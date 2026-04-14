Λαβρόφ κατά ΗΠΑ και συμμάχων τους: Παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια στη Ασία

Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ. Μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του, Γουάνγκ Γι, ο Ρώσος αξιωματούχος κατήγγειλε τα «πολύ επικίνδυνα παιχνίδια» των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην Ασία. Υποστήριξε ότι υποδαυλίζουν τις εντάσεις στην περιοχή της Ασίας και ότι θέλουν να «περιορίσουν» την επιρροή του Πεκίνου και της Μόσχας.

Στην ατζέντα της συνάντησης ήταν, εκτός από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπου τηρούν κοινή στάση, και η επικείμενη «ετήσια συνάντηση» του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Το Πεκίνο, επίσης, ανέβασε σήμερα τους τόνους απέναντι στην Ουάσιγκτον. Χαρακτήρισε «επικίνδυνο και ανεύθυνο» τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ισχυροί δεσμοί

Η Κίνα και η Ρωσία είναι σημαντικοί οικονομικοί και διπλωματικοί εταίροι. Η σχέση τους έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022.

Στη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης που πραγματοποιεί στο Πεκίνο, ο Σεργκέι Λαβρόφ και οι Κινέζοι αξιωματούχοι αναμένεται να «συντονιστούν» στα διεθνή θέματα. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, μεταξύ των θεμάτων θα είναι και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, ο Λαβρόφ δήλωσε: «Σε σχέση με την ανατολική πλευρά της ευρασιατικής ηπείρου, εκεί γίνονται επίσης πολύ, πολύ επικίνδυνα παιχνίδια. Είτε πρόκειται για το θέμα της Ταϊβάν, είτε γι’ αυτό της Νότιας Σινικής Θάλασσας ή ακόμη για την κορεατική χερσόνησο, οι εντάσεις υποδαυλίζονται σε έναν χώρο που, κατά τη διάρκεια πολλών ετών, ήταν μια ζώνη συνεργασίας και καλής γειτονίας».

Η Κίνα θεωρεί πως η Ταϊβάν αποτελεί μέρος του εδάφους της και αντιτίθεται σθεναρά στις πολλαπλές πωλήσεις αμερικανικών όπλων στο νησί, οι οποίες υπονομεύουν, σύμφωνα με το Πεκίνο, την κυριαρχία της.

Οι σχέσεις ανάμεσα στο Πεκίνο και στο Τόκιο, στενό σύμμαχο της Ουάσιγκτον, επιδεινώθηκαν επίσης το φθινόπωρο. Τότε, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα της θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης κατά της Ταϊβάν.

Κατά τη συνάντησή τους, Σεργκέι Λαβρόφ και Γουάνγκ Γι «είχαν ενδελεχείς συνομιλίες για τη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, την κατάσταση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και την κρίση στην Ουκρανία».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας επισήμανε: «Οι δύο πλευρές συντονίζονται και υποστηρίζονται στη διεθνή σκηνή. Δείχνουν σε όλο τον κόσμο ότι απέναντι στις αντιξοότητες παραμένει ένας δίκαιος δρόμος».

Ο έλεγχος του Ειρηνικού

Στη Νότια Σινική Θάλασσα, η Κίνα και οι Φιλιππίνες, χώρα με στενούς στρατιωτικούς δεσμούς με τις ΗΠΑ, ερίζουν έντονα για τον έλεγχο αρκετών μικρών νησιών.

«Προσπαθούν να διαλύσουν (αυτό τον χώρο συνεργασίας στην Ασία) δημιουργώντας δομές περιορισμένου σχήματος, βασισμένες σε μπλοκ, και με στόχο να περιορίσουν» την Κίνα και τη Ρωσία, δήλωσε ο Λαβρόφ, χωρίς να διευκρινίσει σαφώς για ποιον μιλούσε.

Βεβαίως, οι ΗΠΑ ενέτειναν τα τελευταία χρόνια τις περιφερειακές συμμαχίες, μερικές φορές με στρατιωτικό σκοπό, όπως η Aukus (με την Αυστραλία και τη Βρετανία) και η Quad (με την Ινδία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία). Πρόκειται για οργανισμούς που αποσκοπούν μεταξύ άλλων να αντικρούσουν την κινεζική επιρροή.

Η επίσκεψη του Λαβρόφ πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής δραστηριότητας στη Μέση Ανατολή.

Η Κίνα υποδέχεται αυτές τις ημέρες μια σειρά ξένων ηγετών που όλοι τους ανησυχούν με διάφορους τρόπους για τις επιπτώσεις όσων διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή, ακόμη και αν αυτές δεν ανακοινώθηκαν ως ο κύριος σκοπός της επίσκεψής τους. Μεταξύ αυτών είναι ο πρίγκιπας διάδοχος του Αμπού Ντάμπι (ΗΑΕ) Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Βιετνάμ Το Λαμ.