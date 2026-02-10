newspaper
09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη
Κόσμος 10 Φεβρουαρίου 2026, 05:29

Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη

Μια ανάλυση στο μέτωπο του πολέμου όπως αυτό εκτυλίσσεται στη Νοβομιχαΐλοβκα στη νότια Ουκρανία, δείχνει πως η Ρωσία έχει στοχοθετήσει πιο αποτελεσματικά τις προτεραιότητες της

Σύνταξη
A
A
Σε αυτή τη γωνιά στη νοτιοανατολική Ουκρανία, οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν τα μετόπισθεν με επιθέσεις με drones, επιδιώκοντας να αποδυναμώσουν τους Ουκρανούς υπερασπιστές κόβοντας τις γραμμές ανεφοδιασμού τους. Οι χιονισμένοι δρόμοι είναι γεμάτοι καμένα φορτηγάκια, όπως περιγράφει η Wall Street Journal.

Καθώς ο πόλεμος συμπληρώνει τα τέσσερα χρόνια, η ολοένα και πιο αποτελεσματική χρήση των drones από τη Ρωσία βοηθά τις δυνάμεις της να διατηρήσουν μια αργή, αλλά σταθερή πρόοδο. Αυτό αποδυναμώνει τη θέση της Ουκρανίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπου δέχεται πιέσεις να παραχωρήσει στρατηγικά ζωτικής σημασίας εδάφη.

Τα Shahed 139/Geran 2 είναι το κορυφαίο drone του ρωσικού στρατού στη βάση της παραγωγής και του κόστους ως προς τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει.

Η στρατηγική της Ρωσίας για τα drones στο πεδίο της μάχης επικεντρώνεται σε μεσαία απόσταση περίπου 20 έως 80 χιλιομέτρων. Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν τους χειριστές drones της Ουκρανίας καθώς και την εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή τον πρώτο στόχο κάθε πολέμου: τον υλικό πόλεμο και τις μονάδες εφοδιασμού – μεταφορών

Αντίθετα, η προσέγγιση της Ουκρανίας εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην πρόκληση μέγιστων απωλειών στο ρωσικό πεζικό όταν εισέρχεται στη ζώνη θανάτου η οποία αρχίζει περίπου 20 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή. Η Ουκρανία κάνει το ίδιο και φέτος. Ο στόχος είναι να σκοτώνονται 50.000 Ρώσοι στρατιώτες κάθε μήνα, από 35.000 τον Δεκέμβριο, όπως δήλωσε πρόσφατα ο νέος υπουργός Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ.

Αυτή η στρατηγική δεν βρίσκει σύμφωνους τους πάντες στην Ουκρανία

Πολλοί Ουκρανοί στρατιώτες και αξιωματικοί υποστηρίζουν ότι απαιτείται μια αλλαγή και ότι η Ουκρανία πρέπει να ανταποκριθεί στη στρατηγική της Ρωσίας, η οποία στοχεύει συστηματικά τα μετόπισθεν.

Οι ουκρανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να αντισταθούν καλύτερα στην ρωσική πίεση αν επικεντρώνονταν περισσότερο στο να στοχεύουν τους χειριστές ρωσικών drones και τα διοικητικά κέντρα των λόχων και ταγμάτων πολλά χιλιόμετρα πίσω από τη γραμμή επαφής, δήλωσε ο ταγματάρχης Όλεχ Σιριάγεφ, διοικητής του 225ου Συντάγματος Εφόδου, το οποίο αποκρούει τις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις στη νότια περιοχή της Ζαπορίζια. «Όλα εξαρτώνται από αυτούς σε τακτικό επίπεδο», είπε.

Οι Ρώσοι στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί έχουν φτάσει σχεδόν το 1,2 εκατομμύριο, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) στην Ουάσινγκτον. Αλλά ακόμη και αυτός ο αριθμός δεν έχει κάνει το Κρεμλίνο να υποχωρήσει. Ο ουκρανικός στρατός έχει πιθανώς υποστεί συνολικά 500.000 έως 600.000 απώλειες, σύμφωνα με εκτιμήσεις του CSIS.

«Η Ρωσία έχει υιοθετήσει μια πολύ πιο συστηματική προσέγγιση στην καταδίωξη των ουκρανικών ομάδων χειριστών drone, με στόχο να διαταράξει και να καταστρέψει την υλικοτεχνική υποστήριξη των ουκρανικών drone, επειδή αυτή πέφτει το βάρος στο ουκρανικό αμυντικό σύστημα», δήλωσε ο Φράντς-Στεφάν Γκάντι, στρατιωτικός αναλυτής με έδρα τη Βιέννη.

Η Ουκρανία έχει ελλείψεις σε drones μεσαίου βεληνεκούς

Η Ουκρανία δεν διαθέτει αρκετά drones και άλλα όπλα που μπορούν να χτυπήσουν στόχους μεσαίου βεληνεκούς σε απόσταση 20 έως 193 χιλιόμετρα πίσω από την πρώτη γραμμή, σημείωσε ο Γκαντί. Σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις της Ρωσίας, που βρίσκονται στα βίντεο του παρόντος άρθρου, η τελευταία καταφέρνει και καταρρίπτει πολλά ουκρανικά drone όλων των ειδών δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.

Στην περιοχή Ζαπορίζια, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί ο ρωσικός στρατός δεν μπορεί ακόμα να επιτύχει μια αποφασιστική ανατροπή, παρά το γεγονός ότι διαθέτει περισσότερους άνδρες και πυρομαχικά.  Μακριά χαντάκια με σπειροειδείς συρματοπλέγματα και πυραμίδες από μπετόν, γνωστές ως «δόντια δράκου», περιμένουν τις όλο και πιο σπάνιες επιθέσεις της Ρωσίας με τεθωρακισμένα, ενώ τα drones καραδοκούν.

Η Ρωσία έχει όπως και η Ουκρανία drones παντός τύπου.

Οι στρατιώτες του Σιριάγεφ «εργάζονται σαν πυροσβέστες, σπεύδοντας να ανταποκριθούν όταν οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκουν κενά στην αραιά φυλασσόμενη πρώτη γραμμή. Κάνουν ό,τι μπορούν για να πετύχει η στρατηγική», είπε ο ίδιος ο Σιριάγεφ. Η Ουκρανία έχει περισσότερους στρατιώτες που κρατούν τη γραμμή στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, το μεγαλύτερο πεδίο μάχης του πολέμου, αλλά μεγάλα κενά στο νότιο μέτωπο.

Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται τώρα μόλις 21 χιλιόμετρα από τα περίχωρα της πόλης Ζαπορίζια, η οποία βρίσκεται εντός της εμβέλειας ορισμένων από τα drones τους. Στην πόλη, ο πληθυσμός της οποίας πριν τον πόλεμο ήταν 700.000, αυξάνονται οι φόβοι ότι η Ρωσία θα μπορούσε να προσπαθήσει να καταστήσει αδύνατη την καθημερινή ζωή με συνεχείς επιθέσεις drones εναντίον αμάχων, όπως έχει κάνει στην πόλη Χερσώνα.

World
HSBC: Σήμανε δημοσιονομικό «καμπανάκι»

HSBC: Σήμανε δημοσιονομικό «καμπανάκι»

Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία
Έρευνα 10.02.26

Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία

Μια μελέτη δείχνει ότι η παραπληροφόρηση στην επιστήμη και τα fake news στην ιατρική είναι ευκολότερο να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή φαίνεται αξιόπιστη.

Σύνταξη
Ειρηνικός: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου με 2 νεκρούς – Κάλεσαν και το λιμενικό να διασώσει επιζώντα
Ειρηνικός Ωκεανός 10.02.26 Upd: 04:50

Νέο φονικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου με... επιχείρηση διάσωσης

Για πρώτη φορά οι αμερικανικές δυνάμεις ενημέρωσαν το λιμενικό να σπεύσει για τη διάσωση επιζώντα, έπειτα από φονικό πλήγμα τους κατά ταχύπλοου στον Ειρηνικό Ωκεανό με δύο νεκρούς.

Σύνταξη
Πτώση ελικοπτέρου εναέριου-ασθενοφόρου στη Λιβύη με δύο Ρώσους πιλότους και τρεις ντόπιους [Λιβύη]
Χωρίς επιζώντες 10.02.26

Πτώση ελικοπτέρου εναέριου-ασθενοφόρου στη Λιβύη με δύο Ρώσους πιλότους και τρεις ντόπιους

Ελικόπτερο - ασθενοφόρο με Ρώσους πιλότους, Λίβυους στρατιωτικούς και νοσηλευτή έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αποστολής διάσωσης στην περιοχή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού του Χαφτάρ στη νότια Λιβύη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Αναβλήθηκε η συζήτηση στο Κοινοβούλιο του νομοσχεδίου για τη γενική αμνηστία
Καράκας 10.02.26

Αναβάλλεται... η γενική αμνηστία στη Βενεζουέλα

Η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο της Βενεζουέλας προκειμένου να συζητηθεί το νομοσχέδιο για την αμνηστία αναβλήθηκε, χωρίς να έχει γίνει γνωστή νέα ημερομηνία συζήτησης.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Η Βρετανία καλεί το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή του για επέκταση του ελέγχου
De facto προσάρτηση 10.02.26

Η Βρετανία εγκαλεί το Ισραήλ για τη Δυτική Οχθη

«Εντονα» καταδικάζει η Βρετανία την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Δυτική Οχθη, καλώντας το να την ανακαλέσει, ενώ τη «βαθύτατη ανησυχία» του εκφράζει ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση
Πολιτική 10.02.26

Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση

Η ελληνική γλώσσα ήταν το θέμα εκδήλωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης είχαν μία διαφορετική συζήτηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι

Με πρωταγωνιστή τον Μάλεν που σημείωσε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Ρόμα νίκησε με σκορ 2-0 τη φορμαρισμένη Κάλιαρι και «έπιασε» τη Γιουβέντους στην τέταρτη θέση, στους 46 βαθμούς.

Σύνταξη
Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια
Πρωτοφανή σχόλια 09.02.26

Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια

Την δική της εξήγηση για τις αποδοκιμασίες εις βάρος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έδωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. «Έχουμε ακούσει πολλά και όχι ωραία από τις ΗΠΑ», είπε

Σύνταξη
Το μεγάλο παζάρι για τα προγράμματα κατάρτισης, οι υπουργοί που διευκόλυναν, και η παρέα του Παναγόπουλου
Κυβερνητικές ευθύνες 09.02.26

Το μεγάλο παζάρι για τα προγράμματα κατάρτισης, οι υπουργοί που διευκόλυναν, και η παρέα του Παναγόπουλου

Πώς διαμορφώθηκε ένα θεσμικό και διαχειριστικό πλαίσιο που επέτρεπε τη διασπάθιση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Ο ρόλος που έπαιξαν Χατζηδάκης, Κεραμέως, Παπαθανάσης. Ενδεχόμενη διερεύνηση και άλλων πολιτικών προσώπων σε μια υπόθεση που αγγίζει τον σκληρό πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Άναυδος ο Τζόκοβιτς με το ακροβατικό του Μαλίνιν στο καλλιτεχνικό πατινάζ (vid)
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 09.02.26

Άναυδος ο Τζόκοβιτς με το απίστευτο «ακροβατικό» του Μαλίνιν στο πατινάζ (vid)

Λίγες ημέρες μετά την ήττα του στον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν 2026 από τον Κάρλος Αλακαράθ ο Νόβακ Τζόκοβιτς ταξίδεψε στην Ιταλία προκειμένου να απολαύσει λίγη από τη δράση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που διεξάγονται αυτές τις ημέρες  στο Μιλάνο και την Κορτίνα. Ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών κατά πολλούς, επέλεξε να παρακολουθήσει καλλιτεχνικό […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νορβηγία: Η οικονομική εισαγγελία διερευνά τις διασυνδέσεις δύο διπλωματών με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Οικονομική Εισαγγελία 09.02.26

Νορβηγία: Η οικονομική εισαγγελία διερευνά τις διασυνδέσεις δύο διπλωματών με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η διπλωμάτης Μόνα Γιουλ και ο σύζυγός της, Τέργιε Ροντ-Λάρσεν ελέγχονται για «σοβαρή διαφθορά» αναφορικά με τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Έπειτα από ένα μήνα απεργία, επήλθε μερική συμφωνία μεταξύ νοσηλευτών και εργοδοτών στη Νέα Υόρκη
Κόσμος 09.02.26

Έπειτα από ένα μήνα απεργία, συμφωνία μεταξύ 10.500 νοσηλευτών και των εργοδοτών τους στη Νέα Υόρκη

Μετά από μαζική απεργία που κράτησε έναν ολόκληρο μήνα τα σωματεία νοσηλευτών στη Νέα Υόρκη κέρδισαν και τα αιτήματά τους θα ικανοποιηθούν, με την απεργία να λύνεται για 10.500 νοσηλευτές.

Σύνταξη
Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανησυχεί για την κατάσταση στη μπασκετική ομάδα της Μονακό
Μπάσκετ 09.02.26

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανησυχεί για την κατάσταση στη μπασκετική ομάδα της Μονακό

«Θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι η Μονακό θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη σεζόν», υποσχέθηκε ο Πρίγκιπας Αλβέρτος για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνει η Μονακό.

Σύνταξη
Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη
Κόσμος 09.02.26

Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη

Αρκετά παλιά κτίρια κατοικιών έχουν καταρρεύσει στην Τρίπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου, τις τελευταίες εβδομάδες, υπογραμμίζοντας την επιδείνωση των υποδομών και τα χρόνια παραμέλησης

Σύνταξη
Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο του κόσμου – Θα έχει χωρητικότητα όσο ο Δήμος Βόλου!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο του κόσμου – Θα έχει χωρητικότητα όσο ο Δήμος Βόλου!

Γήπεδο που «κόβει την ανάσα», χωρητικότητας 135.000 θέσεων, κατασκευάζεται στο Βιετνάμ, σε ένα έργο που θεωρείται δεδομένο ότι θα αλλάηει τον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη.

Σύνταξη
