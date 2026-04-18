Σε διαπραγματεύσεις ο Τραμπ με την εφορία των ΗΠΑ σε σχέση με αγωγή ύψους 10 δισ.

Ο Τραμπ μήνυσε τη φορολογική υπηρεσία των ΗΠΑ σε σχέση με τη διαρροή των φορολογικών του δηλώσεων. Οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης αντιμετωπίζουν πρόκληση εκπροσωπώντας την Εφορία εναντίον εν ενεργεία προέδρου. Το ποσό του διακανονισμού σε κάθε περίπτωση θα προέλθει από τα χρήματα των φορολογουμένων.

Οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ και της Εφορίας των ΗΠΑ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την επίλυση της αγωγής ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει ασκήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά της φορολογικής αρχής, λόγω της διαρροής των φορολογικών του δηλώσεων στα ΜΜΕ το 2019 και το 2020.

Σε έγγραφο που κατατέθηκε την Παρασκευή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι, οι δικηγόροι ζήτησαν από τον δικαστή να αναστείλει την υπόθεση για 90 ημέρες «ενώ τα μέρη διεξάγουν συζητήσεις με σκοπό την επίλυση του ζητήματος και την αποφυγή παρατεταμένης δικαστικής διαμάχης». Μια παύση «θα μπορούσε να περιορίσει ή να επιλύσει τα ζητήματα αποτελεσματικά», πρόσθεσαν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανησυχεί για την σύγκρουση συμφερόντων

Οι ενήλικες γιοι του Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ, καθώς και η Trump Organization είναι επίσης ενάγοντες. Μια αναβολή θα έδινε στους δικηγόρους του υπουργείου Δικαιοσύνης περισσότερο χρόνο για να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις συμφερόντων που δημιουργεί η υπόθεση, δεδομένου ότι ο Τραμπ μηνύει τη δική του κυβέρνηση.

Οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν ως ανώτατη αρχή τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ η Εφορία και το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο είναι επίσης εναγόμενο, αποτελούν μέρος του εκτελεστικού κλάδου.

Συμβασιούχος της Εφορίας διέρρευσε την μη επαρκή φορολόγηση Τραμπ

Η υπόθεση ξεκίνησε από τη διαρροή των φορολογικών δηλώσεων του Τραμπ στα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η New York Times και η ProPublica, από τον πρώην συμβασιούχο της Εφορίας των ΗΠΑ Τσαρλς Λιτλτζον. Από τις δηλώσεις αυτές προέκυψε ότι ο Τραμπ κατέβαλε ελάχιστους ή καθόλου φόρους εισοδήματος για πολλά χρόνια, όπως ανέφερε η Times το 2020.

Ο Τραμπ και οι άλλοι ενάγοντες ισχυρίστηκαν ότι οι διαρροές τους προκάλεσαν οικονομική ζημιά και δημόσια ντροπή, καθώς και ότι αμαύρωσαν τη φήμη και το κύρος τους. Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Λιτλτζον το 2023 για τη διαρροή φορολογικών στοιχείων του Τραμπ και χιλιάδων άλλων πλούσιων Αμερικανών στα μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι κινήθηκε από πολιτικά κίνητρα.

Ο Λιτλτζον αργότερα ομολόγησε την ενοχή του για αθέμιτη αποκάλυψη πληροφοριών και ένας δικαστής τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια φυλάκισης.

Οποιαδήποτε αποζημίωση στην αγωγή του Τραμπ θα προέλθει πιθανότατα από τα χρήματα των φορολογουμένων. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα δωρίσει τα χρήματα που θα εισπράξει από την υπόθεση σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Οι αγωγές του Τραμπ εναντίον μέσων ενημέρωσης και άλλων

Ο πρόεδρος έχει καταθέσει πολλές αγωγές ως ιδιώτης, συχνά για μεγάλα ποσά και ως αποτέλεσμα δημοσιευμάτων διαφόρων μέσων ενημέρωσης, από τότε που κέρδισε τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο το 2024.

Μήνυσε τη New York Times και την Penguin Random House για 15 δισεκατομμύρια δολάρια για άρθρα και ένα βιβλίο που, όπως ισχυρίζεται, είχαν ως στόχο να υπονομεύσουν τις προοπτικές επανεκλογής του, και μήνυσε το BBC για 10 δισεκατομμύρια δολάρια για την επεξεργασία της μετάδοσης της ομιλίας του πριν από την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Τη Δευτέρα, ένας δικαστής απέρριψε την αγωγή ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε ασκήσει ο Τραμπ κατά της Wall Street Journal για ένα άρθρο που αναφερόταν σε μια άσεμνη ευχή γενεθλίων προς τον νεκρό καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο δικαστής δήλωσε ότι ο Τραμπ μπορεί να υποβάλει εκ νέου την αγωγή του έως τις 27 Απριλίου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα το πράξει.