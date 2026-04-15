Εικόνες σοκ από τους βανδαλισμούς σε σχολείο της Γλυφάδας
Αυτοδιοίκηση 15 Απριλίου 2026, 11:27

Εικόνες σοκ από τους βανδαλισμούς σε σχολείο της Γλυφάδας

Μεγάλες καταστροφές σημειώθηκαν σε σχολείο της Γλυφάδας όπως καταγγέλλει ο Δήμος με ανακοίνωση του.

Χωρίς τέλος οι βανδαλισμοί της δημόσιας περιουσίας σε πολλούς δήμους της χώρας, με τα δημοτικά ταμεία να αδειάζουν προς αποκατάσταση των καταστροφών. Αυτή την φορά μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν στο 5ο Γυμνάσιο-Λύκειο Γλυφάδας όπως γνωστοποίησε ο Δήμος σε ανάρτηση του που αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Εικόνες χάους και λεηλασίας αντίκρισαν οι καθηγητές στο 5ο Γυμνάσιο-Λύκειο Γλυφάδας, ύστερα από οργανωμένη διάρρηξη που σημειώθηκε στο χώρο του σχολείου

Οι δράστες, αφού παραβίασαν την κεντρική πύλη του συγκροτήματος, κινήθηκαν μεθοδικά στο εσωτερικό των κτιρίων. Στόχος τους έγιναν οι διοικητικοί χώροι: παραβίασαν το γραφείο του διευθυντή, απ’ όπου αφαίρεσαν σημαντικό χρηματικό ποσό, ενώ από την αίθουσα των καθηγητών «σήκωσαν» συνολικά έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πλήττοντας καίρια τις υποδομές του σχολείου.

Πέρα από την κλοπή, οι άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένους βανδαλισμούς. Χρησιμοποιώντας τους πυροσβεστήρες του κτιρίου, άδειασαν το περιεχόμενό τους σε διαδρόμους, τοίχους και πόρτες, αφήνοντας πίσω τους αποπνικτική ατμόσφαιρα και σοβαρές υλικές ζημιές, τις οποίες ο Δήμος Γλυφάδας θα αποκαταστήσει άμεσα, ξεκινώντας δουλειά από αύριο το πρωί, ώστε να είναι όλα έτοιμα την προσεχή Δευτέρα που ανοίγουν τα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε στις 13:30, όταν και ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Ασφαλείας, που συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους δράστες της επιδρομής.

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου σε δηλώσεις του καθιστά σαφές ότι ο Δήμος θα κινηθεί νομικά κατά των δραστών και, εάν αυτοί είναι ανήλικοι, ο λογαριασμός θα πάει στους γονείς και κηδεμόνες τους.

«Η πρώτη ανάρτηση μετά την Ανάσταση και το Πάσχα θα θέλαμε να περικλείει ένα μήνυμα αγάπης», τονίζει ο Δήμαρχος. Και προσθέτει:

«Δυστυχώς περιέχει ένα μήνυμα μίσους. Μίσος απέναντι στο σχολείο, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στη δημόσια περιουσία.

Από «γνωστούς-αγνώστους». Έχουμε όμως κι εμείς ένα μήνυμα προς αυτούς: Θα σας εντοπίσουμε και θα υποστείτε τις συνέπειες του νόμου.

Θα αξιοποιήσουμε τις κάμερες της περιοχής, μαρτυρίες περιοίκων και περαστικών, θα συνεργαστούμε με την Αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές και στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει.

Οι εικόνες που βλέπετε είναι από τους εισβολείς στο 5ο Γυμνάσιο – Λύκειο Γλυφάδας, οι οποίοι έσπασαν πόρτες, διέλυσαν γραφεία προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, έκλεψαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και άδειασαν πυροσβεστήρες παντού σε όλο το κτίριο…

Έκλεψαν δε και σημαντικό ποσό που φύλαγε η διεύθυνση για την εκδρομή των παιδιών. Όλες τις ζημιές και τις φθορές και τις απώλειες θα τις αποκαταστήσουμε.

Από αύριο κιόλας, ώστε να είναι όλα έτοιμα την προσεχή Δευτέρα που ανοίγουν τα σχολεία. Παράλληλα θα κάνουμε αγωγές και μηνύσεις.».

*πηγή εικόνων: https://www.facebook.com/MunicipalityofGlyfada

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

