εκδοχή.

Πάνω απ’ όλα, η μέση nonna κατέχει το μυστικό του dolce far niente

Και ποια είναι αυτή η λογική; Η Ιταλία γενικά (και η Σαρδηνία ειδικότερα) θεωρείται «Μπλε Ζώνη» -ένα από εκείνα τα μέρη του πλανήτη όπου οι άνθρωποι ζουν πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους ανθρώπους, με πολλούς από αυτούς να ξεπερνούν άνετα τα 100 χρόνια.

Ναι, έχω ακούσει για τις Μπλε Ζώνες. Κατά παράδοση, οι nonnas ζουν έναν υποδειγματικό τρόπο ζωής Μπλε Ζώνης: παραμένουν δραστήριες, ακολουθούν μια σπιτική μεσογειακή διατροφή, διατηρούν ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς και παραμένουν ενεργές στις κοινότητές τους. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν αποδειχθεί ότι προάγουν τη μακροζωία.

Αυτό φαίνεται αρκετά λογικό. Η Γενιά Ζ ειδικότερα έχει υιοθετήσει την ιδέα του nonnamaxxing ως αντίδοτο στη σύγχρονη κατάσταση.

Άρα, οι άνθρωποι ηλικίας 14 έως 29 ετών θα αρχίσουν όλοι να φορούν λουλουδάτες ποδιές και να σκουπίζουν το δρόμο μπροστά από τα σπίτια τους; Ειλικρινά, θα δοκίμαζαν τα πάντα στο σημείο που έχουν φτάσει. Νιώθω ότι πρέπει να επισημάνω ότι οι nonnas δεν έκαναν απαραίτητα αυτά τα πράγματα όταν ήταν ηλικίας 14 έως 29 ετών. Πάνω απ’ όλα, η μέση nonna κατέχει το μυστικό του dolce far niente.

Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Είναι μια ιταλική φράση που μεταφράζεται περίπου ως «η γλυκύτητα του να μην κάνεις τίποτα». Είναι ένα είδος φιλοσοφίας ζωής -στην πράξη, σημαίνει να κάθεσαι σε μια σκληρή καρέκλα στο κατώφλι σου, παρακολουθώντας μια κατσίκα να τρώει ένα δίχτυ για τα μαλλιά της γειτόνισσας.

Νομίζω ότι κατάλαβα –δεν έχει να κάνει πραγματικά με την κατσίκα. Αν ανήκεις στη Γενιά Ζ, αυτό σημαίνει απλώς: σταμάτα να κοιτάς το κινητό σου. Υποθέτω ότι αν η Γενιά Ζ χρησιμοποιεί το παράδειγμα των γιαγιάδων για να κάνει λογικά βήματα προς έναν πιο υγιεινό, ισορροπημένο και χαλαρό τρόπο ζωής τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πες, για παράδειγμα, «cosa vuoi mangiare;» (τι θέλεις να φας;). Μην πεις: «Ανακάτεψε πιο γρήγορα, γιαγιά! Πρέπει να δημοσιεύσω αυτό το βίντεο στο TikTok απόψε!».

Οι γιαγιάδες μαγείρισσες του Nonnas στο Netflix ξέρουν πολλά μυστικά ζωής

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Nonnas/ Jeong Park/Netflix

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα 7,2 δισ. ευρώ τα εταιρικά ομόλογα – 23 εκδόσεις σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Ανοιχτό αφήνει το θέμα των διαπραγματεύσεων Ιράν- ΗΠΑ, το πρακτορείο Tasnim

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Έπινα κρυφά» – Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ αποκαλύπτει ότι είναι πρώην αλκοολικός
Ο Άγγλος συνθέτης του μουσικού θεάτρου, Άντριου Λόιντ Βέμπερ, είπε στους Times ότι συνέχιζε να πίνει κρυφά για χρόνια, ενώ είχε δηλώσει δημόσια ότι είχε κόψει το ποτό.

Έφη Αλεβίζου
Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον θάνατο του Λουκ Πέρι
«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

Σύνταξη
Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια
Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από το Netflix που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Έφη Αλεβίζου
Πώς βρέθηκε ο Πέδρο Πασκάλ στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Ο Πέδρο Πασκάλ δεν έχασε καθόλου χρόνο όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Bad Bunny για το σόου του Super Bowl και επικοινώνησε κατευθείαν με την ομάδα του μουσικού ώστε να λάβει πρόσκληση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τομ Κρουζ αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και κοιλιά σε βίντεο από την ταινία «Digger» του Ινιάριτου
Ο Τομ Κρουζ υποδύεται έναν δισεκατομμυριούχο που προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του, σε ένα πρώτο απόσπασμα που παρουσιάστηκε στο CinemaCon και δεν έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Έφη Αλεβίζου
Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»
Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανακόψει την αυτοκαταστροφική πορεία του γιου της, η Σερ προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών του, μετά από μια σειρά επεισοδιακών συλλήψεων

Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;
Η Σάρα Φέργκιουσον εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις Άλπεις, μακριά από τη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας και ο Αμερικανός τεχνικός είναι πλέον κάτοχος ενός σημαντικού ρεκόρ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
Ο πατέρας της 19χρονης δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη στην αδικοχαμένη 19χρονη - «Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν», τονίζει την ώρα που η υπόθεση παίρνει νέα τροπή με την ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων ατόμων

Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League
Επέστρεψε στις νίκες η Μίλαν, μετά από δυο αγωνιστικές. Πάντως, δεν ήταν καλή απέναντι στην ουραγό Βερόνα που την απείλησε και με ισοφάριση αλλά η νίκη είναι σημαντική. Το γκολ ο Ραμπιό στο 41’.

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ που πέτυχε χατ-τρικ, η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε 3-1 τη Μπέρνλι αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έφτασε τις 5 αγωνιστικές αήττητη η ομάδα του Βίτορ Περέιρα.

Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ
Με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να σκοράρει στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων, η Λίβερπουλ κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Έβερτον στο πρώτο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ στο νέο γήπεδο των «ζαχαρωτών».

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Super League 2: Σωτηρία για την Ελλάδα Σύρου και την Athens Kallithea (0-0), υποβιβάστηκε το Αιγάλεω (3-2)
Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω μετά την ήττα του με 3-2 από τον Παναργειακό, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση των πλέι άουτ του Β΄ ομίλου. Σώθηκαν Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea μετά το μεταξύ τους 0-0.

Διαπραγματεύσεις με τον Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ
Το Ιράν έχει πιέσει για την παρουσία Βανς στις συνομιλίες. Ο Τραμπ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι θα πάνε οι Κούσνερ-Γουίτκοφ. Ο Λευκός Οίκος συμπεριλαμβάνει και τον αντιπρόεδρο στη αντιπροσωπεία.

Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in
Η σύζυγος του θύματος απευθυνθεί έκκληση μέσω του in σε όποιον έχει δει κάτι από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές

Πάτρα: Ζήτησε 20 ευρώ δανεικά από τον γείτονά του, δεν του τα έδωσε και τον ξυλοκόπησε
Ένας 56χρονος καταγγέλλει στο in τον ξυλοδαρμό από τον γείτονά του για το ποσό των 20 ευρώ που φέρεται να αρνήθηκε να του δώσει. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ στην Πάτρα

Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο
Ανθρωποειδές ρομπότ που κέρδισε αγώνα ημιμαραθωνίου για ρομπότ κατόρθωσε να καταρρίψει το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας μεταξύ ρομπότ πραγματοποιήθηκε σε μια επίδειξη τεχνολογίας στο Πεκίνο.

Παραμένει ψηλά η ανεπίσημη εργασία στην Ελλάδα – Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο (πίνακες)
Η μεγάλη αύξηση των παραβάσεων και των προστίμων για την αδήλωτη εργασία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς εξακολουθεί να κινείται στη ζώνη της παραβατικότητας

Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

Ουκρανία: Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Εργοδοτική παραβατικότητα: Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πιάστηκε να παρανομεί σε εργασιακά θέματα
Η ψηφιακή κάρτα και η μη καταβολή δεδουλευμένων είναι οι πιο συχνές παραβάσεις στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. Στο 27% η εργοδοτική παραβατικότητα.

LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ
LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Σάντερλαντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Βερόνα – Μίλαν
LIVE: Βερόνα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βερόνα – Μίλαν για την 33η αγωνιστική της Serie A.

LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ
LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Λίβερπουλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

