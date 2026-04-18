Πράσινο φως από τον Τραμπ σε ψυχεδελικές θεραπείες – Έμφαση στους βετεράνους πολέμου

Σε μια κίνηση που αιφνιδίασε πολιτικούς και επιστημονικούς κύκλους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα εκτελεστικό διάταγμα που ανοίγει τον δρόμο για ταχύτερη πρόσβαση σε θεραπείες βασισμένες σε ψυχεδελικές ουσίες.

Η απόφαση αφορά κυρίως την ουσία ιβογκαΐνη, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών για την αντιμετώπιση ψυχικών τραυμάτων, ιδιαίτερα σε βετεράνους πολέμου.

ΗΠΑ: Επιτάχυνση εγκρίσεων από τον FDA

Το διάταγμα δίνει εντολή στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) να επιταχύνει την αξιολόγηση της ιβογκαΐνης και άλλων παρόμοιων ουσιών, αναφέρει το Reuters.

Μέχρι σήμερα, οι συγκεκριμένες ουσίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό παράνομες ή αυστηρά περιορισμένες, λόγω των ψυχοδραστικών τους ιδιοτήτων.

Ωστόσο, κυβερνητικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν πιθανή θεραπευτική αξία, ειδικά για τις διαταραχές του μετατραυματικού στρες (PTSD) και την βαριά κατάθλιψη.

Πενήντα εκατομμύρια δολάρια για έρευνα

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής, η αμερικανική κυβέρνηση θα διαθέσει 50 εκατομμύρια δολάρια για ομοσπονδιακή έρευνα σχετικά με την ιβογκαΐνη.

Στόχος είναι η διεξαγωγή κλινικών δοκιμών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επίσημη επαναξιολόγηση της ουσίας από τις ρυθμιστικές αρχές.

Πολιτικοί και βετεράνοι στο ίδιο τραπέζι στις ΗΠΑ

Στην τελετή υπογραφής στον Λευκό Οίκο παρευρέθηκαν βετεράνοι του αμερικανικού στρατού, μεταξύ των οποίων ο Marcus Luttrell, καθώς και ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Morgan Luttrell. Η παρουσία τους υπογράμμισε τη σύνδεση της πρωτοβουλίας με τα προβλήματα ψυχικής υγείας των στρατιωτικών.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την ιβογκαΐνη από δημόσιες συζητήσεις και μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας πως «πλέον δεν είναι ταμπού».

Από την επιστήμη στη νομοθεσία

Παρότι το διάταγμα δεν αλλάζει άμεσα το νομικό καθεστώς των ουσιών, πολιτικοί όπως ο Morgan Luttrell και ο Michael McCaul ανακοίνωσαν ότι θα προωθήσουν νομοθετικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της πρόσβασης σε τέτοιες θεραπείες.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έχει εκφράσει θετική στάση απέναντι στη χρήση ψυχεδελικών ουσιών για ψυχιατρικές παθήσεις.

Ο επικεφαλής του FDA, Marty Makary, εκτιμά ότι αποφάσεις για την πορεία των θεραπειών θα μπορούσαν να ληφθούν ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, σηματοδοτώντας μια πιθανή νέα εποχή στην αμερικανική φαρμακευτική πολιτική.

