Λίλα Μπακλέση: Έγκυος στο πρώτο της παιδί – Η ανακοίνωση της ηθοποιού

Η Λίλα Μπακλέση ανακοίνωσε πως σε λίγους μήνες θα γίνει μαμά για πρώτη φορά.

Λίλα Μπακλέση: Με φουσκωμένη κοιλίτσα ανακοινώνει το ευχάριστο γεγονός

Η ηθοποιός ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο με φουσκωμένη κοιλίτσα γράφοντας με χιούμορ στη λεζάντα: «Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο για το πόσο έφαγα το Πάσχα. Αλλά δεν είναι 😉».

Οι φίλοι της, επώνυμοι και μη, δεν άργησαν να αντιδράσουν, γεμίζοντας τα σχόλια με ευχές, θετικά μηνύματα και ενθουσιασμό για το χαρμόσυνο νέο.

Οι σπουδές στο θέατρο

Η ηθοποιός γεννήθηκε στην Πάτρα στις 31 Οκτωβρίου 1986 και σπούδασε αρχικά Πληροφορική, πριν στραφεί οριστικά στην υποκριτική, όπου φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Εκτός από το «Ταμάμ», έχει συμμετάσχει σε σειρές όπως το «Σώσε Με» (2022) και σε αυτοτελή επεισόδια της σειράς «Ου Φονεύσεις».

Παράλληλα, η Λίλα Μπακλέση έχει πλούσια δράση στο θέατρο με παραστάσεις όπως η «Γκάμπυ», «Αυτή η νύχτα μένει» και ο «Ματωμένος Γάμος», ενώ έχει παίξει και σε κινηματογραφικές ταινίες (π.χ. «Παράδεισος»).

«Όταν ήμουν μικρή δεν πίστευα ότι θα μπορέσω να γίνω ηθοποιός. Σπούδασα μηχανικός, μπήκα στο Εθνικό στα 25 μου, ήμουν συνειδητοποιημένη. Δεν έχω σταματήσει να δουλεύω ως ηθοποιός, έχω βγάλει χρήματα από αυτή τη δουλειά και ζω ωραία.

Έκανα μια επιχείρηση με κοσμήματα – μπορεί ως ηθοποιός να μην έχω πάντα δουλειά», είχε δηλώσει σε συνέντευξη της.