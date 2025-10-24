Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη: Η Μπρίτζετ Τζόουνς θα γίνει άγαλμα στο Λονδίνο

Η πιο διάσημη… αδέξια ηρωίδα της σύγχρονης βρετανικής κουλτούρας αποκτά τη δική της θέση στην ιστορία. Η Μπρίτζετ Τζόουνς, η θρυλική ηρωίδα που δημιούργησε η συγγραφέας Χέλεν Φίλντινγκ και ενσάρκωσε μοναδικά η Ρενέ Ζελβέγκερ, θα γίνει άγαλμα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου.

Το άγαλμα θα αποκαλυφθεί στις 17 Νοεμβρίου, στην ίδια πλατεία όπου έχουν ήδη τοποθετηθεί κινηματογραφικά μνημεία αφιερωμένα σε θρύλους της έβδομης τέχνης, όπως ο Χάρι Πότερ, ο Ιντιάνα Τζόουνς, η Μαίρη Πόπινς, ο Πάντινγκτον και ο Τσάρλι Τσάπλιν.

«Η Μπρίτζετ είναι μια αυθεντική ηρωίδα του Λονδίνου»

Η πρωτοβουλία ανήκει στη Working Title, το βρετανικό στούντιο πίσω από τις τέσσερις ταινίες της σειράς, με τον συμπρόεδρο Έρικ Φέλνερ να δηλώνει «υπερβολικά ενθουσιασμένος» για την τιμή: «Η Μπρίτζετ είναι μια αυθεντική ηρωίδα του Λονδίνου. Η ιδέα να υπάρχει μόνιμα εκεί, στο κέντρο της πόλης, είναι φανταστική. Είναι η πρώτη φορά που μια ηρωίδα ρομαντικής κομεντί αποκτά δικό της άγαλμα».

Το άγαλμα, που σχεδίασε το στούντιο 3D Eye, θα παρουσιαστεί παρουσία της Ζελβέγκερ, του Φέλνερ, της Σάλι Φίλιπς (Σάρον στις ταινίες) και των Τσιούετελ Έτζιοφορ και Λίο Γούνταλ, που πρωταγωνίστησαν στο πιο πρόσφατο φιλμ Bridget Jones: Mad About the Boy.

Ποια σκηνή θα αποτυπώνει το άγαλμα;

Η τέταρτη ταινία της σειράς παρουσίασε τη Μπρίτζετ ως μητέρα δύο παιδιών που μεγαλώνει μόνη της μετά τον θάνατο του συζύγου της, Μαρκ Ντάρσι (τον οποίο υποδύθηκε ο Κόλιν Φερθ). Παραμένει άγνωστο αν το άγαλμα θα αποτυπώνει τη Μπρίτζετ από αυτή τη φάση της ζωής της ή αν θα τη δείχνει με το γνώριμο ποτήρι κρασί, το τσιγάρο και τα περίφημα μεγάλα εσώρουχά της.

Ο Φέλνερ πρόσθεσε με συγκίνηση: «Μου αρέσει η ιδέα ότι η ευφυΐα της Φίλντινγκ, που ξεκίνησε από στήλη εφημερίδας πριν από 30 χρόνια, καταλήγει σήμερα σε άγαλμα στην καρδιά του Λονδίνου. Είναι πραγματικά υπέροχο».

Αν και η Φίλντινγκ δεν έχει ακόμη γράψει πέμπτο βιβλίο, το στούντιο δηλώνει έτοιμο για μια νέα ταινία, εφόσον εκείνη εμπνευστεί μια συνέχεια – με τη Ζελβέγκερ να έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στον ρόλο.

Η πρώτη ταινία, Το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς, έκανε πρεμιέρα το 2001 και ακολούθησαν οι The Edge of Reason, Bridget Jones’s Baby και Mad About the Boy. Μαζί, οι τέσσερις ταινίες έχουν αποφέρει σχεδόν 900 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Παρά το γεγονός ότι η πιο πρόσφατη κυκλοφόρησε απευθείας σε streaming στις ΗΠΑ, σημείωσε εντυπωσιακή επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς, ξεπερνώντας τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις — απόδειξη ότι η Μπρίτζετ Τζόουνς εξακολουθεί να παραμένει η πιο αγαπητή «αντι-σταρ» του βρετανικού σινεμά.

*Mε πληροφορίες από: The Guardian, Κεντρική Φωτογραφία: Στιγμιότυπο της ταινίας Το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς