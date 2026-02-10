Λαβρόφ: Ο Τραμπ έβαλε την Ουκρανία και την Ευρώπη στη θέση τους – Μένει ακόμα πολύς δρόμος για επίτευξη συμφωνίας
Ο Σεργκέι Λαβρόφ υποβάθμισε τα αισιόδοξα μηνύματα που έρχονται από την Ουάσιγκτον για επίτευξη συμφωνίας ειρήνης στην Ουκρανία
Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ενθουσιασμού όσον αφορά την πίεση που ασκεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη και την Ουκρανία, καθώς μένει ακόμα πολύς δρόμος στις συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για τη διεξαγωγή συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία πάνω σε διάφορες εκδοχές ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις του Τραμπ περί του αντιθέτου.
«Μένει ακόμα πολύς δρόμος», φέρεται να δήλωσε ο Λαβρόφ σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.
Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι ο Τραμπ έβαλε την Ουκρανία και την Ευρώπη στη θέση τους, αλλά η κίνηση αυτή δεν είναι λόγος να ενστερνιστεί κανείς μια «ενθουσιώδη αντίληψη» για την κατάσταση.
Οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά η Ρωσία
Ο ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντρ Γκρούσκο δήλωσε πως οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αποκλείει το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία, σύμφωνα με την εφημερίδα Ιζβέστια.
Τις προηγούμενες ημέρες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες έθεσε και στα δύο μέρη προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο να λήξουν τη σύγκρουση. Σε αντίθετη περίπτωση, είπε ο Ζελένσκι, οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες να ασκήσουν πίεση και στα δύο μέρη
