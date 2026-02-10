Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη

Σε αυτή τη γωνιά στη νοτιοανατολική Ουκρανία, οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν τα μετόπισθεν με επιθέσεις με drones, επιδιώκοντας να αποδυναμώσουν τους Ουκρανούς υπερασπιστές κόβοντας τις γραμμές ανεφοδιασμού τους. Οι χιονισμένοι δρόμοι είναι γεμάτοι καμένα φορτηγάκια, όπως περιγράφει η Wall Street Journal.

Καθώς ο πόλεμος συμπληρώνει τα τέσσερα χρόνια, η ολοένα και πιο αποτελεσματική χρήση των drones από τη Ρωσία βοηθά τις δυνάμεις της να διατηρήσουν μια αργή, αλλά σταθερή πρόοδο. Αυτό αποδυναμώνει τη θέση της Ουκρανίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπου δέχεται πιέσεις να παραχωρήσει στρατηγικά ζωτικής σημασίας εδάφη.

Η στρατηγική της Ρωσίας για τα drones στο πεδίο της μάχης επικεντρώνεται σε μεσαία απόσταση περίπου 20 έως 80 χιλιομέτρων. Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν τους χειριστές drones της Ουκρανίας καθώς και την εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή τον πρώτο στόχο κάθε πολέμου: τον υλικό πόλεμο και τις μονάδες εφοδιασμού – μεταφορών

Αντίθετα, η προσέγγιση της Ουκρανίας εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην πρόκληση μέγιστων απωλειών στο ρωσικό πεζικό όταν εισέρχεται στη ζώνη θανάτου η οποία αρχίζει περίπου 20 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή. Η Ουκρανία κάνει το ίδιο και φέτος. Ο στόχος είναι να σκοτώνονται 50.000 Ρώσοι στρατιώτες κάθε μήνα, από 35.000 τον Δεκέμβριο, όπως δήλωσε πρόσφατα ο νέος υπουργός Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ.

<br />

Αυτή η στρατηγική δεν βρίσκει σύμφωνους τους πάντες στην Ουκρανία

Πολλοί Ουκρανοί στρατιώτες και αξιωματικοί υποστηρίζουν ότι απαιτείται μια αλλαγή και ότι η Ουκρανία πρέπει να ανταποκριθεί στη στρατηγική της Ρωσίας, η οποία στοχεύει συστηματικά τα μετόπισθεν.

Οι ουκρανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να αντισταθούν καλύτερα στην ρωσική πίεση αν επικεντρώνονταν περισσότερο στο να στοχεύουν τους χειριστές ρωσικών drones και τα διοικητικά κέντρα των λόχων και ταγμάτων πολλά χιλιόμετρα πίσω από τη γραμμή επαφής, δήλωσε ο ταγματάρχης Όλεχ Σιριάγεφ, διοικητής του 225ου Συντάγματος Εφόδου, το οποίο αποκρούει τις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις στη νότια περιοχή της Ζαπορίζια. «Όλα εξαρτώνται από αυτούς σε τακτικό επίπεδο», είπε.

Οι Ρώσοι στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί έχουν φτάσει σχεδόν το 1,2 εκατομμύριο, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) στην Ουάσινγκτον. Αλλά ακόμη και αυτός ο αριθμός δεν έχει κάνει το Κρεμλίνο να υποχωρήσει. Ο ουκρανικός στρατός έχει πιθανώς υποστεί συνολικά 500.000 έως 600.000 απώλειες, σύμφωνα με εκτιμήσεις του CSIS.

«Η Ρωσία έχει υιοθετήσει μια πολύ πιο συστηματική προσέγγιση στην καταδίωξη των ουκρανικών ομάδων χειριστών drone, με στόχο να διαταράξει και να καταστρέψει την υλικοτεχνική υποστήριξη των ουκρανικών drone, επειδή αυτή πέφτει το βάρος στο ουκρανικό αμυντικό σύστημα», δήλωσε ο Φράντς-Στεφάν Γκάντι, στρατιωτικός αναλυτής με έδρα τη Βιέννη.

<br />

Η Ουκρανία έχει ελλείψεις σε drones μεσαίου βεληνεκούς

Η Ουκρανία δεν διαθέτει αρκετά drones και άλλα όπλα που μπορούν να χτυπήσουν στόχους μεσαίου βεληνεκούς σε απόσταση 20 έως 193 χιλιόμετρα πίσω από την πρώτη γραμμή, σημείωσε ο Γκαντί. Σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις της Ρωσίας, που βρίσκονται στα βίντεο του παρόντος άρθρου, η τελευταία καταφέρνει και καταρρίπτει πολλά ουκρανικά drone όλων των ειδών δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.

Στην περιοχή Ζαπορίζια, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί ο ρωσικός στρατός δεν μπορεί ακόμα να επιτύχει μια αποφασιστική ανατροπή, παρά το γεγονός ότι διαθέτει περισσότερους άνδρες και πυρομαχικά. Μακριά χαντάκια με σπειροειδείς συρματοπλέγματα και πυραμίδες από μπετόν, γνωστές ως «δόντια δράκου», περιμένουν τις όλο και πιο σπάνιες επιθέσεις της Ρωσίας με τεθωρακισμένα, ενώ τα drones καραδοκούν.

Οι στρατιώτες του Σιριάγεφ «εργάζονται σαν πυροσβέστες, σπεύδοντας να ανταποκριθούν όταν οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκουν κενά στην αραιά φυλασσόμενη πρώτη γραμμή. Κάνουν ό,τι μπορούν για να πετύχει η στρατηγική», είπε ο ίδιος ο Σιριάγεφ. Η Ουκρανία έχει περισσότερους στρατιώτες που κρατούν τη γραμμή στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, το μεγαλύτερο πεδίο μάχης του πολέμου, αλλά μεγάλα κενά στο νότιο μέτωπο.

Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται τώρα μόλις 21 χιλιόμετρα από τα περίχωρα της πόλης Ζαπορίζια, η οποία βρίσκεται εντός της εμβέλειας ορισμένων από τα drones τους. Στην πόλη, ο πληθυσμός της οποίας πριν τον πόλεμο ήταν 700.000, αυξάνονται οι φόβοι ότι η Ρωσία θα μπορούσε να προσπαθήσει να καταστήσει αδύνατη την καθημερινή ζωή με συνεχείς επιθέσεις drones εναντίον αμάχων, όπως έχει κάνει στην πόλη Χερσώνα.