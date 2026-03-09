magazin
09.03.2026 | 12:19
H Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα κατεχόμενα
Μαριάννα Πολυχρονίδη: Έγκυος στο πρώτο της παιδί – «Περίμενα χρόνια για να συμβεί»
Μαριάννα Πολυχρονίδη: Έγκυος στο πρώτο της παιδί – «Περίμενα χρόνια για να συμβεί»

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη αποκάλυψε πως βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει το πρώτο της παιδί, μετά από χρόνια προσπαθειών

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μαριάννα Πολυχρονίδη μοιράστηκε μια ιδιαίτερα χαρούμενη είδηση αποκαλύπτοντας ότι περιμένει το πρώτο της παιδί. Η ίδια ανέφερε πως βρίσκεται ήδη στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της, μιλώντας ανοιχτά για τη νέα αυτή περίοδο στη ζωή της.

Η καλλιτέχνις εμφανίστηκε στην εκπομπή με εμφανή τη φουσκωμένη κοιλιά της και εξήγησε πως με τον σύντροφό της, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο της showbiz, είναι μαζί εδώ και περίπου δέκα χρόνια. Όπως είπε, η επιθυμία να αποκτήσουν παιδί υπήρχε εδώ και καιρό και πλέον ζουν με μεγάλη χαρά την εξέλιξη αυτή.

«Μπήκα στον έκτο μήνα. Όταν είχα έρθει ξανά στην εκπομπή ήμουν ήδη έγκυος, αλλά δεν ήθελα να το πω», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Η ίδια περιέγραψε πως στην αρχή της εγκυμοσύνης δεν είχε συνειδητοποιήσει πλήρως τι συνέβαινε, ενώ το πρώτο τρίμηνο προτίμησε να κρατήσει την είδηση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως είπε, προσπαθεί να διαχειρίζεται τα άγχη της περιόδου αυτής, ενώ παραδέχτηκε ότι έχει πάρει περίπου 9 με 10 κιλά.

Η απόφαση να αφιερώσει χρόνο στο μωρό

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη αποκάλυψε ακόμη ότι δέχθηκε αρκετές προτάσεις για θεατρικές δουλειές την επόμενη σεζόν. Όπως εξήγησε, όμως, θέλει να μείνει περισσότερο με το μωρό της μετά τη γέννηση και να ζήσει όσο γίνεται πιο πλήρως αυτή την εμπειρία.

«Είχα κάποιες προτάσεις για το θέατρο, αλλά για του χρόνου. Και μάλιστα ήταν αρκετές, αλλά ξεκινάνε πρόβες Αύγουστο για να κάνουν πρεμιέρα τον Οκτώβρη. Οπότε, δεν θέλω να κάτσω με το μωράκι ένα μήνα, θέλω να κάτσω περισσότερο», είπε η  Μαριάννα Πολυχρονίδη χαρακτηριστικά.

«Περίμενα χρόνια για να συμβεί»

Η ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια και για τη μακρά προσπάθεια που προηγήθηκε, σημειώνοντας πως για μεγάλο διάστημα προσπαθούσε να μείνει έγκυος χωρίς αποτέλεσμα.

Παράλληλα, τόνισε ότι είχε αρχίσει να προετοιμάζεται ψυχολογικά και για το ενδεχόμενο να μη γίνει μητέρα, υπογραμμίζοντας πως η μητρότητα δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση μιας γυναίκας.

«Περίμενα πολλά χρόνια για να συμβεί αυτό που συμβαίνει και το χαίρομαι πολύ και θέλω έτσι να του δώσω το χρόνο που του αναλογεί. Επειδή εγώ πολεμούσα χρόνια και δεν ερχόταν, είχα αρχίσει φυσικά να δουλεύω και το ενδεχόμενο ότι μπορεί και να μη συμβεί. Και ότι δεν είναι αυτό που μας ολοκληρώνει σαν ανθρώπους, έτσι;», δήλωσε

«Δεν είναι δηλαδή ότι κάποια γυναίκα που δεν θα κάνει παιδί, είτε γιατί δεν θέλει είτε γιατί δεν καταφέρνει, ότι θα υστερεί σε σχέση με τις άλλες. Δεν το συζητώ αυτό, δεν το διαπραγματεύομαι. Το προσπάθησα, αλλά είχαν αρχίσει να τελειώνουν οι ελπίδες. Κατερίνα μου, εγώ έχω κλείσει τα 45», συμπλήρωσε.

