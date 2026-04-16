«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του MEGA

Το 65ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:40.

Ο Οδυσσέας λυτρώνεται καθώς απαλλάσσεται από τις κατηγορίες για τον φόνο της Ευθυμίου και συναντά την Αρετή, για να της δώσει τις αποδείξεις που ζητούσε.

Ο Σταύρος μαθαίνει την αλήθεια και ζητά από την Αννέζα να του πει, ποια είναι η βιολογική του μητέρα.

Επεισόδιο 65 (Πέμπτη 16 Απριλίου)

Η απαλλαγή του Οδυσσέα από τις κατηγορίες λειτουργεί λυτρωτικά για τον ίδιο. Με το βίντεο της Ευθυμίου στα χέρια, συναντά την Αρετή, για να της δώσει επιτέλους τις αποδείξεις που του ζητούσε επίμονα.

Ο Σταύρος μαθαίνει την αλήθεια για την καταγωγή του και σοκάρεται. Η Κατερίνη προσπαθεί να μάθει περισσότερες πληροφορίες για την ερωμένη του άντρα της, αρνούμενη να αποκοπεί από το παρελθόν της.

Η Αρετή συγκλονισμένη από την αποκάλυψη της αθωότητας του Οδυσσέα, αποφασίζει να του ζητήσει συγγνώμη, ενώ η Αννέζα ακούει εμβρόντητη τον Σταύρο, να τη ρωτάει ποια είναι η βιολογική του μητέρα.

Πρωταγωνιστούν

Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας,

Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:40, ΣΤΟ MEGA

