Μπρίτζετ Τζόουνς: Τα γυρίσματα της 4ης ταινίας ξεκινούν τον Μάιο στο Λονδίνο

Η Ρενέ Ζελβέγκερ θα επιστρέψει στον πρωταγωνιστικό ρόλο και ήδη ψάχνει σπίτι για να μείνει όσο θα βρίσκεται στη Βρετανία.

Η νέα ταινία έρχεται 8 χρόνια μετά το τελευταίο μέρος, «Bridget’s Jones Baby» και θα βασίζεται στο μυθιστόρημα της Έλεν Φίλντινγκ «Bridget Jones» του «Bridget Jones: Mad About The Boy» (2013), το οποίο την είδε να μεγαλώνει μικρά παιδιά ως ανύπαντρη μητέρα, ενώ παράλληλα περιηγείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις εφαρμογές γνωριμιών.

Ο Κόλιν Φερθ και ο Χιου Γκραντ, που υποδύθηκαν τους ερωτικούς αντιπάλους Μαρκ Ντάρσι και Ντάνιελ Κλίβερ, αναμένεται να επιστρέψουν στους ρόλους τους.

Οι υπεύθυνοι παραγωγής της ταινίας δηλώνουν: «Η Μπρίτζετ επέστρεψε και πρόκειται να κατακτήσει το Λονδίνο. Τα γυρίσματα έχουν ήδη προγραμματιστεί και όλη η προ-παραγωγή είναι έτοιμη. Υπήρχε κάποια αβεβαιότητα σχετικά με το αν θα μπορούσε να ξεκινήσει, αλλά η ταινία έρχεται.

Η Ρενέ είναι ενθουσιασμένη που θα φέρει πίσω την Μπρίτζετ. Λατρεύει τόσο πολύ τον χαρακτήρα. Ο πυρετός της Μπρίτζετ Τζόουνς αναμένεται να σαρώσει το Λονδίνο αυτή την άνοιξη».

