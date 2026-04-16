Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου
Το έργο ανήκει στην εμβληματική διαδρομή «Scenes in the Square», που φιλοξενεί τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες της Βρετανίας - και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Μπρίτζετ Τζόουνς
Το μπρούτζινο άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς, της δημοφιλούς ηρωίδας που ενσάρκωσε στη μεγάλη οθόνη η Ρενέ Ζελβέγκερ, θα έχει πλέον μόνιμη θέση στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου.
Η ανακοίνωση συμπίπτει με τον εορτασμό της 25ης επετείου από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας «Bridget Jones’ Diary» του ομώνυμου franchise.
Μπρίτζετ Τζόουνς: Η αντίδραση της ηθοποιού
Το άγαλμα αποκαλύφθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, με τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό να δηλώνει ότι ο ρόλος της ήταν μια «πολύ μεγάλη ευλογία».
«Εδώ και 25 χρόνια, η Μπρίτζετ κάνει τους Λονδρέζους να γελούν, να κλαίνε και να νιώθουν ότι κάποιος τους καταλαβαίνει.
Η ανταπόκριση στην άφιξή της στην πλατεία Λέστερ ήταν απίστευτη, αποδεικνύοντας το πόσο συνεχίζει να συγκινεί το κοινό ακόμα και σήμερα» δήλωσε η διευθύντρια μάρκετινγκ και επικοινωνίας του Discover Leicester Square, Κίρστι Τούλετ-Τζόουνς.
«Καθώς στο χώρο αυτό τιμάται ήδη η ελίτ του κινηματογράφου θεωρήσαμε σωστό να αποδώσουμε φόρο τιμής και σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες ρομαντικών κομεντί όλων των εποχών. Η μόνιμη ένταξη της Μπρίτζετ εδώ, εδραιώνει τη θέση της τόσο στην πλατεία Λέστερ όσο και στη πολιτιστική ιστορία της Βρετανίας» πρόσθεσε.
«Scenes in the Square»: Φιλοξενεί 10 μόνιμα αγάλματα
Σχεδιασμένο από το στούντιο 3D Eye με έδρα το Λονδίνο, το έργο απεικονίζει την Μπρίτζετ Τζόουνς να κρατά το αχώριστο ημερολόγιό της και ένα στυλό, φορώντας μία μίνι φούστα και ζακέτα.
Η εκδοτική επιτυχία της Έλεν Φίλντινγκ έχει κυκλοφορήσει σε πάνω από 40 χώρες, ενώ το κινηματογραφικό franchise έχει σημειώσει συνολικές εισπράξεις ύψους 900 εκατ. δολαρίων.
Σύμφωνα με το Τhe Αrgus η διαδρομή «Scenes in the Square» στην πλατεία Λέστερ εγκαινιάστηκε το 2020 και φιλοξενεί 10 μόνιμα αγάλματα, ενώ εμπλουτίζεται με νέα έργα που εναλλάσσονται συχνά.
